Novedades en Videojuegos enero 2018

Entre las novedades de videojuegos para enero del 2018 destacan: Dragon BallFighter Z, Pokémon Cristal o Monster Hunter. Si te gusta ser el primero en enterarte de lo nuevo y acceder a precios preventa, los tienes en Amazon para PS4, Nintendo Switch, XBOX One, PC o WII U. En Periodista Digital te contamos novedades en videojuegos y títulos que puedes encontrar en Amazon.

Novedades en videojuegos para enero 2018

En PS4

Dragon Ball Fighter Z → fecha de salida: 26 enero

Iconoclast → fecha de salida: 23 de enero

Lost Sphear→ fecha salida el 23 de enero

The Inpatient→ fecha de salida el 23 de enero

Digimon Story: Cyber Sleuth→ fecha de salida el 19 de enero

Nintendo Switch

Shu→ fecha de salida el 23 de enero

ChromaGun→fecha de salida: 22 de enero

Word to the West→fecha de salida: 18 de enero

Darkest Dongeon→fecha de salida: 18 de enero

InnerSpace→fecha de salida: 16 de enero

XBOX ONE

Dragon Ball FighterZ →fecha de salida: 26 de enero

The Vanishing of Ethan Carter→fecha de salida: 19 de enero

Beholder: Complete Edition→fecha de salida: 19 de enero

InnerSpace →fecha de salida: →16 de enero

Flying Tigers: Shadows Over China→fecha de salida: 12 de enero

PC

Iconoclasts→fecha de salida: 23 de enero

Total War:Warhammer II→fecha de salida: 23 de enero

The Red Strings Club→fecha de salida: 22 de enero

Batman: The Enemy Within→fecha de salida: 22 de enero

Genital Jousting→fecha de salida: 18 de enero

WII U

Jolt Family Robot Racer→fecha de salida: 11 de enero

3DS

Kirby Battle Royales→ fecha de salida: 19 enero

En Amazon tienes títulos de videojuegos meses antes de su lanzamiento, con la opción de 'preventa', el precio preventa garantizado.

Sale a la venta el 26 de enero. Un nuevo juego de Dragon Ball inspirado en la famosa serie inspirada en los comics de Akira Toriyama. En este nuevo videojuego Ark System Works ha logrado superar la presentación gráfica. Si te gustan los juegos de Dragon Ball este es el mejor creado hasta el momento. Con un sistema de combate inspirado en la mecánica de MARVEL VS. El juego en principio te puede parecer fácil, —si eres un fan de Dragon Ball—,pero luego es tiene más complejidad oculta para que los jugadores la vayan descubriendo. El juego logra una calificación de 88 sobre 100 en la famosa web de análisis de videojuegos Metacritic. Ver precio en Amazon.

En Monster Hunter: World asumes el rol de un cazador que llegará a un nuevo continente y tendrá que enfrentarse a muchos peligros. En este nuevo entorno tendrás que utilizar la estrategia y valerte de usar el entorno para lograr ventajas en la batalla.

Aprenderás a rastrear, a ocultarte y atacar para sobrevivir. En el bosque tendrás que mata bestias gigantes tipo dinosaurios y obtendrás recompensas. Esta nueva edición se presenta con una historia y desarrollo de misiones más sólida que en ediciones anteriores con la intención de captar el interés tanto de jugadores expertos como de los recién llegados. Teniendo en cuenta que es la sexta entrega de la saga Monster Hunter y que cada vez es más difícil superar las expectativas de los fans de la saga. A la venta el 26 de enero pero ya puedes acceder a la preventa en Amazon.

Caza para conseguir nuevo equipo: Derrota monstruos y recoge botines de los enemigos caídos para conseguir equipo y armas de los monstruos que hayan sido asesinados.

Sistema "Drop-in" multijugador online: Cuando la batalla es demasiado difícil para llevarla a cabo uno solo, recurre hasta a 3 cazadores para ayudarte durante la misión mandando una baliza de SOS a un servidor a nivel mundial repleto de potenciales compañeros de equipo

Es un código de descarga no el ‘videojuego físico’. Comienza el juego en el Pueblo Primavera desde donde iniciarás un viaje épico. Descubrirás a usar el Pokéwalker y te enfrentarás al Team Rocket. En esta edición limitada se incorpora una novedad. Un encuentro entre el Pokémon Legendario ‘Celebi’ que llegará una vez se logre completar el juego.Esta posibilidad no existía en la versión original del juego, donde Celebi sólo podía ser capturado usando un objeto especial. Disponible a partir del 26 de enero, pero ya lo puedes reservar en preventa en Amazon.

Aprovecha la comunicación inalámbrica de las consolas Nintendo 3DS para disfrutar de intercambios de Pokémon y luchar con tus amigos sin usar Cable Link.

Con la función Cápsula del Tiempo, los jugadores pueden incluso intercambiar y combatir con las anteriores ediciones Roja, Azul y Amarilla.

Descubre quien eres antes de que sea tarde. The Impatient es un juego de realidad virtual ambientado en el Blackwood Sanatorium, te colocas en el rol de un paciente que sufre amnesia y trata de descubrir quien es. El juego está pensdo para impresionar al jugador con trucos llenos de ingenio para sumergirlo en la atmosfera del Blackwood Sanatorium, ‘trata de hacerte sentir como si estuvieras allí mismo’. Tiene una trama sólida que te enganchando y unas imágenes y sonidos que impresionan por su realismo. En Metacritic obtiene una calificación de 68 puntos sobre 100. A la venta desde el 24 de enero en Amazon.

