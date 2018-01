¡Ordenadores portátiles por menos de 500 € en Ebay!

¿Necesitas un ordenador portátil de marca conocida por menos de 500 euros? En Ebay tienes portátiles Lenovo, HP, Asus o Acer con modelos incluso por debajo de los 400 euros. Con procesadores I3, 4/8GB y pantallas de 15,6 pulgadas. En Periodista Digital buscamos chollos a diario par ti ¡Antes de comprar hecha un vistazo a esta selección de portátiles!

¿Cuándo se creó el primer portátil de la historia?

El CDC 6000 fue la primera gran computadora de la historia, creada en 1965 por Seymour Cray ocupaba gran parte de una habitación. Tenía una CPU de 60 bits y 10 PPus o unidades físicas. En la década de los años 70, en el centro de investigación de Xerox, fue Alan Kay quien realizó un diseño de una computadora portátil que llamó ‘Dynabook’, sin embargo su idea se quedó en un prototipo de cartón…

Diez años después en la década de los años 80, se creo el antecesor de nuestros ordenadores portátiles, la Grid Compas 1101. Diseñada por Bill Moggridge, salió a la venta en 1982. En aquel momento era el ordenador más caro del momento, con un coste de 8.150 dólares. Llevaba un procesador Intel 80086 y tenía 256K DRam.

La Grid Compas 1101, estaba pensada para el mundo delos negocios y también fue utilizada por los militares de los EEUU y por la NASA. La Grid Compass 1011 estuvo presente en la mayoría de trasbordadores espaciales de los años 80 y 90. La NEC Ultralite lanzada en 1989 fue en realidad el primer portátil, su tamaño y su peso se habían reducido y tenía el diseño de cubierta tan habitual en los portátiles modernos. Esta nueva máquina fue muy aplaudida pero tenía fallos, carecía de disco duro lo que impedía almacenar el trabajo y el precio era alto, entre 4.000 y 5.000 dólares.

Finales de los años 80 y los 90 fueron un cúmulo de evoluciones en el mundo de la informática. En 1989 se crea el Macintosh Portable, en 1991 la serie Powerbook de Apple. El ordenador RS/600 N40 de IBM llegó en 1994 y al año siguiente Microsoft presentó Windows 95.

5 ordenadores portátiles por menos de 500 euros en Ebay

El avance de la tecnología en estos últimas décadas ha sido tan brutal que según Mark Perry profesor de economía y finanzas en la Universidad de Michigan, los portátiles hoy son un 96% más baratos que en 1994 y 1.000 veces mejores. Hoy podemos encontrar portátiles incluso por menos de 400 euros, algo que en 1.994 parecía ciencia ficción. En ese el equivalente al precio de un portátil sería alrededor de 3.225 euros.

Un portátil ideal para un uso básico, navegar por internet, estudiar o trabajar con programas como el Word o el Excel. Tiene 8 GB de memoria y un disco duro de 500 GB. Ver precio en Ebay.

Microprocesador: Intel® Core™, i3-6006U (2 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos)

Memoria, estándar:8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)

Gráficos de vídeo:Intel® HD Graphics 620 Integrada

Disco duro:SATA de 500 GB 5400 rpm

Unidad óptica:DVD-writer

Pantalla con retroiluminación WLED HD SVA BrightView de 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal (1366 x 768)

Teclado de tamaño completo tipo isla con teclado numérico integrado

Panel táctil que admite gestos multitáctiles

Combo de 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 (compatible con Miracast)

Interfaz de red

LAN 10/100/1000 GbE integrada

Lector de tarjetas SD multiformato HP

2 USB 3.1 Gen 1 (transferencia de datos solamente), 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 combo de auriculares/micrófono

Dimensiones mínimas (P x A x L)

38 x 25,38 x 2,38 cm

Peso:2,1 kg

Batería de ion-litio de 4 celdas 41 Wh

Cámara web de HP con micrófono digital integrado

Altavoces dobles

Un portátil con resolución de pantalla 1366 x768 píxeles. Procesador i3 de 6ª generación. Memoria interna 4 GB. Disco duro 500 GB. Ver en Ebay.

RAM: 4GB DDR4 2133MHz

Almacenamiento: 500 GB

Procesador: i3-6006U (2 Núcleos, 3M Cache, 2.0GHz)

Pantalla: 15.6'/39.6cm HD

Tarjeta Gráfica: Intel HD Graphics 520

Cámara: Si

Bluetooth: 4.0

10/100 Mb/s

IEEE 802.11bgn

Puertos e Interface

Diseño compacto para un portátil con buen desempeño. Micrófono digital avanzado y unos altavoces que ofrecen un buen sonido tanto para la música como para usar el portátil para reuniones o videoconferencias. Ver precio en Ebay.

Modelo de procesador: Intel Core i3-6006U Skylake

Tamaño de pantalla: 15.6"

Tecnología de pantalla: LED

Memoria RAM: 4GB

Tecnología de memoria: DDR4

Capacidad de almacenamiento: 1 TB

Tipo de almacenamiento: HDD

HDD Modelo de tarjeta gráfica: Intel HD Graphics 520 Conectividad y redes

Intel HD Graphics 520 Conectividad y redes Gigabit Ethernet

WiFi: 802.11ac

Bluetooth: 4.2

Sistema operativo preinstalado: Windows 10 Home

Arquitectura del sistema: 64-bit

Otro modelo con un precio interesante de la marca Lenovo, incorpora sistema operativo Window 10, así como un procesador i3 que permite un uso fluido para tareas básicas. Nevegación web, visionado de videos y uso de programas como Word, Excell, Power Point. Ver en Ebay.

Procesador: Core i3

RAM: 4 GB tecnología DDR 4

Pantalla: 15,6 tecnología Matriz activa TFT. 16:9

Disco duro: 500 GB

Sistema Operativo: Windows 10

Tarjeta de audio integrada, micrófono integrado

Webcam

Bluetooth

Puertos USB 3.0: 1

Puerto USB 2.0: 1

Puerto HDMI

Hp dispone de varios modelos a precios económicos con procesador i3 y un disco duro de 500 GB. Son dispositivos que para el precio que cuestan te ofrecen bastantes prestaciones, un buen sonido y conectivodad. Ver en Ebay.

Procesador: i3-6006U 2GHz

Memoria RAM: 4 GB DDR3L-1600

Disco duro: 500GB (5400 rpm S-ATA)

Almacenamiento óptico: DVD+/-RW SuperMulti DL

Display: Pantalla de 39,6 cm (15,6 pulgadas) HD

Controlador gráfico: Intel® HD 520

Conectividad 802.11 a/b/g/n/ac (1x1)

Bluetooth® 4.2

