Mejores disfraces de Carnaval para  niños y bebés

Adelántate al Carnaval con estos disfraces para niños y bebés desde 9,25 euros, los puedes encontrar online en tiendas como Amazon o Ebay. Febrero está a punto de comenzar y son muchas las guarderías y colegios que celebran fiestas de disfraces. Si no tienes tiempo de ir a comprar un disfraz o crear uno o 'versión casera’, en Periodista Digital te contamos propuestas divertidas a buen precio para vestir de Carnaval a los más pequeños.

Triunfan los disfraces tipo pijama

Los pijamas kigurumi cosplay japoneses están de moda para Carnaval. El concepto ‘cosplay’ viene de la contracción costume y play en inglés, ‘juego de disfraces’. Hay distintos tipos como los kirigumi que usan un disfraz y una especie de máscara.

Estos pijamas, son cómodos, calentitos y divertidos y además los tienes en muchos modelos: unicornio, tigre, oso panda o jirafa. En Japón son tradicionales desde hace años, los llevan a menudo muchos jóvenes o tribus urbanas.

En Japón el Animegao Kigurumi es todo un arte, existen empresas dedicadas a la creación de diseños de disfraces. En compañías de teatro japonesas como Kemari Factory crean máscaras y disfraces que luego se incorporan a series o programas de televisión. Estos carnavales son muchos los grupos de amigas y amigos que están planeando comprarse disfraces tipo pijama cosplay para disfrazarse en grupo. Son divertidos y bastante económicos.

¿En qué fijarse al comprar disfraces para niños?

Si la elección de la talla es importante en adultos en niños aún más, a veces las mamás compran disfraces algo más grandes para que les sirva para el año siguiente, esto en según que disfraces puede ser contraproducente si tienes que remeter los bajos de disfraz. Los niños no paran de moverse y pueden llegar a pisarse los bajos del pantalón del disfraz y tropezarse. La mayoría de los disfraces tiene componentes tipo polyester, esto no tiene porqué provocar ningún problema, pero mejor si el niño o bebé lleva una camiseta debajo que colocarle directamente el disfraz.

Que sea cómodo : fácil de poner y quitar, puede ser que el niño quiera disfrazarse de ‘estegosaurio’ pero tal vez haya otros disfraces de dinosaurios que sean más fáciles de encontrar y cómodos. Un disfraz que pesa mucho no es cómodo, si tiene piezas añadidas que se puedan enganchar tampoco es cómodo y además puede ser peligroso. Si lleva tules o velos ‘tipo princesa’ procura no cuelguen demasiado siempre que queden a menos altura que las rodillas para que nunca pueda tropezar. Si son más largos cose los tules al vestido, para que no haya riesgo.

Mejores disfraces de Carnaval para niños y bebés

¡Variedad para escoger! Perritos, oso panda, lobo, tiburón, jirafas. Todos los disfraces son cómodos y calentitos, perfectos para fiesta de disfraces. No te olvides de hacer muchas fotos porque querrás comértelo cuando vistas a tu bebé con alguno de estos disfraces. Ver precio en Ebay.

Un disfraz divertido que incluye el mono y la gorrita. Realizado en poliéster. Ver precio en Amazon.

Por este precio no dejes escapa este precioso disfraz, ¡no hay niña que se resista! Ver el precio en Ebay.

De militar de campaña, astronauta, de guardia Real británico, varios disfraces a escoger que suelen triunfar entre niños. Los tienes a buen precio en Ebay.

Las niñas que están en la ‘fase princesita’ dudarán al escoger alguno de estos disfraces, todos inspirados en cuentos de hadas como ‘Caperucita Roja’ o Alicia en el País de las Maravillas. Todos son fáciles de poner y quitar algo que se agradece. Ver precio en Ebay.

Para los más traviesos que les gusta disfrazarse para ‘asustar’ este disfraz de lobo, muy fácil de poner y además calentito. Ver precio en Amazon.

Con su casco rojo, incluye el mono y sombrero. Talla de 12 a 24 meses, confeccionado en poliéster. Ver precio en Amazon.

Los fans de Super Mario de Nintendo seguro escogen estos disfraces ideal para hermanos o amiguitos que quieren escoger un mismo disfraz. ¿Sabías que Super Mario nació en 1981?, ya tiene unos añitos. Fue en el juego Donkey Kong, pero en aquel entonces se llamaba Jumpman . Desde entonces el entrañable fontanero ha conquistado a miles de gamers. Si quieres un disfraz sencillo y divertido, este es una buena sugerencia. Ver el precio de los disfraces en Ebay.

Las ventajas de compra online

Encuentra lo que buscas ahorrando dinero y sin perder tiempo. En Amazon o en Ebay tienes millones de artículos con descuentos desde moda, artículos para el hogar o televisores. ¡Si buscas algo y no está en Ebay o Amazon, difícil que lo encuentres en tiendas! Las garantías de comprar en estas dos empresas, tienes un amplio periodo de devolución de mínimo 30 días (en tiendas físicas alguna vez son 15 días), las devoluciones son gratuitas y si tienes algún problema con el artículo (no te ha llegado o no es lo que esperabas) siempre responden. Regalos de última hora o los disfraces par Carnaval en cinco minutos los buscas, filtras por precios compras y en pocos días los tendrás en casa.