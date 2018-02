Los mejores regalos de San Valentín para mujeres

A menudo los hombres no se aclaran sobre regalos de San Valentín para mujeres, por el contrario nosotras somos bastante detallistas y eso ‘acertar con el regalo’ nos encanta. ¡Hombres del mundo, aquí tenéis una pequeña selección para todos los bolsillos de regalos para mujeres! Como aún quedan días para San Valentín, no hace falta ir con prisas pero sí ‘tomar nota’, ¿a que este año aciertas? En Periodista Digital te contamos regalos de San Valentín para mujeres.

7 regalos de San Valentín para mujeres

No son flores, (aunque no están demás puedes acompañar cualquiera de estos regalos con un ramo o una rosa), los bombones mejor no que acabamos comiendo uno tras otro y luego vienen los remordimientos. Estamos de acuerdo seguro que San Valentín es una gran excusa para gastar dinero, pero en realidad la vida también es esto, ¡pequeños detalles que te ilusiona! ‘’No hace falta dejarse cientos de euros’’ en un regalo. En nuestra selección encontrarás regalos por menos de 20 euros. ¿No te gastas 20 euros en cualquier cosa? Pues qué mejor que en un regalo que seguro, pero seguro le hará ilusión.

¡Un detalle diferente que seguro le sorprenderá! Si ya ‘’lo has regalado de todo’’, perfumes, libros, CDs, ropa, etcétera, este es un obsequio original. Queda bien en cualquier lado, en el dormitorio, o tu zona de trabajo en casa. Tiene 7 tonos distintos de uz que puedes fijar desde el rojo al púrpura. Puedes conectarla por USB a ordenador o a la red.

También funciona con pilas AA. Lo mejor es el precio, ¡no llega a 20 euros! Ver en Amazon.

Un regalo para compartir: día de cine en butaca VIP con palomitas y dos bebidas. Un regalo que seguro le gustará dedicar tiempo a la pareja es el mejor regalo, ¿y quien dice que no a una tarde de cine en buena compañía?. Puedes escoger entre 518 salar de toda España, seguro encuentras alguna cerca para disfrutar de este día de película. Tienes hasta dos años para hacer efectivo esta tarjeta regalo. Ver el precio en Amazon.

Estos aceites son un regalo con múltiples usos. Ideal para utilizar en el baño sobre la piel, o para aromaterapia. Aceites esenciales 100% con distintos efectos.

La menta ayuda a disminuir los efectos de la migraña y es un eficaz anti mosquitos.

El aceite esencial de limón, es ideal para masajear piernas cansadas logra un efecto de relajación.

El aceite de árbol de té es ideal para el tratamiento de acné y quemaduras leves. También es util para combatir los molestos piojos que muchos niños pueden sufrir.

El aceite de naranja: favorece la relajación, mezcla unas gotitas con aceite de bebés y frota por todo el cuerpo, haciendo hincapié en zonas doloridas como la espalda o las rodillas.

El de eucalipto es idea para hacer vahos cuando tienes problemas para respirar bien, descongestiona.

El aceite de lavanda: es un suave inductor al sueño, idea para agregar unas gotitas al baño del bebé. Si tienes insomnio también va fenomenal frotar ambos brazos de arriba abajo con aceite de bebés y varias gotas de aceite de lavanda. Tiene un precio realmente bueno ya que son 6 las variedades. Ver precio en Amazon.

Un agua de colonia con estilo para usar a diario avalada por la marca Versace. ¿A qué huele? Esta agua de colonia, tiene aroma a flores y frutas. Dominan los olores a melocotón, fresia y grosellas. Una vez pasados estas primeras fragancias, te queda olor a nenúfar, y violetas y cierto aroma a sándalo. El precio siendo un producto de marca no puede ser más reducido. Ver en Amazon.

Una pulsera realizada en acero inoxidable y piel en color azul. Lleva un pequeño corazón con piedras imitación brillantes y cierre de mosquetón. Viene firmada por Guess.Un detalle de San Valentín que seguro le gustará. El precio lo tienes en Amazon.

Desigual siempre tiene bolsos con diseños muy originales. En este caso además de bonito es práctico. Dos bolsos en uno ya que le puedes dar la vuelta y lucir en dos colores. El material exterior es piel sintética muy bien imitada y la parte interior de tela. Ahora lo tienes a precio rebajado en Amazon.

Música que enamora, el más reciente trabajo de Pablo Alborán, con canciones como ‘Prometeo’ un canto al amor. El cantante malagueño fue el que más discos vendió en el 2017, ¡y no es de extrañar! Su voz cálida con inconfundible acento andaluz da vida a las letras hermosas llenas de sensibilidad. Ver precio en Amazon.

¿Conoces la listas de deseos de Amazon?

No es "La carta a los Reyes Magos" pero se le parece. Consiste en una lista personal donde puedes ir añadiendo artículos que te necesitas o te gustaría recibir. La lista puede ser privada o pública. En este caso si cualquier amigo o familiar quiere saber cosas que te gustan entra en la opción 'lista de deseos de Amazon', introduce el correo electrónico del titular de la lista y en segundos tendrá en su pantalla los artículos que esa persona ha guardado en su lista. Es una forma inteligente de acertar regalando cosas que sabes la otra persona recibirá de buen grado.

