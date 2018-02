Joyas de oro para San Valentín por menos de 75 euros

¿Aún no sabes que regalar para San Valentín? Si quieres sea algo muy especial, una joya siempre se recuerda. Anillos, pulseras o colgantes, joyas de oro para San Valentín, todas las puedes encontrar por menos de 75 euros. Si dudas sobre qué regalar a tu pareja en San Valentín, En Periodista Digital te contamos ideas de joyería en oro por menos de 75 euros.

Los tipos de oro en joyería

El precio de una joya realizada con oro varía dependiendo de los quilates que contenga, siendo 24k lo que se considera ‘oro puro’. Este tipo de oro se usa para los lingotes pero no tanto en joyería al ser bastante blando. En joyería se usa oro al que se le han añadido otros metales como paladio, zinc o cobre. Todos son oro pero al no llevar la misma cantidad de este precioso meta influye en el precio.

De menos a más, encontramos:

Oro de 9k → tiene una proporción de 37,5% de oro puro (de 24 quilates 9 son de oro y 15 de otros metales). En la joya puede venir el ‘sello’ que sería ‘375’

Oro de 10k→ una proporción de 41,7% de oro puro. En la joya vendría marcado ‘417’

Oro de 14→ una proporción de 58,3% de oro puro. El sello sería ‘583’

Oro de 18k →tiene una proporción de 75% de oro puro. El sello de este oro es ‘750’

Oro de 24k → un 100% de pureza y la marca 999.

El oro de 9 k es muy usado en joyería al tener un precio menor—llegando hasta el 50% menos que el de 18k —. Con respecto a su dureza el de 9 k es más duro que el de 18k y 24 k al llevar mayor aleación de otros metales, el de 9k en teoría se rallará menos y durará más que el de 18 quilates. Con respecto al color, cuanto mayor es la proporción de oro, más amarillo es el color, y en cambio el oro con menos quilates tiene un color un poco más pálido. Gracias al oro de 9 y 14 quilates podemos lucir piezas de joyería a precios más económicos.

El oro de 18 quilates es el conocido como ‘oro de ley’. Es el más usado en alta joyería y orfebrería, aunque al subir tanto el precio del oro han aumentad las ventas de oro de 14 k. El porcentaje de oro es del 75% pero por eso mismo es comparativamente mas blando que el oro de 9 k. Un anillo de oro de 18k se rallará más con el uso que uno de 9 k.

5 joyas de oro para San Valentín por menos de 75 euros

A lo largo de la historia el oro ha simbolizado la prosperidad, es un metal precioso que debido a su color dorado se asociaba con el sol. Desde hace miles de años se usaba para elaborar joyas. Estas que te presentamos llevan oro en distintas proporciones y tiene una buena relación precio/calidad.

Un bonito colgante de oro de 18 quilates, la silueta de un corazón con la palabra ‘love’. Este tipo de oro tiene una pureza del 75%. Viene con caja de regalo, ver el precio en Amazon.

Este es un ejemplo claro que el oro de 9 quilates es realmente muy bonito. En principio, no se diferencia exteriormente demasiado del oro de 18, salvo que el de 9 es algo más cobrizo. Viene en caja de regalo y adjunta certificado de autenticidad. Ver el precio en Amazon.

Unos pendientes de la firma italiana Carissima en oro de 9 quilates. En el centro llevan una piedra color púrpura. En la parte superior, la que se ajusta a la oreja llevan una pieza en forma cuadrada de oro ‘trabajada en forma de rallas’ lo que le da un aspecto ligeramente mate muy actual. Viene en caja de regalo. Ver precio en Amazon.

Un regalo con estilo con oro rosa y cristal. Este oro en realidad es metal con baño de oro, por lo tanto es recomendable no exponerla al agua, ni a perfumes ya que podrían reducir el brillo del chapado. Incorpora un broche especial invisible cómodo y resistente. Permite incorporar otras piezas Swarovski para crear pulseras personalizadas. Ver precio en Amazon.

Un diseño sencillo con un pequeño colgante de corazón. Realizada en oro amarillo de 9 quilates, viene en caja de regalo. Ver precio en Amazon.

Un precioso anillo en oro amarillo de 9 quilates con tres corazones y pequeñas piedras tipo diamante. Viene en caja de regalo, puedes ver su precio en Amazon.

¡Regalar es mas fácil en Amazon!

¿Has comprado un anillo y es grande o pequeño? No hay problema en Amazon las devoluciones son muy sencillas tienes un plazo de 30 días, (por si Lo usas y notas el producto no te va bien de talla o no se ajusta a lo que querías). No en todos sitios puedes devolver un regalo al no tener comprobante de compra. En Amazon devolver tanto al comprador como al destinatario del regalo si el producto ha sido enviado directamente por Amazon. Puedes cambiar un artículo por otro o solicitar el reembolso del dinero. ¡Tú decides! Si eres de los que prefieres ahorrarte los gastos de envío en Amazon tienes él servicio ‘cliente Prime’ no pagarás gastos de envío y disfrutarás de distintas ventajas como Amazon Video. ¡¡Tienes un período de prueba de un mes totalmente gratis!! Aprovecha para comprar tus disfraces de Carnaval o regalos de San Valentín sin pagar nada.