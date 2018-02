Te presentamos ideas de disfraces de Carnaval abrigados, para que divertirte no esté reñido con helarte de frío. El mes de febrero viene con temperaturas muy bajas en casi toda España debido a la ruptura del vórtice polar. La Agencia Española de Meteorología advierte que el viernes 9 llegará otro frente de frío, —y el viernes 9 es día de Carnaval— Se prevén temperaturas por debajo de los 6 grados o incluso menos. Si todavía no has escogido tu disfraz de Carnaval, en Periodista Digital te contamos algunos con los que te sentirás bien abrigado.

Trucos para combatir el frío

Seguro algunos ya te los sabes, pero no viene mal recordarlos. Las temperaturas muy fría o muy cálidas afectan especialmente a niños y personas mayores ya que son menos capaces de regular su temperatura corporal. Son por tanto más proclives a la hipotermia. Cuando sentimos frío nuestro cuerpo responde tiritando, mostrando la famosa ‘piel de gallina’ y afectando nuestra capacidad de respuesta.

Estar expuestos a bajas temperaturas favorece la aparición de gripes y resfriados. Esto tiene una razón clara tal como demostró la Universidad de Yale. Cuanto más baja es la temperatura, más le cuesta a nuestro sistema inmunológico defendernos de los virus. Por eso mantener la nariz bien calentita, (la boca tiene mayor temperatura que la nariz) es un gran consejo para protegernos de los efectos del frío.

Es muy importante escoger disfraces abrigados en bebés y niños. Por debajo del disfraz deben llevar ropa cómoda y ligera pero que les abrigue, si van a estar expuestos a la temperatura ambiente. Sin embargo si un bebé o niño pequeño lleva un disfraz abrigado y está en un interior con calefacción, es conveniente retirar ropa que lleve debajo para evitar se puedan agobiar.

Combate el frío usando ‘varias capas como las cebollas’. Si tu disfraz deja mucha piel al aire, escoge medias o mallas gruesas o incluso usa dos del mismo color. Lo mismo con las camisetas, mejor dos camisetas finas que una gruesa.

Bufandas o ‘bragas de cuello’ son tu mejor aliado para combatir el frío estos carnavales, mantendrás cálida la zona de la nariz y la garganta.

Los pies y las manos protegidos. A menudo los pies y las manos notan mucho el frío. Usa dos calcetines y guantes (de los que tienen los dedos descubiertos)

7 disfraces de Carnaval abrigados que puedes encontrar en Amazon

Los Pijamas Kigurumi están de moda estos Carnavales. En Japón son muy populares y gracias a Internet lo que se llevan en cualquier lugar del mundo se copia en otros lugares. Puedes escoger entre varios modelos y colores. Al al ser bastante amplios te permite llevar debajo ropa de abrigo y luego enfundarse el disfraz. Las orejas y cabeza la llevan cubierta (algo que aminorara la sensación de frío) y además puedes llevar una bufanda de un color parecido al disfraz y guantes.

Los zapatos que lleva el disfraz en la imagen, no van incluidos pero puedes ‘crearte tus propios zapatos a conjunto’. Busca unos calcetines de un color parecido al pijama pero varias tallas mayores que la tuya. En cualquier tienda tipo bazar los encuentras muy baratos. Introduce unas zapatillas o zapatos cómodos dentro de los calcetines y luego te los pones. ¡Los calcetines después irán directos a la basura, pero te ahorras tener que comprarte unos zapatos específicos para el disfraz! Ver precio en Amazon.

Un disfraz muy calentito para tu bebé. Recuerda si va estar en un interior con calefacción, por ejemplo en la guardería no hace falta debajo le pongas muchas capas de ropa. Si por el contrario paseas con el bebé por la calle, debajo debe llevar ropa de abrigo. Ver el precio en Amazon.

Un disfraz que gusta a los niños para divertirse asustando como los dragones. No le resultará incomodo y además irán bien abrigados. Ver precio en Amazon.

¡Te van a mirar con este disfraz, pero no te importará! ‘Ande yo caliente…que se ría la gente’. Debajo puedes llevar ropa de abrigo, y luego el disfraz. Hasta las manos las tendrás protegidas. ¿El precio? Menos de 20 euros, lo puedes ver en Amazon.

Del pingüino al pez, ¡otro disfraz para los que disfrutan siendo originales!, ¿de qué te vas a disfrazar?: “Yo de pez”, pues eso ‘te quedas con todo el personal y solo tienes que juntar los labios’. Si vas por la calle te van a sacar fotos seguro. Debajo del disfraz puedes ponerte un pantalón que te abrigue (puede ser un chándal pero no vaquero como en la foto que con el frío no abrigan). Las chicas unas mallas dobles o leggins o cualquier pantalón cómodo. Ver en Amazon.

Este capitán Garfio con su casaca va bastante abrigado, en la imagen lleva medias blanca pero puedes usar botas. Debajo del disfraz, una o dos camisetas de manga larga. Ver precio en Amazon.

Mala malísima pero un disfraz muy cómodo y calentito, permite llevar debajo lo que quieras, al ser tan ancho no te impide los movimientos. Poner y quitar es muy fácil, algo que agradecerás si llegas a casa muy tarde después de tanta fiesta. Ver precio en Amazon.

