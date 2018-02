Vestidos por menos de 40 € en Amazon

¿Buscas vestidos a buen precio? En Amazon tienes todos los estilos: elegantes para fiestas, estilo oriental, sexy, desenfadados y cómodos, ¡no te pierdas esta selección de vestidos por menos de 40 euros en Amazon, moda al mejor precio marcas como Springfield, Dorothy Perkins o Miss Selfridge. En Periodista Digital presentamos distintas propuestas de vestidos para cualquier ocasión con precios entre 15 y 40 euros.

Amazon lanza su marca de moda: FIND

En Amazon puedes encontrar marcas tan conocidas como Desigual, Hugo Boss, Levis, Iris & Lilly o Dolores Promesas, entre otras. En otoño del 2017 Amazon lanzó su propia marca de ropa: FIND para el mercado europeo. Las prendas de FIND se diseñan en Londres y desde el mes de septiembre comenzó a venderse en España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.

En FIND tienes muchísimo donde escoger: vestidos, camisetas o zapatos, abrigos. Los precios son muy económicos con vestidos por menos de 15 euros.

En Estados Unidos, el país natal de Amazon ya tiene 6 marcas de moda, una señal de su éxito. Es una de las empresas que más moda vende. Sin embargo el mercado europeo es distinto al norteamericano, en Europa grandes marcas como Inditex, o H&M marcan tendencias y todas ellas también venden online a precios reducidos. Amazon puede ser un gigante de las ventas online pero su marca FIND compite con otras que ya tienen una larga tradición, la gente en Europa las conoce y sigue sus propuestas.

10 vestidos de menos de 40 euros en Amazon

Vestido en tela denim disponible en dos colores azul claro y el azul vaquero tradicional. Confeccionado en 75% algodón y 25% poliéster. Diseño tipo camisero con dos bolsillos de plastrón pespunteados. Lo tienes por menos de 15 euros en Amazon.

Vestido de cuello redondo y mangas con doble volante a la altura del codo. Confeccionado en un 98% de poliéster y un 2% elastano. Se puede lavar a máquina. Ver el precio en Amazon.

Vestido estilo oriental con fondo negro y estampado floral. Confeccionado en 97% poliéster y un 3% elastano. Cuello cerrado y manga larga con vuelo estilo perla. El precio es uno de sus atractivos, ver en Amazon.

Con doble forro, tela animal print y transparencias. Tiene el cuello redondo y manga larga. Ver precio en Amazon.

Un vestido con cuello redondo ideal para distintas ocasiones, con una chaqueta o blazer estarás perfecta, para un look más actual combina con botas para un estilo más clásico con zapatos de salón. Está realizado en un 95% Poliéster, 5% Elastano . Se puede lavar a máquina. Ver precio en Amazon.

En cintura, mangas y cuello, el vestido lleva aplicaciones de crochet, un estilo sencillo y elegante. El vestido está realizado en 100% Poliéster. El precio no puede ser mejor por debajo e 25 €. Ver en Amazon.

Este es un ejemplo de moda de la marca de Amazon, con estilo, corte recto ajustado, realizado con un 88% de viscosas, 10% de poliéster y un 2% de elastano. Las mangas tienen un diseño original ajustadas como los corpiños. Se puede lavar a máquina. Ver precio en Amazon.

Un diseño muy favorecedor, por su forma marca la cintura y estiliza la figura. En su composición 94% viscosa, 6% elastano. Ver precio en Amazon.

Vestido a la altura de la rodilla, con mangas fantasía estilo mariposa. Cuello redondo y espalda que deja al descubierto un pequeño triángulo de piel a la altura de la cintura. Se puede lavar a máquina. Ver precio en Amazon.

Vestido a rayas negro y blanco muy juvenil ideal para llevar solo o combinado con leggins o botas. Es 100% acrílico y se puede lavar en lavadora. Ver el precio en Amazon.

