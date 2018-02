Se anima el lanzamiento de videojuegos en febrero. Hoy viernes 9 saldrán títulos como Snowgloble, Fly the plane o Rotator para PC. En PS4 juegos como The Seven Dadly Sings of britannia o Under Night in-birth exe: late. En Periodista Digital te contamos las novedades en videojuegos que llegarán este mes y algunas que ya puedes encontrar en Amazon.

Lanzamientos de videojuegos para febrero 2018

XBOX ONE

Bleed 2 (XONE)→fecha de salida: 9 febrero

Overdriven Reloaded: Special E... →fecha de salida: 9 febrero

Starpoint Gemini Warlords (XONE)→fecha de salida: 9 febrero

Quantic Pinball (XONE)→fecha de salida: 9 febrero

Kingdom Come: Deliverance (XONE)→fecha de salida: 13 febrero

En PS4

The Seven Deadly Sins: Knights... (PS4))→fecha de salida: 9 de febrero

Under Night In-Birth Exe:Late[st] (PS4))→fecha de salida: 9 de febrero

Kingdom Come: Deliverance (PS4))→fecha de salida: 13 de febrero

Crossing Souls (PS4))→fecha de salida: 13 de febrero

Dynasty Warriors 9 (PS4)→fecha de salida: 13 de febrero

Nintendo Switch

Dragon Quest Builders (Switch)→fecha de salida: 9 febrero

The Fall Part 2: Unbound (Switch)→fecha de salida: 9 febrero

The Longest Five Minutes (Switch)→fecha de salida: 9 febrero

Monster Energy Supercross: The... (Switch)→fecha de salida: 9 de febrero

Owlboy (Switch)→fecha de salida: 13 de febrero

PC

BREAK ARTS II (PC)→fecha de salida: 9 febrero

Snowglobe (PC)→fecha de salida: 9 febrero

Containment (PC)→fecha de salida: 9 febrero

Fly the plane (PC)→fecha de salida: 9 febrero

Rotator (PC)→fecha de salida: 9 febrero

Novedades en videojuegos para febrero en Amazon

En Amazon puedes encontrar y videojuegos que saldrán en marzo, como Life Is Strange: Before the Storm con opción de 'preventa a precio garantizado’. ¿En qué consiste esta opción? Si durante este período el precio sube o baja y tú ya lo tienes ‘reservado’, Amazon no te va a cargar el precio de venta hasta que no te lo envíe.

Si el precio cuando realizaste tu pedido era mas elevado que cuando te lo envíen a asa, te cobrarán el precio más barato. Amazon no cobra más si por comprar en preventa, actúa como una especie de reserva pero no te cargan nada en cuenta hasta que no te lo envíen. Además tendrás en envío económico en 4 o 5 días laborables gratuito.

Un videojuego que cuenta que en un antiguo reino unos colosos viven disfrutando de un majestuoso entorno. Estas criaturas tiene la llave de un gran poder, necesitarás su poder para poder devolver la vida a un ser querido. Shadow of The Colossus ha sido muy bien valorado en la web de videojuegos Metacritic, obtiene 92 sobre 100 puntos. Ver precio en Amazon.

Embárcate en una misión para devolver la vida a una chica

Tu tarea es derribar 16 bestias gigantescas armado sólo con tu ingenio, una espada mágica y un arco

Adéntrate en paisajes expansivos encima de tu fiel corcel y busca cada coloso

Aunque cada gigante tiene una debilidad específica, encontrarla y explotarla no será nada sencillo. Te espera una mezcla emocionante de exploración, plataformas, acertijos y acción

Es un juego de rol abierto con mucha acción y aventura. Historia no lineal: Resuelve distintas situaciones de diferentes maneras, después acepta las consecuencias de tus decisiones. Ver en Amazon.

Mundo abierto muy realista: Castillos majestuosos, amplios campos, todo construido en unos gráficos de alta calidad. Historia exacta: Conoce personajes reales en la historia de Bohemia, y experimenta al máximo lo que fue vivir en la Bohemia medieval

Combates desafiantes: Distancia, sigilo o cuerpo a cuerpo. Elige tus armas y ejecuta docenas de únicos combos en batalla

Mundo dinámico: Tus acciones influyen en las reacciones de la gente que te rodea. Lucha, roba, seduce, amenaza, persuade o soborna. Todo depende de ti

Aclamado juego de acción, donde los jugadores tendrán adrenalina a tope. Esta repleto de escenas de batallas con una calidad impresionante. Lucha en la parte superior de un avión, a medida que dispara. Sube a un rascacielos y lucha contra un monstruo demoníaco. Ver precio en Amazon.

Contiene el juego físico Bayonetta 2 y un código para descargar el juego original

Incluye steelbook, láminas de pegatinas y cartas de versículo .

El idioma de estas versiones es inglés o japonés. Pueden activarse subtítulos en castellano.

Originalmente este videojuego se lanzó en 1993, ahora por fin llega el remake 3D. Se han adaptado gráficos y controles, se ha mejorado el sonido y añadido nuevo contenido. Ver precio en Amazon.

Secret of Mana se lanzó originalmente en 1993 y es considerado como uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos. En él los jugadores se embarcan en una aventura cargada de acción en el papel de Randi, que, en compañía de Prim y Popoi, se dispone a plantarle cara al traicionero imperio para recuperar el mágico poder de Mana y restaurar el equilibrio del mundo

Mejoras de audio: Arreglos en la banda sonora y voces para los personajes

Gráficos en 3D: Imágenes renovadas para todo el juego. Un mundo brillante y lleno de Mana reconstruido en 3D por primera vez

Jugabilidad actualizada: Las mecánicas de juego originales se han perfeccionado a fin de crear un juego de rol y acción moderno con un jugabilidad mejorada

Multijugador: Un máximo de tres jugadores podrán jugar juntos en el modo cooperativo local y dominar el nuevo formato multijugador que incluye menús individuales para que cada jugador puede pausar el juego por separado y controlar distintos personajes

Únete a Hans en un mundo de fantasía y vive una aventura única, llena de sorpresas y desafíos. Tendrás que estar atento a cada pista ya que son las que te ayudarán a obtener el tesoro. Tendrás que resolver los secretos del castillo y estar alerta ya que el horror acecha bajo la superficie. Ver en Amazon.

Sumérgete en los sórdidos misterios del castillo, conoce a sus pintorescos personajes y recuerda: El terror siempre acecha bajo la superficie

Toma decisiones, resuelve sus puzles y descubre todos sus finales y secretos

Esta edición incluye además del juego: Pin del Duende Azul, CD con la banda sonora, Libro de Arte, Póster a Doble Cara y Manual de Instrucciones, exclusivo de esta edición

Accesorios para gamers en Amazon

Auriculares inalámbricos, teclados, ratones LED, los mejores precios en accesorios para gamers los tienes en Amazon. Puedes filtrar por marcas, precios y por opiniones de los clientes de Amazon (y en los comentarios puedes encontrar una información valiosa). Si sueles comprar en Amazon varias veces al año, te podrías ahorrar los gastos de envío. ¿Cómo? Muy fácil si eres cliente Prime de Amazon, tienes envíos gratis y rápidos en millones de productos.

El envío económico estándar en Amazon sale por 2.99 euros. Si compras siete artículos (por ejemplo) ya pagarías 20,93 en gastos de envío. Sin embargo los clientes Prime se ahorran estos gastos. El primer mes es gratis, de prueba luego se paga al año 19.95 euros al año y tienes muchas más ventajas como acceso a contenido de Amazon Video, Amazon Photos y otras ventajas muy interesantes para los gamers como Twitch Prime de Amazon.