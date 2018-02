Accesorios de esquí al mejor precio en Amazon

Dynastar, Rossingnol, Bollé, GoPro, las mejores marcas en accesorios de esquí las tienes en Amazon. En la temporada pasada las estaciones de esquí registraron 5 millones de visitante, y con la ola de frío el 2018 comienza con nieve incluso a cotas muy bajas. Si planeas irte a esquiar en Periodista Digital, te contamos accesorios interesantes que puedes encontrar en Amazon.

Las mejores estaciones de esquí en España

Skiresort una web especializada en esquí, publica cada año su análisis sobre estaciones de esquí en distintos países. España cuenta con 1.140 kilómetros de pistas esquiables y 318 remontes, en esta lista las mejores estaciones de esquí de Españas son:

Baqueira Beret -Cataluña Lleida

Formigal -Aragón Huesca

La Molina – Masella – Cataluña

Sierra Nevada –Pradollano. Andalucía – Granada

Cerler – Aragón – Huesca

Valdezcaray – La Rioja

Espot esquí – Cataluña – Lleida

Candanchú – Aragón – Huesca

Boí Taüll – Cataluña - Huesca

Astún – Aragón- Huesca

Accesorios de esquí a superprecios en Amazon

Si vas a esquiar necesitarás ‘un equipo básico’. Si practicas esquí de forma ocasional los esquís los puedes alquilar en la estación de esquí. Si prefieres tener tus propio equipo en Amazon puedes encontrar lo básico. Esquís, cascos, gafas, anoraks, pantalones, botas de esquí y de pre-esquí. Gafas, cascos, guantes y la crema solar no pueden faltar. El esquí no es un deporte barato, pero en Amazon puedes encontrar ofertas de primeras marcas, te contamos algunas:

Una chaqueta ligera pero que abriga mucho, ideal para la práctica de los deportes de invierno. Su diseño es muy alegre y lleva múltiples bolsillos interiores para gafas, objetos de valor y electrónica. Ver precio en Amazon.

Lavado a máquina

Tech impermeable transpirable 5000 y costuras completas selladas

Falda de nieve con broches de presión, elástico de agarre y el panel de estiramiento

Guante con material elástico y ligero se une al manguito de velcro ajustable de la chaqueta

Una de las marcas más famosas de accesorios para el esquí, te presenta estos esquís de pista con fijación xpress 11 b83 y radio de viraje medio. Ver precio en Amazon.

La reina de la pista, serás con esta chaqueta con dos colores y diseño de un búho. Muy ligera y práctica, si te agobian las chaquetas que coartan tus movimientos esta te gustará. Con costuras críticas selladas, faldón ajustable y capucha ajustable con visera. Ver en Amazon.

Columna de agua: 10.000 mm, transpiración: 5000 GM

Material: de V Science Lining BREATHABLE System, 100 gm policarbonato Fill insulation

chaqueta

Protector de barbilla

Faldón ajustable, conexión chaqueta de pantalón

Uno de los accesorios que no puede faltar en tu equipo de esquí es el casco. No son frecuentes los traumatismos craneoencefálicos durante el esquí, pero es importante proteger el cráneo. Este casco con ajuste universal unixex es ideal para protegerte sin resultar incómodo. Ver precio en Amazon.

Completo casco y gafas de esquí conjunto: M: 54-56cm; L: 57-59cm; XL:60-62cm El deporte de la nieve Odoland casco con gafas de esquí es necesario para cualquier persona ama los deportes de nieve. El casco y las gafas de esquí proporcionan una protección completa a su cabeza. Te divertirás mucho cuando esquí, patinaje, snowboard, o haciendo otros deportes de nieve!

Excelente Ventilación: Construido con 12 agujeros de ventilación para una gran ventilación y 6 de ellos son ajustables. Será ideal para el snowboard con 6 hoyos cerrados y esquí con todos los agujeros abiertos. Las gafas con Flow-Tech Venting Design no sólo reducen el empañamiento, sino que también optimizan el flujo de aire sobre el interior de la lente.

Flexible y cómodo: El casco tiene forro desmontable, orejeras extraíbles y banda de barbilla suave para usar con calor. Las gafas también tiene banda de fácil ajuste. Usted puede ajustar las bandas para un ajuste perfecto y ultra-confort. Ambos son fáciles de ajustar, poner y sacar. Son ligeros, usted tendrá menos presión a su cabeza.

Ideal para divertirse en la nieve, un snowboard para niño de madera tratada. Ligero pero resistente. Ver en Amazon.

Proteger tus ojos durante el esquí es importante, estas gafas de doble capa con anti niebla te aseguran protección UV400. Son resistentes al desgaste y tienen 18,5% VTL son adecuadas para el día soleado y nublado.La correa de cabeza se adapta perfectamente a las cabezas de adultos con diferentes tamaños, ya que tiene gran elasticidad y se puede estirar a la longitud deseada. Puede usarlo cuando use un casco y una máscara. La correa de la cabeza también es extraíble cuando no está en uso. Ver en Amazon.

La superficie de la lente con diseño esférico proporciona ángulos de visión de más de 180 grados, minimizando la obstrucción visual.

El marco de las gafas está hecho de TPU suave que evita que se rayen y no es fácil de romper.Muchos agujeros de ventilación en la parte superior e inferior de las gafas de escape de calor y disipar el sudor desde el interior. La esponja interna suave mantiene la cara caliente.

Una de las marcas icónicas en cámaras deportivas. Con mayor duración de la batería hasta un 30%. Carcasa aún más ligera y resistente al agua hasta 40 m. Graba tus mejores momentos con esta GoPro. Con un procesador de imagen más rápido permite 1080p 60fps y 720p 120fps de vídeo. Ver precio en Amazon.

Esquís de 167 cm, con una buena relación calidad precio. Ver en Amazon.

¡Olvídate de los gastos de envió!

¿Te fijas en los gastos de envío cuando compras por Internet? Parece una tontería pero es importante comprar en tiendas online de confianza donde exista total transparencia sobre los gastos de envío. ¡Evita sorpresas desagradables! En Amazon tienes varias opciones de envío a precios muy interesantes como el envío estándar que sale por 2.99 euros y te llega en dos o tres días. Para los que no quieren preocuparse por estos temas está la opción Prime. Los clientes Prime tienen envíos gratis y rápidos ilimitados.

Escoges lo que te gusta, lo compras y no tendrás que pagar más por tenerlo en casa. Es una de las ventajas que ofrece la compañía a sus clientes Prime.. Tienes un periodo de prueba gratis para disfrutar de las ventajas de ser cliente Prime. No existe la permanencia, si no te convence a lo largo de ese mes te marchas (pero habrás disfrutado de compras sin gastos de envío.)