Relojes para mujer de diseño en Amazon

Relojes de marcas como Lotus, Swatch han revolucionado el concepto del “reloj tradicional“. En el pasado se tenía un reloj, y hoy es común tener varios. Materiales como el cuero, la silicona o los cristales de Swarovski estan presentes en el diseño de relojes femeninos. ¿Estas buscando un reloj nuevo para ti o para regalar? En Periodista Digital seleccionamos, relojes para mujer con diseño que puedes encontrar en Amazon.

¿En qué fijarse a la hora de comprar un reloj?

La importancia del reloj como complemento ha cambiado tanto que firmas como Emporio Armani, Versace o Chanel crean colecciones de relojes. A la hora de comprar un reloj hay aspectos que debemos tener en cuenta. La marca es uno de ellos:

Marca

Una marca conocida que ofrezca garantía. Hay que ofrecen relojes a buen precio, —tienen muchos modelos y algunos los puedes encontrar rebajados—.Compra siempre en lugares donde sepas las marcas están autenticadas, en Amazon lo están.

Que parezca fuerte



Otro aspecto es sus características de construcción. Que el modelo escogido nos parezca sólido. Comprobar que el broche o correa se ajusta suave y que no sea endeble.

Tipo de movimiento

El movimiento: suizo o japonés. Suiza es reconocida internacionalmente por la calidad de sus relojes, sin embargo Japón también ha ganado terreno. Marcas como Seiko, Casio o Citizen figuran entre la más vendidas. Si hablamos de movimiento suizo, esto quiere decir que los componentes del reloj son al menos en un 50% fabricados en este país y ha sido ensamblado e inspeccionado por un fabricante en Suiza.

Tipo de cierre

El cierre es un aspecto que seguramente no llama la atención a nadie cuando se compra un reloj. En general la elección de un cierre u otro es un criterio personal. Los cierres de hebilla clásico permiten ajustar el reloj a voluntad. Los cierres a presión o de broche son muy habituales en los relojes, pero en este caso si el reloj no es de nuestro tamaño no podremos ajustarlo nosotros como cuando la correa es de hebillas.

Los cierres desplegables, deployante o de mariposa, suelen llevarlos los relojes de alta gama. Suelen ser de acero antialérgico. Tienen bloqueos dobles o triples, se ajusta a la medida con un botón que abre el cierre que puede o con dos pulsadores a ambos lados.

El precio

Hay que tener mucho cuidado ya que existen gran cantidad de imitaciones de marcas como Swatch o Lotus, en Amazon puedes encontrar relojes de estas marcas vendidos por la casa oficial, o por vendedores que ofertan sus productos en Amazon. Esta empresa garantiza la autenticidad de todos los relojes que se venden en sus páginas, algo que no ocurre en otros lugares. Si te ofertan relojes de marcas a precios muy bajos, en cualquier tienda o web, busca ese mismo reloj en Amazon y verifica su precio. Pide tenga la garantía de fábrica que viene en el interior de la caja. Si no te ofrecen esto no te arriesgues. ¡Lo barato a veces sale caro!.

Relojes de mujer de diseño que puedes encontrar en Amazon

Un bonito modelo de Lotus que combina la caja del mecanismo el dorado rosa con esfera y correa en marrón. Ver precio en Amazon.

Caja redonda de acero inoxidable de color dorado rosa

Cuenta con una correa que ha sido fabricada en piel con cierre de hebilla

Resistente al agua hasta 50 metros

Incluye una caja de regalo elegante

Un reloj con estilo, correa de acero inoxidable con dibujos florales. Es analógico y resistente al agua 30 bar. Ver precio en Amazon.

Diámetro (sin corona) en mm/pulgada : 34 / 1,34

Peso en g/onza : 40 / 1,41

¿A qué es original? Un reloj con aspecto de la madera de arce. La esfera incluye índice con cristales de Swarovski y tres punteros. Ver precio en Amazon.

Ø 35 mm Mujer reloj con fecha de la colección Sky dama

Claro Marrón carcasa de madera de arce

Claro Marrón Pulsera de madera de arce con cierre desplegable de acero inoxidable

Uno de los relojes más bonitos de la lista con su esfera que recuerda al firmamento estrellado. Un reloj que te acompañará muchos años, tiene una buena relación calidad precio. Ver más detalles en Amazon.

Tipo de Pantalla : Analógico

Resistente al Agua (bar) : 50

Diámetro (sin corona) en mm/pulgada : 32 / 1,26

Peso en g/onza : 67 / 2,36

Los relojes de Versace simbolizan a esencia de la marca, ‘’barrocos’’ y ostentosos, son piezas para lucirlas más que para llevarlas en el día a día. Todo un capricho que tiene un precio interesante para ser una marca de moda tan prestigiosa. Ver en Amazon.

dimensión caja: 34mm

movimiento: japonés al cuarzo

función: 2 esferas

Género: mujer

ATM: 30m/ 3 ATM

¡Estilo y diseño no le faltan a este reloj!

Pulsera: Piel Azul

Cierre: Hebilla

Material de la caja: Acero inoxidable

Color de la esfera: Azul

Material de la esfera: Zafiro sintético. Ver el precio en Amazon.

Un reloj de marca Swatch por un buen precio, además con diseño, y resistente al agua. Ver precio en Amazon.

Tipo de Pantalla : Analógico

Resistente al Ague (bar) : 30

Diámetro (sin corona) en mm/pulgada : 34 / 1,34

Peso en g/onza : 50 / 1,76

Elegante y con con estilo, así es este reloj de Swatch con cierre deployante, y color de la esfera en oro rosa. Ver precio en Amazon.

Pulsera: Acero inoxidable Oro Rosa

Cierre: Cierre deployante

Material de la caja: Plástico

Material de la esfera: Plástico

Reloj de Versace en color azul, con dos esferas y adornos en la correa al estilo de la marca. Ver precio en Amazon.

dimensión caja: 32mm

movimiento: japonés al cuarzo

función: 2 esferas

Género: mujer

ATM: 30m/ 3 ATM

