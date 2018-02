Conducir con frio: consejos y productos que pueden ayudarte

Si el vehículo está cubierto de nieve usar una rasqueta que te ayudará a retirarlo . Lo primero es tener visibilidad. No se te ocurra añadir agua ni nada parecido, usa la rasqueta. Una vez en el interior tenemos que ser pacientes. La batería y el motor del coche están muy fríos y es probable no responda a la primera.

Introduce la llave en la posición de contacto, pisa el embrague y gira la llave. Si el motor responde de inmediato, ¡enhorabuena! Sin embargo, si no arranca No lo fuerces. Gira la llave y espera. Pasado dos minutos vuelve a repetir esta operación. Es posible que ahora notes que el motor responde mejor, si aún no arranca. Espera otros dos minutos y comienza de nuevo. No fuerces el coche deja esperar al menos dos minutos o más entre intento e intento.