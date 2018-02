¿Pierdes las llaves a menudo?, ¿cuándo cocinas te pones a buscar el rallador y no lo encuentras? en Amazon tienes gadgets curiosos y muy prácticos, que te facilitan la vida diaria. Alguno de estos objetos pueden ser un buen regalo para ‘quien ya lo tiene todo’.Originales y divertidos no te pierdas estos gadgets, ¡los tienes al mejor precio en Amazon!

¡Gadgets, esos son pequeños artilugios que nos hacen la vida más práctica!

Generalmente asociamos los gadgets con la tecnología pero a veces ni siquiera lo son. Por ejemplo un cortador de verduras para rallar los calabacines en forma de espaguetis es uno de los objetos más populares en Amazon y los tienes desde menos de 10 euros.

A la hora de elegir un gadget ten en cuenta buscamos la sencillez, a menudo estos artilugios suelen serlo, pero no siempre (esos con pilas de botón que luego las personas mayores no se aclaran para sustituir por ejemplo). Si vas a regalar un gadgets a alguien no muy amante de la tecnología, valora que antes que sea muy sencillo de utilizar, de lo contrario acabará en el fondo del cajón.

Gadgets curiosos que puedes encontrar en Amazon

¿Necesitas luz de precisión en algún momento pero no puedes sujetar la linterna con las manos? Si estas haciendo una reparación de precisión (donde apenas se ve una ranura o tornillo), para trabajos manuales o para excursiones si quieres tener a mano una luz de precisión. ¡Por este precio vale la pena! Ver precio en Amazon.

Ideal si tienes un macetero o un jardín a la entrada de casa, una piedra con un escondite para la llave, que nadie salvo tú o tu familia sabréis. No lleva pilas, o necesita mantenimiento, solo guardar la llave y punto. ¡Más sencillo imposible! Ver precio en Amazon.

¡No se puede negar, este gadgets de cocina es super práctico! Tiene exprimidor,abrelatas, separador de claras, rallador, embudo, taza medidora. Todo va en una misma botella o recipiente, ¡no los perderás! Ver precio en Amazon.

Tamaño: D8.4cm * H 28 Cm Peso: sobre 250g, hecha de grado alimenticio BPA plástico no tóxico libre. Pls no utilizar hervir el agua para limpiarla antes de su uso.

Resistencia a la temperatura: Cortador de huevo: -20 ~ 120 grados centígrados, trituradora -30 ~ 80 grados centígrados.

viene en diferentes colores vivos para su fácil reconocimiento. cocina de cada día de forma fácil y en buen estado de ánimo. Todos los productos de primera necesidad para cualquier cocina.

La llave de casa, la del coche, la del candado de la bici o la moto, ¿cuantas llaves usamos a diario? Lo raro es no perderlas alguna vez, y sobre todo en casa. Con este gadgets no te ocurrirá más porque en cuanto las pierdas sabrás qué hacer. Deja la unidad central en una zona de fácil acceso, por ejemplo en la entrada o a lado del teléfono fijo. Si no encuentras las llaves pulsa el botón de buscar y la llave sonará y podrás localizarla. Ver precio en Amazon.

Un gadgets curioso para los amantes de la fotografía, para tomar fotos espectaculares de forma más sencilla. Ver precio en Amazon.

El último Diseño con clip antideslizante hacen que sea una tecnología gadget de moda y puede acortar su teléfono firmemente. Seguramente usted sin la preocupación de que se raye su teléfono ya que tiene una goma blanda en él.

Ajuste la posición de la lente en el videoclip, deje que se ajusta a la posición de la cámara para la mayoría de los teléfonos.Cuando utilice la lente macro, asegúrese de no bloquear la fuente de luz y sugiere mantener la distancia 1-2cm de su objeto para tomar imágenes más claras.

Con dos clips, por lo que no tiene que preocuparse de perder clip para hacer que la otra lente sea un desastre.

Compatible con la mayoría de los tipos de teléfonos móviles: el grosor del teléfono móvil no es más de 1,5 cm y la distancia entre la cámara y el borde 'de el teléfono móvil no es más que 4 cm. Diseño flexible de Ajuste.

¿Un regalo para sorprender? Este juguete gadgets dejará con la boca abierta a cualquiera, no es algo práctico pero es divertido y cualquier niño le puede despertar la curiosidad por la ciencia. Este reproductor logra mostrar hologramas en 3D de todo tipo de objetos pequeños. Ver precio en Amazon.

Coloca la ranita que se incluye y verás como se agranda.

Diviértete viendo cómo funciona este efecto óptico con un dado, una moneda, una goma de borrar, etc

Su diseño lo convierte también en un gadget decorativo para tu habitación o salón

Es idóneo para sorprender con un detalle a un amigo o amiga geek

Un gadgets que puede salvarte la vida, ¡y no es broma! Los arrollamientos a ciclistas desgraciadamente aumentan, ya que cada día hay más circulando. A veces las condiciones climáticas dificultan la visión y una bicicleta es un vehículo frágil, cuanto más se haga notar mejor. Este gadget con luces LED incrementará tu visibilidad y por lo tanto también tu seguridad. Ver precio en Amazon.

puede verse en esas oscuras noches de invierno!

transmite inalámbricamente a un rango de 3 metros (gran si andar en bicicleta Tandem... 4 asientos!)

cuenta con luces LED brillante flecha e incluso una luz de advertencia

Incluye soportes para el panel frontal y luces de fondo para conectar fácilmente a tu bicicleta

requiere 3 pilas AA

