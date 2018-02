Productos de belleza más vendidos en Amazon

El alisado brasileño, triunfa en Amazon, se trata de un tratamiento a base de queratina que alisa a la vez que beneficia la fibra capilar. También son muy buscados los tratamientos a base de vitamina C, con efectos antioxidantes, ayuda a disminuir las manchas de la piel y aporta luminosidad. Amazon es líder de ventas online de smartphones o cartuchos de tinta para impresoras, pero en tratamientos y productos de bellezas no se queda atrás. Productos para el cuidado de la piel, manicura y pedicura, maquillaje o cuidado del cabello. En Periodista digital te contamos los productos de belleza que más se venden en Amazon.

Productos de belleza vs productos milagro

Pueden disminuir la apariencia de las arrugas o de las manchas, mejorar la elasticidad de la piel, pero milagros no hacen. ¡Milagros hace el Photoshop! Los productos de belleza venden promesas e ilusiones en frascos pequeños. No compramos un ‘producto en sí’ se compra el deseo de tener una piel más joven, más morena o sin acné.

En general los productos que podemos encontrar a la venta en perfumerías, grandes almacenes o en Amazon, todos cumplen su cometido, sin embargo no siempre los más caros son los mejores. No te guiés solo por el precio a la hora de escoger. Durante el 2016 la OCU, informó que una crema de belleza de la cadena Lidl (Cien Aqua hidratante) que costaba menos de 3 euros esa la mejor valorada, ¡superando a otras que valían el doble!

Gracias a Internet podemos conocer productos que se venden en Estados Unidos y no es fácil encontrar en España. Por ejemplo: un producto que ayuda a mejorar la cobertura del tinte sobre canas rebeldes se llama Ardell Gray Magic. Personas que han vivido en Estados Unidos hablan maravillas. Es barato y da buen resultado, sin embargo en España apenas es conocido. Lo puedes encontrar en Amazon por menos de 12 euros y solo se usan unas 7-8 gotas, tu durará varios meses. No es un producto milagro, es un artículo práctico que logra un buen resultado.

Ejemplos como este hay muchos, — sería imposible acceder a ellos, a no ser tengas un conocido que vaya de viaje, se lo encargues y te lo traiga—, con Amazon los puedes tener en casa en poco tiempo y muchos de ellos al ser de pequeño tamaño tiene el envío gratis. ¡Te da igual si viene de Estados Unidos, ya que no pagarás más!

7 productos de belleza más vendidos en Amazon

Destacan productos para el pelo, como los de alisado brasileño, un cepillo (que sale en el anuncio de Amazon en la tele) y un set de brochas de maquillajes baratas y muy bien valoradas por los usuarios de Amazon.

Un producto sin sal, formol o sulfatos. Alisa el cabello y dura hasta 10 semanas. Aporta queratina y aceite de argán dos productos de reconocidas propiedades para mejorar la estructura capilar. Bien valorado por los clientes de Amazon, algo importante en estos productos que ‘tanto prometen’. Obtiene 4 puntos sobre 5 y un 72% de los usuarios le dan cinco o cuatro estrellas. La queratina es la proteína rica en azufre que recubre la fibra capilar, aporta cuerpo y brillo al cabello, contribuyendo a mejorar su estado.

El aceite de argán es rico en carotenos y vitamina E, es beneficioso para el cabello y también para la piel, —especialmente para pieles secas y desvitalizadas—, usa todas las noches un poco de aceite de argán (el mismo que usas para el pelo) sobre la piel, y notarás cómo funciona. Este producto promete un alisado efecto natural, ver más información en Amazon.

Contiene:

Un bote de 100 ml de Tratamiento alisado brasileño

Un sachet o bolsita de champú pre-tratamiento

Un sachet de champú de 15 ml

Un sachet de tratamiento de 15 ml

Un sachet de acondicionador de 15 ml

Guantes

Los maquilladores no pueden pasar sin ella, son herramientas imprescindibles para maquillar ojos o el rostro. La brochas de maquillaje te sirven para aplicar la sombra, el colorete o los polvos. Este set de brochas no llega a 9 euros y es muy bien valorado en Amazon. Obtiene 4.7 puntos sobre 5, ¡barato y bueno! Llevan cerdas de alta calidad muy suaves y densas, ideales para aplicar todo tipo de productos, polvos, crema o líquido. ¡No te arrepentirás de tenerlas! Ver precio en Amazon.

Con un 10% de ácido hialurónico y un 20% de vitamina C. En su composición destaca la arginina, la vitamina E, hamamelis , glicerina, aceite de jojoba o extracto de planta cola de caballo. En pocos días de aplicación notarás que tu piel está más tersa, —las arrugas no se irán por arte de magia— pero si logra atenuarlas y mejorar el aspecto general de la piel. La vitamina C es ideal para atenuar las manchas de la piel su uso está recomendado ya que no descama la piel como otros despigmentantes.

Fórmula innovadora, es la forma más estable de Vitamina C orgánica para la cara. El resultado del Sérum Anti-Arrugas es de una piel suave, con un aspecto más jóven. Nuestro Sérum Anti-Edad Orgánico contiene la mayor concentración del Ácido Hialurónico Vegano e Vitamina C

Ingredientes naturales, el sérum Facial Antienvejecimiento no contiene parabenos, alcohol ni sulfatos y es segura para todo tipo de pieles. Este Sérum Anti-Edad está envasado al vacío para prevenir contaminación de bacterias. Ver su precio en Amazon.

Otro producto para el alisado del pelo, con un precio similar al primero, promete hasta 10 semanas de pelo liso. Ver precio en Amazon.

Fácil Aplicación, 50% más rápido que otros productos.

Cabello suave, dócil y manejable, eliminando el frizz

Hidrata y nutre tu cabello, 100% Libre de Formol

Un cepillo tan práctico que quien lo prueba lo adora. Desenreda el cabello eliminando fácilmente los nudos sin dolor, enganches ni tirones. Ver precio en Amazon.

Sus púas se curvan y flexionan deslizándose por el cabello sin romperlo, abrirlo ni estropearlo

Suaviza la cutícula del cabello, aportándole un aspecto brillante y sano

Adecuado para cualquier tipo de cabello, en particular el más frágil o el teñido, las pelucas, las extensiones, las trenzas y el de los niños, más propenso a enredarse

Gracias al extracto de coco tus pestañas estarán más nutridas y flexibles. Ver precio en Amazon.

Volumen y longitud sin grumos

Cepillo multi pasada

Con extracto de coco

Pestañas suaves y flexibles

Por menos de 13€ una crema corporal con extractos de té verde y aroma cítrico. Muy hidratante con notas aromáticas de limón, bergamota y alcaravea. Con la garantía de una marca como Elizabeth Arden. Hidrata tu piel a diario con un aroma fresco y suave. Ver precio en Amazon.

¡Aprovecha las ofertas flash de Amazon!

Todos los días hay ofertas flash con productos de todas las categorías, cuidado personal, accesorios para el coche o tablets. Si además quieres aprovecharte de las máximas ventajas que ofrece Amazon como las entregas rápidas y gratuitas en millones de productos, acceso prioritario a ofertas flash a Amazon Video y Amazon Photos, puedes hacerlo como cliente Prime. Esta opción tiene un período de prueba de un mes totalmente gratis. Transcurrido este tiempo se paga al año una sola vez 19.95 euros. ¡Acertar con los regalos no es una tarea imposible en Amazon!