Semana del gaming en Amazon

La industria del videojuego en España no para de crecer

Según datos de AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, la producción de videojuegos en España en el 2016 generó 1.177 millones de euros. El valor añadido fue de 503 millones de euros, generó un empleo directo del 8,790 personas. Estos datos equivalen al 0,11 del PIB.

El 40% de la población española consume videojuegos y España está entre los cinco primeros países de Europa en número de jugadores. Los videojuegos online crecen en más de un 30% en toda Europa, según datos del Gametrack. En 2016 el consumo online de videojuegos ascendió a 382 millones de euros lo que representa un 30,82% más que en 2015.

La venta de videojuegos a nivel global

Sigue la misma progresión crecientes según la web Newzoo el mercado mundial del videojuego ha crecido un 8,5% del año 2015 al 2016, pasando de 80,100 millones de euros a 91.500 millones. Este crecimiento vendría por un aumento en las ventas en la región Asia Pacífico superior al 10%, de un 20% en Latinoamérica y un 26% en Oriente Medio y África.

La Asociación americana Entertainment Software Association muestra una progresión creciente desde el año 2.000. Los primeros videojuegos no necesitaban un coste de desarrollo excesivo ni un gran número de diseñadores, si el videojuego triunfaba producía muchos beneficios. Hoy el panorama ha cambiado es fácil encontrar videojuegos con un presupuesto mayor que películas de Hollywood. Por ejemplo Grand Theft Auto V, sigue siendo el videojuego más cara de la historia con una inversión de 265 millones de dólares. Call of Duty: Modern Warlfare 2 lanzando en el 2009 le sigue con 250 millones de dólares. La tercera posición la ostenta Star Wars: The Old Republic con una inversión de 200 millones de dólares.

Con ofertas diarias en todos los accesorios que un gaming puede necesitar. PCs de sobremesa, discos duros, portátiles o auriculares.

Auriculares con Surround Dolby 7.1

Sumérgete en el juego: sonido Surround Dolby 7.1 de alta gama que sólo funciona con PC

Habla con claridad cristalina: micrófono con cancelación de ruido profesional

Descarga el Software Surround Dongle de Sennheiser desde nuestra página web oficial

Micrófono con función de 'mute' elevando el brazo articulado

Ajuste sobre la marcha: intuitivo control de volumen en el auricular derecho

MSI es una de las mejores marcas de ordenadores para Gamers con unas prestaciones que sorprenden. Procesadores potentes, tarjetas gráficas y además suelen venir Freedos o sin sistema operativo. Esto abarata el precio y permite que el gamer se instale el Linux o si tiene su propia licencia de Windows.

Procesador Kabylake i7-7700HQ, HM175 (2.8 GHz, hasta 3.8 GHz, 6 MB cache)

Memoria RAM de 16 GB, DDR4 (2 x 8 GB)

Disco SSD de 512 GB NVMe y HDD de 1 TB (SATA, 7 mm)

Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1070 MAX-Q, con 8 GB de RAM

Sin sistema operativo

Monitor con funciones gaming específicas como Asus GamePlus. Incorpora la tecnología FreeSync™. Esta tecnología resuelve los problemas de comunicación entre el procesador y el monitor, elimina el corte de imágenes y las incorrecciones para una mejor experiencia de juego.

Monitor gaming Full HD de 24 pulgadas (61 cm) con 1 ms de tiempo de respuesta, 144 Hz de frecuencia de refresco y tecnología Adaptive-Sync para disfrutar de una acción totalmente fluida.

Las exclusivas funciones GamePlus y la utilidad Display Widget te ofrecen soporte táctico cuando lo necesitas.

Compatible con anclajes VESA. Incluye una peana con ajuste ergonómico de la altura, el giro, la inclinación y rotación.

Certificaciones TUV Rheinland de Luz azul de baja intensidad y Antiparpadeo para asegurar una visualización más cómoda.

Pc de MSI de sobremesa, solo la torre. Viene con S.O Windows 10.

Procesador Intel Core i5-7400 (3 - 3.5 GHz)

Memoria RAM de 8 GB DDR4 (2400 Mhz), en un módulo, hasta un máximo de 32 GB en 2 módulos

Disco duro interno de 1 TB 7200 rpm

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 Gaming

Sistema operativo Windows 10

Un ratón para gaming tiene poco que ver con los ratones convencionales, tienes ratones para gaming que sobrepasan los 200 euros (pero también los hay de menos de 30 euros). Se busca que sean muy precisos y que lo puedas configurar a tu gusto. Que la ruleta haga bien scroll y los botones respondan sin engancharse.

Cuenta con un sensor láser Avago con un ratio de refresco seleccionable de 125-1000 Hz y una aceleración de 30 G, que consigue la máxima precisión de movimientos

Aumenta más si cabe el control gracias a su botón de cambio de alta velocidad On-The-fly de hasta 16400 DPI el cual es totalmente programable

Tecnología y diseño avanzado para el gaming, con tamaño y peso personalizables, para un ajuste máximo a la mano de cada jugador

Permite configurar hasta cinco perfiles de usuario y 13 botones Omron, almacenando la información en su memoria interna de 128 Kb

Sabrás de un sólo vistazo la precisión de tu ratón y podrás ajustarlo a tus necesidades de velocidad y precisión debido a su espectacular iluminación con seis colores diferentes

Monitor HP OMEN con mejor capacidad de imagen y buena capacidad de respuesta.

La velocidad de actualización de 144Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms reducen el tiempo de entrada y te permiten desatar tu furia en cada partida

Con la tecnología AMD FreeSync podrás concentrarte en el objetivo sin desenfoques o problemas de calidad que te impidan destruir las líneas enemigas

Con 1 DisplayPort, 2 entradas HDMI, 2 puertos USB 3.0 y una práctica conexión para tus auriculares, estarás listo para la acción en todo momento

Experimenta un juego más fluido, objetos más nítidos y detalles más claros con una pantalla de juegos que actualiza los marcos 144 veces por segundo

Prepárate para disfrutar de unos elementos visuales brillantes y de unas imágenes más nítidas con la increíble calidad de esta impresionante pantalla FHD

Disco duro de gran capacidad nada menos que 16 TB, con dos puertos Thunderbolt 2 con transferencias a 20 GB/s para trabajar a alta velocidad.

Hardware RAID integrado

Niveles RAID: 0, JBOD, 1

Interfaz del disco duro: USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A, Thunderbolt 2

