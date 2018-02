Perfumes de hombre más vendidos en Amazon

Hugo Boss, Calvin Klein o Armani triunfan triunfan con distintos perfumes para hombres en Amazon, (también en la sección de mujeres encuentras fragancias de estos diseñadores). Regalar un perfume no siempre es caro, tienes marcas como Old Spice, —todo un clásico—, por menos de 8 euros. Si buscas regalos para hombres, (Día del Padre, cumpleaños o para dar una sorpresa), no dejes de visitar Amazon descubrirás los perfumes más vendidos a los mejores precios. En Periodista Digital te lo contamos

¿Cómo percibimos el perfume?

Muchos perfumes nos gustan pero al usarlo notamos que apenas duran, un buen perfume se crean en base a una sinfonía de tres notas, si pasado media hora el aroma ya no dura, esa fragancia no tiene unas buenas notas base, se queda solo en las notas de salida.

Un mismo perfume puede variar su aroma ligeramente, ya que se ve afectada por la química de la piel de cada persona. Sin embargo en una fragancia bien creada debemos notar todas sus notas. A continuación hablamos de las distinta notas que crean los aromas de un perfume.

Notas de salida

Cuando probamos una fragancia los primeros 15 segundos identificamos las notas de salida, estos aromas se evaporan rápidamente pero son muy importantes ya que es el aroma que identificamos a la hora de compra el perfume. Son muy comunes entre estas notas los cítricos, el jengibre y las frutas.

Notas medias o corazón

Es el aroma que queda tras disiparse las notas de salida, son lo que forma el cuerpo del perfume, suelen ser notas menos penetrantes. Entre estos aromas medios abundan la rosa, la lavanda, jazmín o clavel.

Notas de fondo o base

Estas son las que aparecen tras las notas medias, aportan profundidad al perfume y se evaporan lentamente. Generalmente no se perciben hasta que no ha pasado al menos una media hora. Entre estos aromas tenemos el almizcle, la vainilla, el ámbar.

¿Cómo lograr que un perfume dure más?

Si tenemos la piel seca el aroma durará menos, añadir un poco de vaselina frutar sobre la piel y luego aplicar el perfume conseguirá que este dure más, también se fija más sobre la piel húmeda, si sales de la ducha por ejemplo y te aplicas perfume te durará más tiempo. Si deseas un aroma sutil pulveriza al aire y deja que caiga sobre el cabello o la ropa. Las zonas donde se aplica el perfume son: cuello, detrás de las orejas, parte posterior de las rodillas, en los tobillos o en el interior de las muñecas.

Perfumes de hombre más vendidos en Amazon

Las fragancias más ligeras son las ‘eau de toilette’ ya que contienen un porcentaje de menor de aceites aromáticos entre un 5-15%, en cambio el el perfume tiene mayor intensidad de estos aceites, entre un 10-20%.

Esta fragancia masculina salió al mercado en 1.999 con aromas cítricos como la naranja, lima y pomelo, también jengibre, salvia y cardamomo. Las notas de fondo de este perfume son vetiver, pachulí, cedro y vainilla. Su aroma permanece bastante incluso después de varias horas. Ver precio en Amazon.

Creada por la perfumista Annick Menardo con notas de salida de ciruela, musgo de roble y cítricos. Notas corazón de caoba y clavel. Ver precio en Amazon.

Old Spice es una de las fragancias veteranas de esta lista. Creada en 1938 por el perfumista Albert Hauck para la Shulton Company. Un aroma oriental con notas de salida de cítricos como el limón, la nuez moscada y el anís. Las notas corazón tiene aromas a canela, geranio y clave. Las notas bases aromas a madera de cedro almizcle, ámbar gris y almizcle. Ver en Amazon.

Esta fragancia se lanzó en 1990, creada por el perfumista Carlos Benaim. Tiene notas de salida cítricas como el limón y también aroma a lavanda. Las notas corazón son lirio, azahar, albahaca y cilantro. Las notas base o de fondo ámbar, almizcle o palo de rosa del Brasil. Ver precio en Amazon.

Esta fragancia ya es todo un clásico de la marca, se lanzó en 1993. Destacan notas de salida de artemisa, mandarina y bergamota. La notas medias son de lavanda, romero, salvia y cilantro. La base son notas de pachuli, sándalo, musgo y almizcle. Ver precio en Amazon.

Esta fragancia se creó en 1996 gracias al perfumista Alberto Morillas. Una perfume con notas de salida frescas con naranja, limón y bergamota. Las notas medias son de albahaca, salvia y jazmín. La base o el aroma que permanece tiempo después combina aromas de ámbar gris, cedro, vetiver o pachulí. Ver precio en Amazon.

