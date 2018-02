Novedades y ofertas del MWC 2018 en Amazon

Barcelona es la capital mundial de la tecnología durante el MWC 2018, que se celebra del 26 a 1 de marzo. La presentación de los modelos Samsung Galaxy S9+ y S9 el domingo 25 fue uno de los momentos más esperados previo a la inauguración del congreso. Otras marcas como Sony, Nokia, LG o Huawei también presentarán sus nuevos teléfonos. En Amazon ya puedes compra algunos y además encontrarás ofertas de modelos como el Samsung Galaxy S8 con hasta un 25% de descuento.

Las novedades de MWC 2018

Son muchos los lanzamientos que se dan en el MWC, te contamos algunos de los más interesantes:

Samsung

Los dos modelos Samsung S9+ y el S9, los mejores teléfonos de la marca coreana. Con gran procesador, y muchas mejoras técnicas. Reconocimiento facial, cámaras mejoradas y mayor calidad de sonido.

Sony

Los modelos Xperia XZ2 y Xperia XZ2 Compact, dos modelos de alta gama, con 5 pulgadas para el XZ2 Compact y unas 5.7 pulgadas para el modelo Xperia XZ2. Sony también lanzó en el MWC sus auriculares Xperia Ear Duo.

LG

LG V30S ThinQ, viene con más memoria RAM y novedades en la cámara en ‘modo brillo’. Usa algoritmos para multiplicar por dos el brillo de las imágenes y lograr impresionantes fotografías aún con poca luz.

Nokia

Presenta varios terminales como el Nokia 8118 una de las propuestas más originales, también el Nokia 8 Sirocco esta vez con carga inalámbrica. El Nokia 7 plus, el Nokia 6 y el Nokia 1, el miembro más económico de la familia Nokia. Un terminal que saldrá a la venta por menos de 100 $ y sorprenderá por su diseño.

Huawei

Huawei lanza el Matebook Xpro un portátil que viene a competir con Apple y Microsoft, a primera vista tiene un gran diseño y buena pantalla, destaca que tiene una cámara que sale del teclado y un gran touchpad. También se presentó una gama de tablets del modelo Pro, que estarán disponibles en España a partir del mes de marzo.

ZTE

Con el nuevo ZTE Blade V9, el fabricante chino, presenta un terminal de buen tamaño, 5.7 pulgadas con procesador Snapdragon 450. Un diseño llamativo en cristal, cámara de 13 MP y una batería de 3.100 mAh.

Novedades y ofertas del MWC 2018 en Amazon

Android 8.0, procesador 10 nm Octa-core.

Pantalla "infinita" Super AMOLED táctil capacitiva de 5.8"

Memoria: 4 GB de RAM, almacenamiento 64 GB + ranura MicroSD (hasta 256 GB).

Cámara: Cámara trasera Dual Píxel Super Slow-mo de 12MP (F1.5/F2.4) con estabilización óptica. Cámara frontal 8MP AF F1.7.

Funciones avanzadas: IP68 (resistente al agua y al polvo), Carga rápida, Samsung Pay y Sistema de huella dactilar, reconocimiento facial, escáner de iris. Bixby

Versión española: incluye Samsung Pay, acceso a promociones Samsung Members y recibe actualizaciones de software oficiales y homologadas. Ver precio en Amazon

Android 8.0, procesador 10 nm Octa-core.

Pantalla "infinita" Super AMOLED táctil capacitiva de 6.2"

Memoria: 6 GB de RAM, almacenamiento de 64 GB + ranura MicroSD (hasta 256 GB)

Cámara trasera Dual Pixel Super Slow-mo 12MP OIS (F1.5/F2.4) + 12MP OIS. Cámara frontal 8MP AF F1.7

Funciones avanzadas: IP68 (resistente al agua y al polvo), Carga rápida, Samsung Pay y Sistema de huella dactilar, reconocimiento facial, escáner de iris. Bixby

Versión española: incluye Samsung Pay, acceso a promociones Samsung Members y recibe actualizaciones de software oficiales y homologadas. Ver precio en Amazon.

BQ Aquaris Vs y VS Plus

La empresa BQ se adelanto al MWC, y presentó durante a primera semana de febrero sus dos nuevos terminales: El BQ Aquaris VS Plus y su hermano pequeño el VS.

Pantalla de 5’5 pulgadas

Memoria 64 GB

Memoria RAM de 4 GB

Ranura dual nano-SIM

Cámara de 12 MP Big Pixel

Sistema operativo Android 7.1.2 (Nougat). Ver el precio en Amazon.

Pantalla de: 5.2 pulgadas

Memoria 64 GB (55 GB disponible)

Memoria RAM de 4 GB

Ranura dual nano-SIM

Cámara de 12 MP Big Pixel

Sistema operativo Android 7.1.2 (Nougat). Ver el precio en Amazon.

Pantalla de 5.2", con una resolución de 1920 x 1080 píxeles y tecnología IPS LCD

Procesador Qualcomm, Quad-Core a 3.75 GHz

Camara trasero de 23 MP y cámara frontal de 13 MP con grabación de vídeo 2160p a 30 fps

Memoria RAM de 3 GB y memoria ROM de 32 GB

Incluye el sistema operativo Android 6.0.1 Marshmallow. Ver precio en Amazon.

Diseño metálico fabricado con precisión

Cámara trasera de 12MP con enfoque automático Dual Pixel

Carga TurboPower que proporciona 6 hrs de batería en 15 minuto

Rápido procesador octa-core de 2.0 GHz

Lector de huella digital

Exclusivas Experiencias Moto, ver precio en Amazon.

Procesador 10 mm Octa-Core S, pantalla infinita de 6.2 '' QHD.

Capacidad de almacenamiento de 64 GB y memoria RAM de 4 GB con micro SD Slot

Cámara dual 12 MP OIS + 8 MP AF, selfies con autofocus

Resistente al agua y al polvo (certificado IP 68), sistema de reconocimiento de iris y huella dactilar

Sistema operativo: Android. Ver precio en Amazon.

Con pantalla infinita. 18:9 5.93" 2164 × 1080

Cámara trasera de dos lentes 16MP + 2MP captura los momentos mágicos de tu vida

Cámara frontal de 8MP presenta una nueva función que te ayudará a convertirte en el rey de los selfies en redes sociales.

4GB RAM, Kirin 659 Octa-core de 2.36GHz y EMUI 5.1 serás el más rápido del lugar.

Con una sola carga, Honor 7X dura más de un día completo (6) gracias a su batería de 3,340 mAh y la tecnología de ahorro de energía habilitada por el chipset Kirin 659 de 16nm.

64GB Almacenamiento, sensor de huellas 0.25s Desbloqueo. Ver en Amazon.

