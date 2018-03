Los móviles de teclas grandes más vendidos en Amazon

El tópico es que los móviles con teclas grandes son para las personas mayores, ¡sin embargo hay gente joven que también los busca! Son muy fáciles de usar y manejables, ¡perfectos para quien busca estar comunicado sin complicarse! Con despertador, linterna y hasta con botón de emergencia SOS. Si estás buscando marcas de confianza para comprar un móvil de teclas grandes, en Periodista Digital te contamos los más vendidos en Amazon, ¡algunos con precio por dejo de 30 euros!

Móviles cómodos para personas que no buscan un “smartphone”

Los móviles con pantallas táctiles son funcionales y han logrado aligerar el peso de los dispositivos, ahora son muy delgados como los Samsung Galaxy S9 que tienen 8,5 mm. Sin embargo lo que para unos es una ventaja, para otros es un engorro. Personas con dificultades de visión o personas mayores encuentran los móviles de teclas muy pequeñas o los táctiles difíciles de manejar. En lugar de ser un dispositivo para facilitarles la vida se la complica. ¡Cuantos móviles regalados se han quedado en un cajón por este motivo! Les cuesta teclear o el sonido es muy bajo…

En los smartphones las pantallas no paran de crecer y tenemos ya una categoría ‘las phablets’ entre móviles y tablet. En cambio en un móvil de antes (de los de llamadas y SMS) las pantallas eran más pequeñas y los teclados siempre más grandes. Podías llamar con comodidad. ¿Y las baterías? Te podían durar hasta una semana. ¿Te suena? Los móviles del siglo XXI no son todos ‘smartphones’ siguen existiendo alternativas para recibir y emitir llamadas, mensajes, por un precio muy bajo, sonido alto y con teclas grandes. ¡Si tienes que regalar un móvil no te pierdas estas opciones!

Móviles con teclas grandes más vendidos en Amazon

Este modelo es sencillo de usar, con unos botones grandes y suaves al tacto. La pantalla también tiene buena visibilidad. Incorpora una función muy útil. Función llamada de emergencia con botón SOS. Con marcado y envío de SMS de emergencia a un número previamente seleccionado. Ver precio en Amazon.

Tiene botones de llamada rápida o memoria: M1, M2, M3

Para que cargar el móvil no sea un problema, tiene base de carga. ¡Más fácil todavía!

Larga duración de la batería

SMS, teléfono libre para mayores para redes europeas 2G

Linterna, radio FM, reloj con alarma, calendario, bluetooth

Este Nokia es como los teléfonos móviles de antes pero con diseño del siglo XXI. Tiene un tiempo de batería en espera de 24 días. Pesa poquito, menos de 90 gramos pero tiene un buen agarre y lo manejamos sin problemas. Con su cámara y ranura para tarjeta de memoria. Ver precio en Amazon.

Sistema: GSM 900/1800 (GPRS+EDGE)

Batería: Ion Litio Nokia BL-5C de 1020 mAh

Tiempo en espera: más de 24 días. Tiempo en conversación: más de 18h

Tamaño: 5 x 1,3 x 11,8 cm

Peso 81,6 g

Capacidad de la memoria RAM instalada: 16 MB

Tecnología de pantalla: TFT

Bluetooth, Cámara Incorporada, Radio, Ranura Para Tarjeta Memoria

Este Alcatel, es un terminal de fácil agarre, para los que buscan un móvil con teclas grandes pesa 200 gramos, (que para ser un móvil es sólido). Buena capacidad de memoria y lo mejor ¡El precio! Lo puedes ver en Amazon.

Pantalla de 1.8", con una resolución de 160 x 128 píxeles

Procesador a 360 MHz con 24 MB de RAM

Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM

Capacidad de memoria: 32 GB

Peso: 200 gramos

Los usuarios de Amazon valorar el fácil manejo de este móvil, que además tiene el sonido alto. ¡Otra de sus ventajas! Su linterna, la radio Fm y el despertador hacen de este móvil una buena compra. Ver precio en Amazon.

Teclas grandes retroiluminadas

Con Bluetooth, Radio, Ranura para tarjeta de memoria, Linterna y Teclado vocal

Compatible archivos audio MP3 y MIDI

Frecuencia GSM 900/1800 MHz

Este móvil con una lista de hasta 300 contactos, cámara, reproductor de audio y video y pantalla a color de 2,4 pulgadas, es todo un regalo. Lo puedes encontrar en Amazon por menos de 50 euros.

Resolución: 240*320 pixels

Cuatribanda: 850/900/1800/1900 MHz

Doble SIM

El terminal tiene una cámara, reproductor de audio y vídeo, así como una radio FM. Compatible Bluetooth 2.1 y tarjetas micro-SD, permite el uso y almacenamiento de ficheros con total libertad

Pantalla color LCD 2.4''

Cámara fotos 2.0MP

Lista de contactos: 300 nombres

Batería: Li-Ion 800 mAh

Función manos libres

Compatible con micro-SD(hasta 16GB)

Herramientas: Calendario, Calculadora, Alarma, Juegos

Conexión cascos audio 3.5 mm & kit manos-libres suministrado

Valeur DAS*: 0,35 W/kg

