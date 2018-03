Día del Padre: los regalos más entrañables

¡Emociones y sonrisas acompañan a estos regalos del Día del Padre! Si no sabes qué regalar en un día tan especial, porque tu padre ‘tiene de todo’, en Periodista Digital te contamos ideas. El mejor obsequio muchas veces no es el más caro, sino el que trasmite emociones, esos instantes únicos que quien reciba uno de estos regalos seguro no olvidará.

El Día del Padre se celebra en todo el mundo: ¡pero en fechas distintas!

Las emociones son así, espontáneas a veces y otras van in crescendo. Tu padre puede parecer poco expresivo ‘de los que no demuestra las cosas’, pero ya te digo, ¡no hay padre que se resista al cariño de sus hijos!

El Día del Padre puede parecer muy comercial, como muchos ‘Días de’ pero en España y en otros muchos lugares del mundo es una jornada que se vive con ilusión. Un día de comidas familiares y regalos pero no se celebra en las mismas fechas en todo el mundo. En España celebramos este día tan señalado el 19 de marzo, desde finales de los años 40. Este mismo día de marzo es el elegido también en Andorra, Honduras, Italia, Portugal o Marruecos. En Rusia acaba de celebrarse, fue el 23 de febrero.

En los Estados Unidos el Día del Padre tiene lugar, el tercer domingo del mes de junio desde 1910. En realidad este tercer domingo, es la fecha donde más países del mundo festejan el Día del Padre, más de cuarenta países: Reino Unido, Francia, Grecia, Chipre, Malta, Hong Kong, Países Bajos, Ecuador, Puerto Rico, Turquía o República Checa entre otros.

El primer domingo de junio se celebra el Día del Padre en Suiza y Lituania. Alemania espera hasta el 10 de mayo el Día de la Ascensión para celebrar esta fecha señalada y Australia y Nueva Zelanda hasta el primer domingo del mes de septiembre.

Regalos Día del padre entrañables

¿No tienes ni idea de qué comprarle a tu padre este año? Alguna de estas puede servirte.Detalles divertidos con precios muy interesantes, ¡desde los 10 euros tienes regalos!

Un regalo para esos sufridos papás de bebés recién nacidos, que por un lado estallan de emoción y por otros desean más que nada poder dormir una noche de un tirón. En homenaje a ellos aquí este regalito. Ver precio en Amazon.

Pack de dos camisetas ('Papá en prácticas' para el padre, y 'Vengo sin instrucciones' para el/la hijo/a) personalizadas con sus nombres

Camisetas disponibles en todas las tallas (XS, S, M, L y XL para padres, y body para bebés de 3 a 12 meses para sus hijos o hijas).

Un regalo original, divertido y personalizado que le encantará a los padres primerizo

Un regalo original, botella de vino tinto Beaujolais procedente de la región de Saint Amour. Este vino francés tiene color rubí y aromas a frutas del bosque como la frambuesa. Se sirve muy frío. Te lo envían en un estuche de regalo. Ver precio en Amazon.

¡No se puede decir algo con más gracia! Si este mensaje te hizo sonreír, seguro a tu padre aún más cada vez que use esta taza. ¿Te gustan los regalos con mensaje? Pues aquí tienes uno, ver precio en Amazon.

Resiste uso en lavavajillas y microondas.

Producto diseñado y fabricado en España.

Capacidad: 11 oz = 325 ml

¿Tu padre es un fan de la saga Star Wars? Ten por seguro que sí lo es este llavero le gustará, y si no sigue a Darth Vader, también. ¡Mira su precio en Amazon!

¿A que es genial? Un llavero para los clásicos que seguro cuando lo reciba le encantará. Este tipo de regalos son los que triunfan, ¡incluso para el que lo tiene todo! Sorprenden, provocan sonrisas y sentimientos positivos. Son obsequios que tienen un mensaje especial, mucho más que otro tipo de regalos tres veces más caros. Puedes ver el precio en Amazon.

¡El me gusta que tu padre no olvidará! Se puede personalizar con el nombre de los hijos y la tienes en cinco colores distintos. ¿Tu padre usa mucho el móvil y las redes sociales? Pues aquí tienes una camiseta para recordarle que lo que más os gusta es compartir su tiempo. Ver precio en Amazon.

Otro regalo para el Día del Padre, entrañable, una taza con un mensaje tierno. La taza tiene una buena capacidad 325 ml y un esmaltado de porcelana de alta calidad. Resiste lavavajillas y microondas. Ver su precio en Amazon.

¡Encuentra regalos al mejor precio!

Tanto si tu presupuesto es ajustado, como si quieres regalar a tu padre el último smartphone de moda, el Samsung Galaxy S9, en Amazon encontrarás millones de sugerencias a los mejores precios. Todos los días hay ofertas con descuentos que superan el 50%. Solo tienes que seguir las ofertas, encontrarás móviles, ordenadores, moda, o accesorios para gamers. Muchos artículos los puedes pedir envueltos para regalo (te saldrá la opción si está disponible). Incluye el envoltorio, una caja o bolsa apropiada para el producto, lazo decorativo y una tarjeta impresa con tu mensaje personalizado en la parte superior del paquete, el precio de la envoltura para regalo es de unos 2,99 euros.

Si no tienes tiempo y quieres que te envíen el regalo ya listo es una opción interesante.

Para los que lo quieren todo: ahorrar en gastos de envío, entregas rápidas, acceso prioritario a las ofertas, está Amazon Prime. Este club es donde más ventajas obtienes al comprar en Amazon. El primer mes es gratis para que pruebes, puedes comprar tus regalos del Día del Padre sin pagar gastos y aprovechar esta oportunidad. Pasado el mes si decides quedarte cuesta 19.95 euros al año, y si decides marcharte, no hay permanencia, ¡así de fácil!