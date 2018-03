Lanzamientos videojuegos marzo 2018

Marzo comienza con lanzamientos de videojuegos en varias plataformas como ‘A normal Lost Phone’ o ‘Mulaka’ en Nintendo Switch el día 1 o Fear effects Sedna en PS4 también la primera semana de marzo. Para mediados del mes saldrá ‘The 25th Ward: The Silver Case’ en PS4. Si te gusta estar al día sobre las novedades y últimos lanzamientos en videojuegos, en Amazon puedes encontrar videojuegos de todas las plataformas también en opción preventa. Los reservas y cuando salgan los tendrás en casa. En Periodista Digital te contamos las novedades en videojuegos para este mes de marzo.

Los videojuegos más vendidos hasta febrero del 2018

El año acaba de comenzar pero ya sabemos datos de la venta de videojuegos. La Asociación española de videojuegos (AEVI),las publica listas de ventas según datos de la consultora Gfk. Los títulos más vendidos el mes pasado todas las plataformas (PS4, Nintendo Switch, PS Vita, XBox, WII, WII U, Nintendo 3DS, XBOX One y XBox 360).

En PS4

Fear effect sedna (PS4)→fecha de salida: 6 de marzo

TT Isle of Man: Ride of the edge (PS4))→fecha de salida: 6 de marzo

Bravo Team (PS4)→fecha de salida: 6 de marzo

Frantics (PS))→fecha de salida: 6 de marzo

The 25th Ward: The Silver Case (PS4)→fecha de salida: 13 de marzo

XBOX ONE

Turok remastered (XONE)→fecha de salida: 2 de marzo

Mulaka →fecha de salida: 2 de marzo

Shoppe Keep (XONE)→fecha de salida: 2 de marzo

Pit People (XONE)→fecha de salida: 2 de marzo

Fear Effect sedna(XONE)→fecha de salida: 13 marzo

PC

Battlezone: combat commander (PC)→fecha de salida: 1 marzo

Pit People (PC)→fecha de salida: 2 marzo

CHUCHEL (PC)→fecha de salida:7 marzo

Nintendo Switch

A normal Lost Phone (Switch)→fecha de salida: 1 de marzo

Mulaka (Switch)→fecha de salida: 1 de marzo

Detention (Switch)→fecha de salida: 1 de marzo

Subsurface Circular (Switch)→fecha de salida: 1 de marzo

Steren Binary Stars(Switch)→fecha de salida: 8 de marzo

