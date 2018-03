Con el cambio de estación llegan las nuevas tendencias de maquillaje primavera verano. ¿Quieres saber lo que más te atrapa? Piel efecto nácar con ayuda de iluminadores, mejillas efecto sonrosado, labios en colores mates y oscuros. Si te gusta estar a la última en temas de belleza en Periodista Digital te contamos más sobre novedades en belleza para la primavera-verano 2018.

De las pasarelas a los escaparates

Las temporadas de moda siempre van con 6 meses de adelanto como mínimo. La segunda semana de febrero de 8 al 16 tuvo lugar la New York Fashion week otoño invierno 2018. En París hace días que finalizó la semana de la moda femenina con las tendencias también de otoño invierno. Este tiempo de adelanto es necesario para que la maquinaria de la industria de la moda se ponga en marcha para que este invierno en los escaparates encontremos las prendas que se llevarán.

El maquillaje también se adapta a las mismas temporadas. Las tendencias de moda también llegan a la peluquería y el maquillaje . En belleza lo que no cambia de una temporada a otra los productos clásicos, maquillajes naturales para el día y más cubrientes y para la noche. Colores como el rojo para labios también se repiten cada temporada, pero luego varían también ciertas tendencias, que antes vemos en las pasarelas, y luego tienen más o menos éxito fuera de ellas.

Tendencias de maquillaje primavera verano 2018

Piel efecto nácar

Una piel con aspecto natural pero estratégicamente iluminada arrasa en las pasarelas. Es el efecto 'glassing'. La tendencia comenzó en las pasarelas de Corea, pero luego se repitió en Nueva York o París. En estos desfiles el estilismo se exagera mucho ya que se trata de un espectáculo literalmente las modelos llegan a mostrar rostros muy nacarados. Luego, en el día a día se busca una mirada, 'efecto buena cara'.

Un truco es usar iluminador mezclado con un poco de color de barra y extender bien con la brocha, luego agrega un poco de iluminador solo en la parte más alta del pómulo y arrastra hacia la boca. Nuestros iluminadores preferidos son estos por su buena relación precio-calidad:

Textura en crema ligera para aplicarlo con facilidad, esculpe tu rostro y aporta más luminosidad gracias a su acabado perlado. Ver precio en Amazon.

Un producto de textura sedosa formulado para unificar el tono de piel. Enriquecido con centella asiática que logró un efecto ligeramente antiinflamatorio de las bolsas y líneas de expresión. Contribuye a la hidratación de la piel y el brillo. Ver en Amazon.

Ojos ahumados en gama de violetas

El violeta, el malva, el morado, el púrpura, o el color berenjena son tonos que se llevarán esta primavera. Si sueles usar el smokey eyes en negro, prueba con estos tonos, el resultado es espectacular. El violeta logró un efecto de calidez en la mirada que no tiene el negro. Recuerda para lograr un buen trabajo 'ojos ahumados' necesita varias brochas de maquillaje de tamaños que te ayudan a difuminar bien (no uses una única brocha). Comienza por los tonos más oscuros y ves difuminándo, luego usa tonos más claros con otra brocha diferente y vuelve al oscuro para unificar. Nuestros productos favoritos:

Acabado textura sedosa, se aplica muy fácil y tiene una larga duración para crear un look suave o intenso según sea para noche o para diario. Ver en Amazon.

Fórmula gel-crema rica en perlas y colorantes

Permite una intensidad y duración 24 h

El color es resistente al agua

Su base fluida en gel permite que el color se deslice por el suelo fácilmente, ver precio en Amazon .

Mejillas con rubor (como cuando te pones colorada)

Buscando un enrojecimiento con efecto natural, pero evidente, justo el que se tiene cuando por alguna razón tus mejillas están más sonrosadas. Para lograr este efecto tienes trucos como usar un pintalabios en color rosado en las mejillas y difuminar hacia la sienes. Luego aplicar un poco de iluminador. Nuestros favoritos:

Colorete en stick

Colores vibrantes

Larga duración, ver en Amazon.

La marca francesa donde puedes encontrar más colores, este tiene un acabado suave y preciso, es ideal para lograr ese 'efecto buena cara' natural que todas buscamos. Ver en Amazon.

Labios oscuros y mates



¿Quien dijo que la primavera solo era para labios rosa bebé o colores pastel? Este año se llevan los tonos oscuros y mates, (pero no hace falta usarlos tan fuertes como en la imagen inferior). De mañana un poco de color, apenas una pizca junto a barra de labios transparente hidratante (el típico cacao mate) te dará un aspecto de labios hidratados con color. De tarde y de noche labios mates y oscuros arrebatadores (como en la foto).

No reseca y no se cuartea y viene con aplicador de alta precisión.

Labial mate fijo tinta líquida, sella el mate con el color ink más saturado

Fórmula: tinta líquida con pigmentos tintados

Podrás lograr una aplicación más suave, mejor controlada y más precisa gracias a su punta fina, delgada, suave y flexible.

Tiene una fórmula de larga duración con un compañero mate.

Adecuado para principiantes - si gira o curva la línea en la dirección equivocada, mientras que se aplica, se puede quitar fácilmente, sin dejar huellas oscuras en el párpado o necesidad de iniciar su maquillaje de nuevo.

Crea una mirada más suave y natural. Se quita fácilmente con desmaquillante ordinario. Delineador de ojos negro y líquido con fórmula sin parabenos. Ver precio en Amazon.

¡Maquíllate como los profesionales con este delineador! Viene con 'trucos' como un sello para el rabillo del ojo en ángulo y una caja de tinta color negro. Con el kit de sellos delineadores Turelifes es realmente fácil dibujar el contorno de los ojos en 1 segundo. Puede crear la forma natural y perfecta de una línea de ojos. También viene en un tamaño portátil, fácil de transportar en la cartera o en el bolso.

Puedes elegir un tamaño adecuado de acuerdo con el de tus ojos. El kit de sellos delineadores es perfecto para crear los ojos de gato y para aquellos a quienes les guste mantener su ferocidad en su rostro más sutil. También funciona para los ojos más pequeños o caídos.

Resistente al agua: el color es natural y duradero: se mantendrá todo el día hasta que decida quitarlo. Ver en Amazon.

¡Aprovecha las listas de deseos en Amazon!

¿Te gustaría tener una sombra de ojos de Maybelline Rock Nudes o el Bobbi Brown Bronze Shimmer? Hay productos de belleza que son un capricho, pero precisamente por eso nos encantan. Si te gustaría recibirlos como regalo, tienes una buena opción para conseguirlo. Se trata de una lista de amigos que puedes ir a todo lo que te gusta, 'las listas de deseos de Amazon'.

Las tienes justo donde te identificas al entrar en Amazon, puedes puedes crear tu lista de deseos. Si la pones en la opción 'pública', cualquier persona que pueda usar tu correo o tu nombre de usuario podrá saber qué es lo que te gusta. Si lo pones en privado no verás nadie nada más que tú. Si además eres cliente Prime Has añadido nuevas opciones como entregas rápidas y gratuitas en muchos productos, disfruta el almacenamiento ilimitado para tus fotos gracias a Amazon y ver películas y series en Amazon Vídeo. Tienes un período de prueba gratuito y una permanencia de un mes para disfrutar de todas estas ventajas.