Las consolas más vendidas en 2017

Entre las consolas más vendidas en el 2017 hay una clara vencedora, la Nintendo Switch. No solo ha superado a sus competidoras, la Xbox One y la PS4, también, figura como uno de los cinco productos de tecnología más vendidos a lo largo del año, según una investigación de mercado realizada por GHB Insights. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los lanzamientos en videojuegos para marzo 2018, hoy te contamos las consolas que arrasaron durante el año 2017 y sus características.

Nintendo Switch arrasa y la PS4 se mantiene

Con aproximadamente 15 millones de unidades vendidas, la Nintendo Switch ha dejado atrás a sus competidores la PS4 y la Xbox One. Según destaca Daniel Ives de la empresa de investigación de mercados GHB Insights en USA Today. No solo la Nintendo superó en ventas a otras consolas, según este analista, la Nintendo Switch, estaría entre los cinco productos tecnológicos ‘best sellers’ durante el 2017, ‘El Olimpo’ de la tecnología.

El Iphone con 223 millones de unidades vendidas, el Samsung Galaxy S8 y el Note con unas 33 millones de unidades vendidas, Amazon Echo Dot, con 24 millones de unidades vendidas y el Apple Watch con 20 millones de unidades vendidas, teniendo en cuenta que la Nintendo Switch no compite con ninguno de estos productos su cifra de ventas es espectacular.

Lo nuevo siempre atrae, y la Nintendo Switch se lanzó en marzo del 2017, frente a sus competidoras la Xbox One y la PS4 que llevan en el mercado desde el 2013. El lanzamiento de la Nintendo Switch se acompañó también de dos de los mejores videojuegos de la historia, Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La PS4 después de cinco años a la venta es en cifras absolutas las consola que más ha vendido, considerando que la Nintendo Switch salió el 3 de marzo del 2017 y no tiene ventas acumuladas de años anteriores. La PS4 puede presumir de haber logrado en el 2017 casi alcanzar los 60 millones de unidades.

Las ventas de Xbox One están bastante por debajo, aunque Microsoft dejó de informar sobre las cifras de ventas de su consola se estima que ha vendido hasta enero del 2017 cerca de 26 millones de unidades, una cifra que queda lejos de las ventas de la PlayStation 4. Nuestro medallero de consolas más vendidas del 2017 sería: oro para Nintendo switch, plata para la PS4 y bronce para la Xbox One.

Consolas más vendidas en Amazon

Las ventas de Amazon no paran de crecer y su fundador Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo con una riqueza estimada en 112.000 millones de dólares. Todo lo que triunfa en Amazon es un buen escaparate de tendencias. En este caso las tendencias siguen en la línea del apartado anterior y tienen un nombre: la Nintendo Switch

La consola más deseada con la que podrás jugar en cualquier lugar. En casa, la consola descansa sobre una base conectada a la televisión, podrás jugar con tu familia o amigos. Cuando salgas de casa y retirar la consola de la base entra en modo portátil. Disfruta de su pantalla de alta definición y sus controles. Tienes un control o puedes usar dos. Con control por movimiento o con los botones. Joy‑Con y Nintendo Switch te ofrecen total flexibilidad a la hora de jugar.

La vibración HD, le dará más profundidad a tus juegos.

Reconoce figuras, movimiento y distancia: la cámara infraroja de movimiento en el control Joy-Con detecta la forma, la distancia y el movimiento de los objetos que se capturen con la cámara

Conecta hasta ocho consolas juntas y juega en cualquier lugar. Ver en Amazon.

Nintendo Switch combina la potencia de una consola doméstica y la movilidad de las consolas portátiles: los jugadores podrán continuar la partida donde quieran

En casa, la consola descansa sobre una base conectada a la televisión, lo que permitirá jugar con amigos y familia. Al retirar la consola de la base, se iniciará el modo portátil en una pantalla de alta definición

La posibilidad de separar los mandos Joy-Con abre múltiples posibilidades de juego

Compatible con tarjeta de memoria micro SD, ver en Amazon.

La PS4 con un nuevo aspecto rediseñado que resulta más estilizada y compacta. Transmite tus juegos de PS4 a otra habitación de casa. Gracias al mando inalámbrico Dualshock 4 tendrás un mayor control del juego. Gracias a la función de ‘Uso a distancia’ transmite el juego mediante la red WIFi. Ver en Amazon.

Un 30 % más delgada y un 16 % más ligera que el modelo de PS4 original

Guarda tus juegos, aplicaciones, capturas de pantalla y vídeos en el disco duro, disponible con 500 GB o 1 TB de capacidad

Lo televisión, el cine y mucho más desde tus aplicaciones de entretenimiento preferidas

Disfruta de colores vivos y brillantes con los gráficos HDR

Lo vintage está de moda y esta consola es un ejemplo, obtiene una gran valoración de los usuarios de Amazon, 4,6 puntos sobre una escala de 5. Un 71% de los usuarios le otorgan 5 estrellas. Ver precio en Amazon.

Incluye dos mandos super NES Classic

La consola tiene 21 juegos preinstalados, como Super Mario World, Donkey Kong Country, Yoshi's Island, Super Castlevania IV o Mega Man X. (Ver lista completa en detalles del producto)

Para poder jugar a Star Fox 2, la secuela de Star Fox que no llegó a ser lanzada, es necesario completar primero al menos la primera fase del juego Star Fox original

Incluye un cable HDMI y un cable de alimentación USB para conectar al televisor

Adaptador de corriente no incluido

La PS4 edición especial, todo un regalo que hará sonreír a quien lo reciba. Ver su precio en Amazon.

Contiene consola de 1 TB y Star Wars Battlefront Edición Especial

Incluye un mando

Un 50 % más de núcleos gráficos y un mayor rendimiento máximo de sombreado

Accede a películas, música y juegos multijugador a través del mundo online de PlayStation

