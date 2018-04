Las 7 mejores ginebras del mundo

Marcas como Williams Chase, Bombay o Monkey 47 están entre las ginebras mejores del mundo. La ginebra comenzó a fabricarse en el siglo XVI en Holanda.Se elabora destilando cebada sin maltear y bayas de enebro y aromatizada con distintas hierbas o frutas. Cáscara de naranja, raíz de angélica, raíz de lirio, regaliz, almendras amargas o anís. Entre nuestra selección de ginebras hay alguna que incluso lleva extracto de rosa del Bulgaria y pepino. En otro artículo de Periodista digital hablamos de los mejores vinos de España, hoy te contamos ginebras que destacan por su calidad.

Tipos de ginebras

La idea de mezclar licores y hierbas es muy antigua. Según el diccionario la ginebra es un aguardiente de cereales con un sabor predominante a enebro,el aceite de bayas de enebro fue uno de los primeros aceites esenciales usados por el hombre. El uso del enebro es el único ingrediente común en todos los tipos de ginebra. Luego se le añaden otros tipos de aromatizantes como cortezas de cítricos, raíces de plantas o especias como la nuez moscada o la canela. Hay cuatro tipos de ginebra:

La London Gin

Aunque se llame London Gin no tiene por qué fabricarse en Londres. Este tipo de ginebra es ´seca se usa alcohol destilado de la cebada sin maltear que se re-destila en alambiques tradicionales. Este tipo de ginebra no puede ser demasiado dulces no puede llevar edulcorantes añadidos superior al 0,1 gramo de azúcar por litro. Su color es transparente sin colorantes añadidos.

Dutch Genever

O ginebra estilo holandés. En lugar de elaborarse el aguardiente con aguardiente de cereales neutros, se fabrica con puré de cebada malteada, —similar al whisky—. El proceso de elaboración de esta ginebra se presta a la maduración en barrica. Madura más lento que en las ginebras inglesas que tardan bastante menos en estar listas. La Dutch Genever tiene un ligero color amarillo.

Old Tom Gin

Este tipo de ginebra se fabrica poco, comparada con las otras variedades. Se caracteriza porque incluye azúcar en el proceso de re-destilación lo que la hace más dulce que la London Gin.

Compound Gin

Este tipo es la más común desde que la ginebra comenzó a fabricarse. Se elabora con alcohol neutro con esencias y otros aromas naturales sin redestilación. Su sabor deriva de las esencias que se le agregan a los granos de cebada neutros. Lleva bayas de enebro y distintos aromatizantes como el regaliz, la corteza de de Cassia, la cáscara de naranja o limón, o el cardamomo.

7 mejores ginebras del mundo

Williams Chase

La primera entre las mejores ginebras del mundo de la destilería Chase en Hereford, Reino Unido. Un 48% de alcohol junto a una sinfonía de sabores que la hacen única: enebro, flor de sauco, manzana y cítricos. Se suele servir con una rodaja de manzana fresca. Destilada más de 100 veces elaborar la Williams Chase puede tardar más de dos años. De la huerta a la botella, si tienes la suerte de probarla, es todo un lujo.

Esto es lo que dice el fundador y dueño de Aviation Gin: «‘He probado todas las ginebras del planeta, Aviation Gin es a mejor sin lugar a dudas. Además, no recomiendo probar todas las ginebras del planeta. Quédate con esto». Su fundador es el actor Ryan Reynolds conocido por películas como Buried (2010) o Green Lantern (2011) y también por ser el marido de la guapa actriz Blake Lively. El actor estaba en una fiesta en Seattle y le ofrecieron una copa con ginebra, le sorprendió su sutileza al llevar menos enebro y se interesó por la destilería que estaba en Portland.

El creador de la destilería Hause Spirits era Christian Krogstad y a había fundado en el 2002. Quería recrear el espíritu de la ginebra americana, pero como durante La Ley Seca (de 1920 a 1933), la producción de esta ginebra desapareció, no se sabía exactamente su composición. Ryan Reynolds junto a Cristian Krogstad y un equipo de botánicos buscaron distintas mezclas hasta dar con la que sería Aviation Gin, una ginebra suave y equilibrada. El actor creó su propia marca, Aviation Gin, y la ginebra la elaboran y destilan en la Destilería House Spirits de Oregon. Ver precio en Amazon.

La ginebra Martin Millers es un licor excepcional elaborado a partir de 10 ingredientes seleccionados. El licor más puro obtenido de granos de trigo. Se añaden luego Lirio de Florencia, enebro, raíz de angélica, cilantro, casia y otros ingredientes. Se mezcla con agua pura de Islandia, (según afirman en la página web de la marca el agua de Finlandia es la más pura y suave del mundo). Ver precio en Amazon.

Fabricada en la Selva negra, en Alemania. 47% de volumen de alcohol y 47 ingredientes botánicos seleccionados a mano. Es la ginebra con más ingredientes botánicos del mundo. Aroma picante, afrutado y herbáceo, mezcla de distintos aromas de raíces, flores y hojas con especias. 12 meses de maduración para crear una ginebra con un sabor difícil de olvidar. Ver precio en Amazon.

En 1886 William Grant sus siete hijos y sus dos hijas crearon una destilería familiar que elaboraba whisky. En 1999 más de un siglo después de su fundación, los descendientes de William Grant crearon una ginebra muy especial porque es la única que tiene en su elaboración el pepino. Contiene limón, rosa de Bulgaria, cilantro, comino, cítricos. Existe un rumor no confirmado que la ginebra lleva el nombre del jardinero de rosas favorito de Janet Sheed Roberts, la última nieta de de William Grant que falleció en el 2012 con 110 años. Ver más detalles de la ginebra en Amazon.

Esta ginebra continúa un proceso de elaboración basado en una receta de 1761. Hasta 12 ingredientes botánicos componen esta ginebra entre ellos: raíz de angélica, corteza de casia, coriandro, limón, raíz de orris, almendras, o cubeba. Ver precio en Amazon.

Tanqueray lleva el nombre de Charles Tanqueray, que fue quien inició la destilación de esta ginebra en 1830. Fue pionero en crear un estilo de ginebra conocida como ‘London Dry’ que se diferenciaba de otras estilo ‘Old Tom’ más azucaradas para ocultar las imperfecciones del grano. La Tanqueray Nº Ten se creó en el año 2000, con 8 ingredientes. Los cuatro ingredientes botánicos clásicos de una London Dry: enebro, cilantro, angélica y regaliz, y otros como lima fresca, naranja, pomelo blanco y flores de manzanilla. Esta ginebra no usa cáscaras de cítricos sino cítricos frescos. Ver precio en Amazon.

