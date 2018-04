Colonias frescas más vendidas en Amazon

¿Una colonia fresca es lo mismo que un eau de toilette? Con la primavera llegan nuevos aromas frescos con fragancias suaves a limón, mandarina, flores de azahar, fresia, hierba luisa, o albahaca. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de perfumes para hombres, hoy de colonias frescas que más triunfan en Amazon.

Eau de toilette, agua de colonia, perfume, ¿en qué se diferencian?

Aunque a veces nos encontramos términos como eau de parfum, o agua fresca, las diferencias para clasificar las fragancias se miden según la concentración de esencias y aceites aromáticos que llevan.

Agua fresca o eau fraiche o agua de tocador

Es la versión más diluida de la fragancia, tiene entre un 1-3% disuelta en alcohol de 60-70º. Es suave y muy refrescante, ideal para climas cálidos. El inconveniente es que suele durar muy poco, en menos de una hora hora su aroma apenas se percibe.

Agua de colonia o colonia o eau de cologne

Ligera y fresca, el agua de colonia está un grado por encima del agua fresca ya que posee mayor cantidad de fragancia entre un 2-4% disuelta también en alcohol. Sigue siendo muy fresca pero al tener mayor porcentaje de aroma su intensidad dura más que el agua fresca. Suele comercializarse en formatos grandes de 200 ml o incluso más. Suele durar unas dos horas.

Eau de toilette

Tiene una composición de fragancia entre un 5-15%, disuelta en alcohol de 60-70º. El eau de toilette, proporciona una mayor intensidad y duración que las versiones anteriores, dura sobre 3 horas

Eau de parfum

Este producto lleva una concentración de fragancia de entre el 15-20% diluida en alcohol, entramos ya en la categoría de aromas más persistentes ya que pueden llegar a durar entre 5-8 horas.

Perfume

La categoría máxima de las fragancias que se suele vender en frascos de tamaños entre 50 y 125 ml. El perfume tiene, una concentración de fragancia de entre el 20-60% y una duración que se hace notar, hasta 24 hora puede llegar a durar. Se debe aplicar muy poca cantidad e incluso pasado el tiempo si te has aplicado perfume queda el aroma en los tejidos.

Colonias frescas más vendidas en Amazon

Elaborada por la empresa Instituto Español, esta colonia tiene aroma cítrico a naranja, bergamota y mandarina, en las notas de salida, las que primero se perciben, transcurrido un tiempo nos quedan las notas medias a jazmín y flor de azahar, las notas base o fondo que permanecen más son de ámbar y almizcle. Una deliciosa fragancia con una buena relación precio calidad, ver en Amazon.

Desde que esta fragancia salió a la venta se habrán vendido millones de unidades. Eau de Rochas es un clásico de aroma fresco y femenino. Se creó en 1970 gracias al perfumista Nicolás Mamounas.

Esta eau de toilette tiene unas primeras notas a mandarina, pomelo, y lima, también intervienen la hierba luisa. Las notas intermedias son de rosa silvestre, pachulí, clavel y jazmín, y las notas de fondo de musgo de roble, sándalo, vetiver, ámbar y almizcle. Ver precio en Amazon.

Una colonia que permanece más que otras colonias al tener un porcentaje mayor de almizcle (el aroma que suele usarse para que la fragancia dura más tiempo). Está elaborada con más de 50 aceites esenciales, de flores, raíces, frutos secos, cáscaras de frutas o resinas. Ver precio en Amazon.

Esta fragancia de Carolina Herrera tiene una variedad de notas cítricas de salida que transmiten frescura. El azahar, la naranja amarga, la fresia y la bergamota. Pasados esos aromas llegan las notas medias con flores como el lirio de los valles, el jazmín o la rosa. Las notas que más perduran son de canela, sándalo y flor de adelfa. Ver precio en Amazon.

No hay diva que se resista a tener una línea de colonias o perfumes, desde Shakira a Paula Echevarría, y Jennifer López no podía ser la excepción. Glow After Dark es una fragancia floral mezclada con notas dulces de frutas, se hace notar más que otras aguas de colonias. Las notas de salida son de maracuyá, mandarina y cereza blanca. Las notas medias flor de azahar, peonias, jazmín y rosa. Las de fondo las que le dan una fuerte personalidad a Glow After Dark son pachulí, musgo de roble, almizcle y maderas blancas. Ver su precio en Amazon.

Molecules de Escentric es una fragancia fresca pero más persistente que otras colonias frescas, ya que está elaborada con almizcle amaderado, se creó en el 2006 y su olor sensual resulta muy atractivo tanto para hombres como para mujeres. Ver precio en Amazon.

