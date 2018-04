Meraki, los básicos de moda en Amazon

Básico es eso: atemporal, sencillo, sin estampados, justo los que llamamos ‘de fondo de armario’ y en tallas desde la 32 hasta la 64. Amazon tiene marcas de moda exclusivas como Find, creada en septiembre del 2017 luego surgieron otras como Mia & Mimi, Intimuse o Another Pair of Shoes. Meraki es una marca más de la familia Amazon con moda para hombre y mujer. Sus señas de identidad: tejidos de calidad y diseños atemporales. En Periodista Digital te contamos qué ofrece Meraki, la tienda de moda básica de Amazon.

¿Qué ofrece Meraki?

Si te gusta la moda sencilla, para combinar solo colores unos con otros sin tener que preocuparte por los estampados, Meraki crea diseños modernos a la vez que sencillos. Tienes variedad y ventajas, distintos productos clasificados en varias categorías para que encontrar lo que buscas sea muy fácil.

Para mujer

¿Qué te interesan unos pantalones tipo chino o ‘Capri’? No hace falta pierdas tiempo buscando, entras en pantalones y los tienes todos. Hay secciones como faldas, pantalones cortos, largos, ropa de abrigo, ropa deportiva, sudaderas y vestidos. Si te cuesta encontrar tallas de la moda que te gusta, en Meraki también tienes filtro por talla y no se quedan en la 36 o la 44 tienes tallas por debajo de la 36 y una amplia selección de tallas grandes.

¿Necesitas un vestido sencillo de manga corta en color negro por menos de 22 euros? En Meraki tienes el mismo modelo hasta en siete colores distintos, todos lisos y con un diseño atemporal. Puedes buscar también por colores.

¿Qué te parecen estos pack de tops en varios colores? Son prácticos para combinar con moda vaquera o cualquier falda o pantalón. Buen precio y fáciles de combinar. Ver en Amazon.

Tirantes ajustables

Corte entallado

50% Algodón, 50% Modal

lavar a máquina - agua fría (30 ° max)

Sin mangas

Si lo que buscas es ropa de abrigo, anoraks largos en varios colores y tejido ligero, al mejor precio, ver en Amazon.

Bolsillos laterales

100% Poliamida

Cierre: Cremallera

lavar a máquina - agua fría (30 ° max)

Estilo del cuello: Subido

Manga larga

Práctica opción de dos camisetas de manga larga con tejido ligero, las tienes en azul claro y blanco, negro y blanco, blanco y rojo. Ideal para crear combinaciones de forma sencilla. Ver en Amazon.

Corte entallado

Cuello redondo

50% algodón, y 50% modal

Remate en el cuello

Las faldas maxi están de moda estilizan y son fáciles de combinar, las encontrarás en varios tonos para que elegir sea cuestión de un clic. Ver en Amazon.

Corte recto y ajustado

Abertura lateral

95% Modal, 5% Elastano

lavar a máquina - agua fría (30 ° max)

Slim fit

Con cinturilla

Para ir cómoda cuando sales a correr o si te apetece vestir de forma informal. Sudaderas con o sin capucha en varios colores. Ver en Amazon.

Tejido ligero, ideal para combinar

Cordón ajustable

70% Algodón, 30% Poliéster

Cierre: Cremallera

lavar a máquina (30 ° max)

Estilo del cuello: Capucha

Manga larga

Bolsillos laterales

Para hombre

Con artículo como prendas de punto, pantalones, ropa de abrigo, trajes y blazers y vaqueros. En tallas desde la 2XS la más pequeña a la 5XL. ¿Te ha gustado un jersey de cuello redondo? En Meraki lo tienes en 11 colores, por si prefieres comprar el mismo tipo de jersey variando el color, desde el color azul marino clásico a tonos más llamativos como el rojo o el rosa claro, tienes todos los tonos neutros, negro, gris, marrón, verde. Confeccionados con materiales de primera calidad como la lana merina.

Un jersey de diseño básico, que combina con todo, confeccionado en lana merina ideal para proporcionar calor. Si además lo puedes escoger en hasta 11 colores, mucho mejor. Es una prenda imprescindible para tener en tu armario. Ver en Amazon.

¿Qué te parece este pantalón con costura fruncida? Lo tienes en tres colores elaborado con 68% Poliéster, 30% Viscosa, 2% Elastano. Ver precio en Amazon.

Costura frontal

Cierre: Botón y cierre

lavar a máquina - agua fría (30 ° max)

Las bomber son chaquetas o cazadoras inspiradas en las que usaban los aviadores del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Cuello redondo y elásticos en puños y cintura. Las encuentras en distintos tejidos como en cuero o en poliéster. Un básico de moda que vuelve con fuerza. Ver en Amazon.

Bolsillos laterales

Tejido ligero y usado habitualmente en trajes de hombre

68% Poliéster, 30% Viscosa, 2% Elastano

Cierre: Cremallera

Sólo limpieza en seco

Manga larga

¡Aprovecha las ofertas diarias en Amazon!

En artículos para bebé, pequeño electrodoméstico o moda, Amazon es un escaparate virtual con millones de productos y todos los días tienes ofertas. Solo tienes que escoger en el menú de la izquierda la categoría que te interesa, ‘ropa’, ‘electrónica’ o ‘bebé’ para encontrar las ofertas de ese día. ¡En pocos minutos echas un vistazo y si encuentras los que buscas, habrás ahorrado tiempo y dinero!

Si además de encontrar los mejores precios prefieres ahorrarte los gastos de envío tienes la opción Amazon Prime. Más de 80 millones de personas en el mundo pertenecen al club de Amazon Prime y no pagan nada en gastos de envío. Dispones de almacenamiento ilimitado para fotos en Amazon Prime Photos, acceso prioritario a las ofertas flash antes que el resto y películas y series en Amazon Vídeo. Estas ventajas no tiene coste durante un mes, es de prueba, gratis y sin permanencia. Antes de finalizar el mes si no te convence te vas sin explicaciones, ¡así de fácil!