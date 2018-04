Casas para niños más vendidas en Amazon

Las casas para niños son un regalo ideal para estimular la imaginación infantil. ¡Parecen de cuento de hadas, con su puerta, ventanas y algunas hasta con buzón y todo! Comprar una casa de juguetes ya no es un lujo tienes precios accesibles y una amplia variedad de tamaños y modelos. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de la ropa outlet para niños, hoy de casas de juguete.

¿Cómo escoger una casa para niños?

Hay varios aspectos importantes que nos ayudarán a escoger el modelo más adecuado a nuestras necesidades:

Tamaño

Una de estas casas la puedes colocar en un jardín amplio, pero también en un patio o terraza, no hace falta sea un jardín. Puedes encontrar desde tamaños más pequeños de 84 x 103 x 104 cm a casas infantiles de juguete con medidas cercanas a los 2 metros (199,9 x 154 x 180 cm).

Siempre busca un tamaño de casa que tenga unas dimensiones ligeramente inferiores al espacio del que dispones, para que quede espaciosa. Los niños entrarán y saldrán muchas veces y deben tener espacio suficiente para jugar. Si la casita la colocas en un interior forra el suelo con una alfombra puzzle de goma eva, son baratas y si los niños se resbalan no se harán daño.

Ubicación

El lugar donde piensas colocar la casita es importante. La mayoría son de plástico y cuando hace calor (sobre 30 grados, una temperatura que en verano se alcanza fácilmente), en el interior de estas casitas el calor aumenta mucho.

No es aconsejable para los niños jugar en su interior con esta temperatura. Por eso es importante buscar un lugar donde reciba menos cantidad de sol, (cerca de algún árbol o seto que le procure sombra). Si no dispones de árboles una sencilla sombrilla que fijes al suelo y haga de toldo sobre la casita de niños evitará se recaliente tanto.

Seguridad

En el apartado anterior citamos, los materiales, la mayoría de casitas para niños de juguete son de material plástico, son plásticos resistentes tratados con sistemas Anti-UV, que permite la casita dure más. Aguantan bien la lluvia y el sol sin perder color. Antes de escoger busca marcas de confianza, tienes varias como Feber, Injusa o Smoby.

Verifica que el plástico sea resistente. A veces la diferencia entre una casita con plástico tratado y otra con uno no tratado puede ser de 20 euros arriba o abajo, sin embargo si los materiales no están pensados para soportar el uso en el exterior la casita te durará poco. Además piensa que no sólo debe aguantar el viento, el sol o la lluvia, también ‘el trote’ de los niños, que se pasarán horas entrando y saliendo.

Precio

Desde 75 euros a 350 euros tienes casas de juguete para niños. Las de marcas más conocidas están entre 120 y 150 euros y tienes muchos modelos para escoger.

Casas de niños más vendidas en Amazon

Todos los modelos tienen precios interesantes y alguna incluso con rebaja de más de un 30 %.

Una casita muy coqueta con su buzón para cartas y puerta abatible. Ver precio en Amazon.

Bonita casa de juegos con puerta abatible

Colores luminosos resistentes a la luz solar

Resistente a cambios de temperatura

Si a tus hijos les gustan las aventuras de Rayo McQueen o Tow "Mate" Mater, lo pasarán de maravilla en esta casita ‘garaje’. La tienes ahora rebajada en un 33%. Ver precio en Amazon.

El garaje se abre y se cierra de una manera sencilla Fácil de montar y desmontar

Decoración impermeable y permanente

Una casita para niños con muchos detalles alegres, ventana corredera y portezuela, ver el precio en Amazon.

Perfecta para interior y exterior por su tamaño y su resistencia

Equipada con 1 ventana corredera, dos ventanas abiertas en la parte posterior y lateral y una portezuela en la fachada delantera

Descubre todos los detalles decorativos que hay en las paredes de la casa (gatos, mariposas, plantas).

Todas las partes de plástico han sido tratadas con el sistema anti-UV que garantiza una mayor resistencia y durabilidad de la casa en el exterior.

Dimensiones: 110 x 98 x 127 cm.

Si disfrutan con las aventuras de Peppa Pig, esta casita les encantará, para vivir su propio mundo de fantasía. Ver precio en Amazon.

Casita dotada de puerta, ventana y buzón para cartas

Gran solidez y estabilidad

Resistente a la intemperie

Apta para interiores,exteriores y de un fácil montaje

Recrea el mundo del famoso ratón Mickey Mouse, con alegres colores y un tamaño no excesivamente grande. Ver precio en Amazon.

Hecha de material de plástico

Con una puerta principal delantera y dos pequeñas puertas laterales

Con unas dimensiones de 100 x 95 x 121 cm

Diseño de Mickey Mouse

¡Aprovecha las ofertas diarias de Amazon!

En pequeño electrodoméstico, moda o videojuegos. Amazon tiene muchas secciones y todos los días ofrece ofertas con descuentos. ¡Más cómodo y rápido que ir de tiendas! En pocos minutos revisas si ese día hay algo que necesitas, lo compras más barato y lo tendrás en casa en poco tiempo. Tiempo invertido muy poco y además ahorrando dinero. Si te preocupan los gastos de envío: en Amazon tienes varias opciones, como la estándar que cuesta 2,99 euros y te llega a casa el pedido en dos o tres días.

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 80 millones (por algo será). Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible). También acceso a las ofertas, a Amazon Video y mucho más. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son menos de 20 euros al año, 19.95 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!