Yakuza 6: The Song Of Life, Switch Nintendo Labo: Toy-Con o Impact Winter están entre las novedades en videojuegos para abril del 2018. Este mes salen menos lanzamientos comparado con lo que vendrá en mayo, si te gusta saber lo que está por llegar en plataformas como PS4, XBOX One, o Pc en Periodista Digital te contamos novedades en videojuegos para el mes de abril, algunos ya los puedes comprar en opción preventa en Amazon.

Novedades en videojuegos para abril 2018

En PS4

Yakuza 6: The song of Life →fecha de salida: 17 de abril

Impact Winter →fecha de salida: 5 de abril

The Adventure Pals →fecha de salida: 3 de abril

Island Time VR →fecha de salida: 3 de abril

Minit →fecha de salida: 3 de abril

Nintendo Switch

Urban Trial Playground→ fecha de salida 5 de abril

Metropolis: Lux Obscura → fecha de salida el 4 de abril

Penny-Punching Princess → fecha de salida el 3 de abril

XBOX ONE

Hellblade. Senua’s Sacrifice →fecha de salida: 11 de abril

PC

Minit→fecha de salida: 3 de abril

Amazon: las novedades en videojuegos abril 2018

Los gamers suelen estar pendientes de los lanzamientos de videojuegos, los hay que son más esperados que los estrenos de películas de Hollywood. En Amazon tienes una ventaja para no quedarte sin ese videojuego que llevas meses deseando tener.

Se llama la opción de preventa, Amazon puede poner en ‘preventa’ títulos que van a salir en uno o dos meses pero ya los puedes ‘comprar o reservar’ No te cargará el pedido hasta que no te lo envíe, es decir no te cobra nada más reservar. Si el precio de Amazon entre el momento en que se realiza el pedido y la fecha de envío baja te cobra el precio más bajo. No te cobra más por comprar el juego con la opción de preventa. Otra de las ventajas es que tienes el envío económico (en 4 o 5 días laborables) gratis.

Entre las novedades que puedes encontrar en Amazon en preventa están:

Un videojuego de aventuras que reinventa el juego God of War. Kratos ahra vive como un hombre en las tierras de los monstruos y los dioses nórdicos. Es un mundo duro, donde sobrevivir es difícil, Kratos tendrá que enseñarle a su hijo como salir adelante. Como mentor y protector de su hijo está decidido a ser un buen padre, olvidando su venganza contra los dioses del Olimpo. Una aventura con unos paisajes impresionantes, como los bosque salvaje del los reinos nórdicos. God of War se presenta con su propio panteón de dioses y monstruos. Ver en Amazon.

Yakuza es un juego de acción y aventuras en un mundo abierto, Kazuma Kiryu descubrirá exactamente cuánto está dispuesto a sacrificar la gente por su familia, sean esos lazos por sangre o por vínculos, cuando investiga una serie de eventos oscuros que involucran a los que tiene más cerca de su corazón.

Recién salido de una sentencia de prisión después de tres años. Kiryu descubre que su hija, Haruka, ha desaparecido del orfanato. Luego sabrá la terrible noticia, Haruka ha tenido un accidente y está en coma. La joven ha dejado a su bebé desprotegido y Kiryu tendrá que hacerse cargo. Viajará a la ciudad costera de Onomichi, Hiroshima, para descubrir la verdad sobre Haruka, su hijo, y un siniestro secreto que albergan los yakuza de Hiroshima. Obtiene 83 puntos sobre 100 según los usuarios de la web Metacritic. Ver en Amazon.

Nintendo Labo ofrece una experiencia interactiva de construcción y juego creado para estimular la imaginación. Un kit que incluye la tarjeta de juego, planchas de cartón para crear tus Toys, hojas de pegatinas reflectantes, distintas cuerdas, y cintas de gomas. Podrás crear tus propios juguetes ensamblando planchas de cartón y dándoles distintas formas.

Descubre cómo funciona cada Toy-con mientras los construyes, combina los Toy con los accesorios de Nintendo Switch para que cobre vida y así descubrir una nueva forma de jugar con tu Nintendo.

Hasta 5 Toy con diferentes accesorios, como la caña de pescar, la moto, el piano o un coche. Si lo que buscas son retos divertidos no te pierdas Nintendo Labo, ver en Amazon.

El juego ha mejorado con unas preciosas animaciones dibujadas a mano y paisajes espectaculares. Convertido en un monstruo mitad humano, mitad lagarto por una medición, Mekadragón debe buscar su cura. Solo recobrará su forma humana encontrando la Cruz de la Salamandra, un objeto mágico que puede eliminar maldiciones.

Recorre lugares enormes e interconectados, habitados por monstruos gruñones y dragones exóticos. Al matarlos, la maldición empeora y te transforma en distintos animales. Recorre lugares enormes e interconectados, habitados por monstruos gruñones y dragones exóticos. Al matarlos, la maldición empeora y te transforma en distintos animales. Ver en Amazon.

Esta edición incluye un llavero, la BSO y manual exclusivo

Juega con el clásico personaje humano ¡o la esperada coprotagonista humana

Juega con el hombre lagarto, el hombre ratón, el hombre piraña, el hombre león, el hombre halcón. Usa sus habilidades para explorar los secretos de Monster Land

Cambia entre gráficos y sonido modernos y de 8 bits cuando quieras, incluso en plena partida

Disfruta de 3 niveles de dificultad apropiados para jugadores ocasionales y expertos, amigos y familias

El genio icónico Shantae ha regresado con una aventura más emocionante. La galardonada serie de plataformas en 2D alcanza niveles hasta nuevas e impresionantes gracias a un nuevo estilo gráfico sorprendente, una banda sonora contagiosa e increíbles características nuevas del juego. Transfórmate ahora en diferentes criaturas, recorre escenarios dinámicos llenos de peligros y complejas misiones.

Ultimate Edition contiene el galardonado Shantae: Half-Genie Hero, más tres grandes expansiones: el DLC de la Quest de la Reina del Pirata, el DLC de Friends To The End y el DLC de modo de vestuario: ¡todo en un paquete excelente! * ¡Bonificaciones de la Edición del Día Uno! - También incluye el esencial libro de arte Shantae: Half-Genie Hero, y el CD de la banda sonora Risky Beats de 30 canciones

Olvida el aspecto de los antiguos pixeles art de la serie, los personajes en 2D y los mundos 3D se combinan a la perfección en Shantae: Half-Genie Hero. Revisa las etapas con nuevas habilidades de transformación y conviértete en una extraña variedad de criaturas (¡elefantes, cangrejos, ratones!). Ver en Amazon.

Descubre Twitch Prime de Amazon

En Amazon no sólo puedes encontrar los últimos videojuegos o accesorios para gamers, también tienes Twitch Prime, una ventaja dentro de tu suscripción como cliente Prime. ¿Qué me dices si lograras descuentos en lanzamientos de videojuegos y además mejoras en los juegos de Twitch?

Puedes probar estas ventajas durante un mes junta otras como el almacenamiento gratuito para tus fotos, las entregas rápidas y el meor de todo. ¡Deja de pagar gastos de envío en millones de productos! Ser cliente Prime es gratis durante un mes. . Una vez finalizado son 19.95 euros al año. Tienes acceso a Amazon Video, Amazon Photos, descuentos en pañales en Amazon Family, y también Amazon Twitch y oferas flash de Amazon con preferencia diarias con acceso prioritario.