Entre las mejores mascarillas para el pelo dañado figura una marca muy conocida, que representa la actriz Paula Echevarría desde hace diez años, Pantene. Otras marcas famosas en cuidado para el cabello, son L'Oreal, o Wella. Datos recopilados de análisis de webs como bestproducts.com o la revista glamour. Si tu pelo está dañado por el uso de la plancha, si ha perdido brillo y cuerpo, estos productos son una maravilla para nutrirlos.En Periodista Digital te contamos las mejores mascarillas para el cabello.

5 signos para saber si tu pelo está dañado

A veces es evidente que tenemos el pelo fatal, pero otras no tanto. Te contamos claves a tener en cuenta que indican tu pelo necesita cuidados extra:

Puntas abiertas

Es uno de los más frecuentes, el extremo final del cabello se abre y se divide, esta parte es sensible al calor, un exceso de plancha, falta de hidratación sin cuidar el cabello con productos que lo hidraten puede ser el problema. Los expertos en peluquería recomiendan sanear las puntas al menos tres veces al año. Si además cuidas el pelo con productos como los que verás en este artículo, seguro tus puntas estarán mucho mejor a partir de ahora.

Falta de elasticidad

No logras los peinados te duren, aparentemente tu pelo está bien, pero si te haces ondas o rizos o lo alisas el marcado no dura. El cabello sano tiene un alto nivel de elasticidad, esto le da textura, volumen y hace que los peinados duren, esto es un síntoma de vitalidad. Si no te dura ningún peinado, seguramente necesitas un extra de hidratación.

Muy poroso

El pelo parece una esponja y absorbe mucha humedad, te cuesta mucho secarlo. Los cabellos dañados son más porosos que los sanos. Productos como los tintes o permanentes alteran el equilibrio capilar, exceso de calor. En el cabello poroso, el tinte puede fijarse antes pero también con los lavados se pierde intensidad en el color.

Seco y quebradizo

Un cabello sano debe estar flexible y suave nada de reseco. ¿Usas secador o plancha de forma habitual? Si la respuesta es sí, hay que tratar el cabello con protección extra.

A diario una gotita (una) de aceite reparador, cada semana acondicionador después del lavado y además mascarilla para nutrir. Consejo, si tu cabello está bastante dañado, no la dejes reposar cinco minutos, ‘y-ya-está’.Aplica en el cabello, cubre el pelo y deja actuar al menos una hora. Luego enjuaga con agua tibia, nada de agua caliente (y si puede ser fría mejor) ¡notarás la diferencia!

Encrespamiento

El cabello está compuesto por tres capas, la externa o cutícula es como un tejado con muchas ‘tejas o escamas’, cuando el cabello está hidratado y suave estas ‘tejas o escamas’ está alineadas y lisas. Cuando el pelo tiene falta de hidratación, abusamos de la plancha o el secador, estas escamas se levantan y surge el encrespamiento. Una adecuada hidratación del pelo ayudará a evitar este encrespamiento. Además de usar en pequeña cantidad y a diario productos como el serum reparador.

Mejores mascarillas para el pelo

Con precios desde 17 euros productos de alta tecnología capilar, tu cabello notará el cambio. No son un lujo, la mayoría tiene precios asequibles, las ventajas que aportan te permitirá lucir melena todo el año.

La mascarilla más económica de todas y una de las mejor valoradas según la web bestproducts.com. Una combinación de aminoácidos y lípidos pensados para nutrir el pelo. Un lujo que deja el cabello hasta un 95% más suave, flexible y nutrido. Un tratamiento de salón que puedes hacer en casa. Ver precio en Amazon.

Cuando una marca tiene tanto éxito y lleva años innovando será por algo. Pantene tiene fama en todo el mundo por sus productos con una buena relación calidad precio. Esta mascarilla logra minimizar el encrespamiento y la sequedad. Deja el pelo realmente suave, brillante con cuerpo. ¡Si lo pruebas te enamorará! Ver precio en Amazon.

Otro producto que se convierte en un aliado de belleza para tener un pelo precioso. Total Repair, logra mejorar el pelo (no tanto como dice la publicidad de mejorar el daño de todo un año en un solo uso, pero desde luego el cambio se nota). El aroma es muy agradable, usar todas las semanas, y notarás como tu pelo gana densidad y brillo. Ver en Amazon.

No podía falta algún producto con aceite de argán uno de los mejores aliados para la belleza capilar (y para el rostro). Si tu pelo está dañado por la plancha y los tintes, si no tiene apenas brillo, esta mascarilla logra nutrir el pelo y lo deja precioso. Deja actuar dos horas y verás…, tu pelo recuperará una suavidad y brillo que echabas de menos. Ver en Amazon.

Es el producto más caro de la lista, todo un lujo para el cabello. Con más de 45 años de experiencia en el cuidado capilar la marca Leonor usa ingredientes naturales para lograr resultados eficaces en la restauración de la fibra capilar. Aceites como el de cactus, el de coco o el de manketti, aportan al pelo hidratación, suavidad y brillo. Libre de parabenos regenera la fibra capilar de forma sorprendentes. Aplicar en puntas y medios y dejar media hora. Diez minutos antes de finalizar el tiempo llevar el producto hasta la raíz. Ver en Amazon.

Recomendado por estilistas, la marca Olaplex es excelente para pelos rizados y ondulados, que están bastante dañados por el uso de planchas o por tintes. Se recomienda dejar una hora ante de enjuagar. Ver precio en Amazon.

Aprovecha las ofertas flash de Amazon!

Si estás buscando un producto para el pelo que está agotado en tiendas o 'no lo encuentras por ningún lado', recurre a Amazon. Tienen miles de productos. Amazon trabajaen todo el mundo y puedes comprar productos de cosmética en Reino Unido o e Estados Unidos, en cualquier país del mundo, si el vendedor tiene envío a España. ¡Así es fácil encontrar cualquier cosa!

Si además de encontrar productos de belleza a buen precio, quieres aprovecharte de las máximas ventajas que ofrece Amazon como las entregas rápidas y gratuitas en millones de productos, acceso prioritario a ofertas flash a Amazon Video y Amazon Photos, puedes hacerlo como cliente Prime. Esta opción tiene un período de prueba de un mes totalmente gratis. Transcurrido este tiempo se paga al año una sola vez 19.95 euros. ¡Acertar con los regalos no es una tarea imposible en Amazon!