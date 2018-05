Móviles por menos de 100 € para el Día de la Madre

¿Buscas móviles por menos de 100 euros para regalar por el Día de la madre? Los tienes con una gran batería de 4.000 mAh, con cámaras de 13 MP y sensor de huellas, y también sencillos, con cámara de fotos, que no son smartphones y la batería dura un mes. En Periodista Digital te contamos más detalles sobre móviles baratos

¿Cómo escoger el móvil adecuado?

Antes que nada, piensa en la persona a la que va destinado.

Es un error que todos cometemos al comprar regalos, pensamos en lo que necesitamos nosotros y no tanto en lo que necesitan los otros. Da igual la edad que tenga, hay madres que arrasan con el WhatsApp y se manejan muy bien con redes sociales, por lo tanto necesitan un smartphone. En cambio otras no quiere saber nada de complicaciones, buscan un teléfono sencillo, que puedan manejar sin dificultad. Con que tenga mensajes, cámara y llamadas les basta

Da igual la edad que tenga, hay madres que arrasan con el WhatsApp y se manejan muy bien con redes sociales, por lo tanto necesitan un smartphone. En cambio otras no quiere saber nada de complicaciones, que tenga mensajes, cámara y llamadas les basta ¿Tu madre usa mucho el WhatsApp para estar en contacto con sus amigas o con el resto de la familia? Entonces acertarás si su móvil tiene una gran batería como el Leagoo Kiicaa Power que te ofrece 4000 mAh.

como el Leagoo Kiicaa Power que te ofrece 4000 mAh. ¿Le gusta hacer fotos o selfies? Entonces le vendrá bien un móvil con una buena cámara como el Xiaomi Redmi 5A con cámara de 13 MP.

como el Xiaomi Redmi 5A con cámara de 13 MP. ¿Busca un móvil eficaz que funcione rápido? Tienes varios modelos como el Doogee X20 con procesador procesador cuádruple MTK6580 a 1,3 GHz.

¿Le gustan las pantallas grandes o el tamaño de pantalla le tiene sin cuidado? Tienes móviles con pantallas de 5.5 pulgadas y también otros de pantallas pequeñas de 2, 4 ‘.

Tienes móviles con pantallas de 5.5 pulgadas y también otros de pantallas pequeñas de 2, 4 ‘. ¿Tu madre no muy fan de la tecnología ni las redes sociales y solo quiere un teléfono para recibir llamadas y mensajes y tener cámara? Tienes modelos como el Nokia 3310 con una batería que dura hasta un mes (como los primeros móviles al no ser un smartphone).

5 móviles por menos de 100 euros para regalar el Día de la Madre (o para cualquier otra ocasión)

Ten en cuenta que lo barato no siempre es malo, algunas marcas como Xiaomi están entre los 10 móviles más vendidos en España. Otras marcas como Doogee o HOMTOM fabrican móviles de gama baja con una relación de calidad precio bien valorada por muchos consumidores en Amazon. Evidentemente por menos de 100 euros, que tengan una buena calidad de imagen, modo ahorro para que la batería dure más y procesador de cuatro núcleos son opciones muy interesantes. Alguno incluso tienen sensor de huellas y algunas otras características de los móviles de gama media y alta como una excepcional batería como el Leaggo Kiicaa power.

No todos son 4G, pero son smartphones que cumplen bien su función. Hay quien se compra un móvil que tiene muchas prestaciones y no lo aprovecha ya que usa solo cuatro cosas, en estos todo lo que tiene te será útil.

El Xiaomi Redmi Note es un ganador en la gama baja, por su buen diseño, su rendimiento estable, ý su cámara de 13 MP. No tiene sensor de huellas, pero las prestaciones que ofrece por un precio tan bajo valen la pena. Ver en Amazon.

Pantalla táctil

Resolución:720x1280 píxeles

Dimensiones (mm):14 x 7 x 0,8 cm

Peso (gramos):138.00

Capacidad de la batería (mAh):3080

Tamaño de pantalla (pulgadas): 5.50

Colores:Champagne Gold, Rose Gold, Platinum Gray

Wi-Fi Direct,

Bluetooth, bluetooth: 4.2

Este Doogee, lleva un potente procesador de cuatro núcleos que ofrece un excelente rendimiento y bajo consumo, suficiente para satisfacer el uso diario. Doogee es de los pocos fabricantes de móviles de bajo presupuesto que destaca por su buen diseño. La sensación al cogerlo no es de un teléfono de gama baja, sino de uno de gama media. Su escaso grosor lo hacen más fácil de manejar. Tiene botones capacitivos y está disponible en tres coloresvObsidian Black, Antique Silver y Champagne Gold con cuerpo metálico. Ver en Amazon.

Pantalla de 5 pulgadas, resolución 720x1280 píxeles

Procesador Qudcore MediaTek MT6580 1.3 GHz

2 GB de RAM y 16 GB de ROM ampliables a 32 GB con tarjeta de memoria

Cámara trasera dual de 5 MP y cámara frontal de 5 MP

Sistema operativo Android 7.0 Nougat

Batería: 2580 mAh.

Confuguración dual, 1 Micro SIM y una Nano Sim

Este móvil destaca por su gran batería 4.000 mAh, que permite hasta 30 horas de conservación, 56 de uso normal y 650 horas en espera, además es una batería removible algo que no es tan fácil de encontrar. Pantalla HD de 5.0 " y sensor de huellas, algo inédito en un terminal con este precio, ver en Amazon.

Cámaras duales de 8.0MP

4 procesadores de CP, bajo consumo de energía del chip MT6580A de 4 núcleos se combina con la nueva optimización de Android 7.0 Nougat

Reconocimiento post-huella digital de 360 grados y está equipado con un chip de procesamiento independiente que optimiza y mejora la capacidad de reconocimiento de la huella dactilar de la base de datos de entrada

Sorprendente teléfono que ofrece por menos de 100 euros, cámara triple 13MP + 2MP + 8MP. Puede usar para disparos panorámicos con HDR. Pantalla de 5,5pulgadas y resolución de la pantalla: 1280 x 720. Una gran pantalla digna de móviles que valen el doble, además se maneja bien gracias a su ligereza y el diseño ergonómico. Ver en Amazon.

CPU: MTK6580

Cores: 1.3GHz, núcleo cuádruple

RAM: 3 GB

ROM: 32 GB

Memoria externa: Tarjeta TF de hasta 64GB (no incluida)

Conectividad inalámbrica: 3G, Bluetooth 4.0, GPS

Tipo de pantalla: Pantalla 2.5D

Cámara: 13.0MP cámara trasera + cámara delantera 8.0MP

Bluetooth: 4.0

Tarjeta SIM: admite dos micro SIM

Red:3G: 900 (B8) / 2100 (B1)

4G / LTE FDD: B1 / B3 / B7 / B20

EGSM / GSM4: 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2)

Móvil que no smartphone de Nokia para que usan el móvil de forma diferente, para llamadas mensajes de texto, para fotos o para escuchar música. Tiene MP3 y cámara. Lo que no tiene es sistema operativo al no ser un smartphone. incorpora Bluetooth, Radio FM y MP3 Player. Ver en Amazon.

Pantalla QVGA de 2.4 pulgadas, con resolución 320x240

Autonomía en stand-by de 1 mes y una duración en conversación de 24 h

además, tiene batería es extraíble

%1 mm de ancho, 115.6 mm de alto y 12.8 mm de grosor en su perfil Memoria interna de 16 MB con microSD ampliable hasta 32

cuenta con una cámara principal de 2 megapíxeles con Flash LED

