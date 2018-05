Mejores aspiradores escoba

¿Es mejor una aspiradora escoba o una normal?, ¿sin cable o con cable? Tienes mucho donde elegir desde aspiradoras escobas de gama alta conocidas por su gran rendimiento, como las Dyson, a otras más económicas y versátiles como la Rowenta Air Force Extreme o la Bosch Athlet. Si estás pensando renovar tu aspirador, en Periodista Digital te contamos una guía para escoger aspiradores escoba y las mejores marcas y modelos.

¿En qué fijarse para elegir una aspiradora escoba?

Hay una razón importante que explica el éxito en ventas de las aspiradoras escobas: en general son ligeras y una alternativa de menor tamaño para la limpieza. Especialmente una limpieza diaria en hogares donde hay mascotas y niños pequeños y la aspiradora se ha de pasar a menudo. El rendimiento es mejor que una escoba tradicional y son muy cómodas de manejar. Si estás pensando en comprar una ten en cuenta ante estas claves:

¿Con cable o sin cable?

Si te pones a buscar modelos te darás cuenta que casi el 90 % de las aspiradoras escoba actuales son sin cable (y todas las sin cable suelen ser más caras que las de cable). Se supone al no estar ‘atada’ a un cable tienes una mayor libertad de movimientos. Esto es cierto, pero todo tiene sus pros y sus contras.

Por ejemplo las aspiradoras escoba con cable no van a perder potencia al no depender de una batería. Las de batería no te funcionarán más de una hora y perderán capacidad de succión, salvo alguna marca de alta gama como Dyson, que pierden algo menos, — pero esta marca vale 6 veces más que otras aspiradoras escoba con cable—. Por ejemplo la Polti Forzaspir a que no llega a 80 euros, y limpia una barbaridad, el inconveniente es que pesa casi 4 kilos, así que muy ligera no es, pero aspira tanto que sorprende.

Las aspiradoras sin cables son cómodas las puedes mover por toda la casa, subir escaleras o lo que necesites sin tener que estar con 'el cable a cuestas'. Tienes que dejarlas cargando unas 6 horas antes de usarlas. Las eléctricas con cable no tienen este problemas las usas cuando quieras al no depender de una batería.

El precio, como comenté al principio, ‘lo inalámbrico está de moda’ así que las aspiradoras escoba sin cable se venden más aunque su precio de media suele ser superior. Hay aspiradoras escoba por unos 78 euros, y las hay sin cable por unos 82 euros, pero las marcas más punteras tienen precios entre 150 y 490 euros. Antes de comprar sopesa, sin cables son más cómodas pero con cables las enchufas y a funcionar (no hay que cargar baterías).

Autonomía de la carga

Si te has decidido por una sin cable, hay que fijarse en la autonomía de carga, porque esto de ponerse a limpiar y que a la media hora no aspire…, como que no lo queremos. En esto las marcas como Dyson, Bosch, Black and Deker o Rowenta son una garantía, son productos muy vendidos y podemos extraer conclusiones de las opiniones de otros consumidores (que las han usado y comentan).

Hay aspiradoras escoba sin cable que prometen hasta 60 minutos de autonomía pero resta 30 si estás limpiando a plena potencia (o incluso menos). A la hora de comprar, no te la juegues, marcas conocidas, no te vale la pena una aspiradora escoba que salga muy barata, si luego apenas puedes usarla 15 minutos y deja de aspirar con potencia.

Que sea manejable y ligera

Este es un factor importante si una aspiradora escoba pesa casi 4 kilos, puede que no todo el mundo la encuentre cómoda. Uno de los modelos más vendidos la Rowenta Air Force Extrem pesa 4,2 kilos, sin embargo se desliza bien y tiene buenas críticas en Amazon.

Los modelos tope de gama como la Dyson V8 Absolute pesan 2.6 kilos. Por lo tanto si te cuesta mover peso, buscas un electrodoméstico manejable que no te cuesta transportar antes de comprar fíjate en el peso. No es lo mismo que una aspiradora escoba la maneje una persona joven que una señora mayor a la que seguramente estar limpiando con una aspiradora que pesa 4 kilos pueda llegar a cansar.

Mejores aspiradores escoba

La aspiradora mejor valorada en Amazon y por muchos medios como Independent.co.uk. James Dyson se metió de lleno a fabricar aspiradoras porque un día mientras limpiaba (en 1978) su aspiradora de bolsa perdía succión. Siendo ingeniero pensó en solucionar el problema.

En 1991 ganó el premio Internacional Design Fair en Japón, por su primera aspiradora sin bolsa. Desde entonces la empresa Dyson es un referente en innovación, fabrican fundamentalmente aspiradoras pero también secadores de pelo o ventiladores. La V8 supera al anterior modelo es más silenciosa y tiene mayor autonomía. Unos 40 minutos máximo, pero si es a plena potencia unos 25 minutos. Tiene un modo potencia extra que puedes usar 7 minutos. El motor digital Dyson V8 genera mayor potencia de succión que cualquier otra aspiradora sin cable. Ver en Amazon.

Sin pérdida de succión con la tecnología Radial Root Cyclone

Motor Digital Dyson - 3 veces más potente que un motor convencional

Todas las aspiradoras sin cable Dyson se convierten rápidamente en aspiradoras de mano para limpiezas rápidas, en rincones concretos y en lugares difíciles.

Depósito extraíble de 0.54l con sistema mejorado de vaciado

Selector de potencia con 2 modos de aspiración

Batería sin efecto memoria de Ion-litio de 22,2 V

Nuevo sistema de vaciado higiénico de la suciedad, Expulsa el polvo del cubo con una sola acción.

Equilibrada para limpiar desde el suelo hasta el techo

Ligera y equilibrada para facilitar la limpieza desde el suelo hasta el techo. Limpia en zonas altas, bajas y a media altura

Logra muy buenos resultados en todas las superficies, gracias a la eficiente tecnología sin bolsa y al AllFloor HighPower Brush. La aspiradora solo tiene que cargarse durante 6 horas por un tiempo de uso de una hora. Este aspirador de barra es fácil de usar, almacenar y limpiar. Ver en Amazon.

Tecnología SensorBagless ™: extremadamente potente y prácticamente no requiere mantenimiento

Comodidad pura: fácil de usar, almacenar y limpiar gracias al peso ligero y al sistema EasyClean

Máxima flexibilidad: aspiración fácil alrededor y debajo de los muebles a través de la boquilla flexible

AllFloor HighPower Brush: cepillo giratorio eléctrico para obtener los mejores resultados en todo tipo de suelos

Control del sensor: medición de succión controlada por el sensor para un mantenimiento mínimo. Indicación LED para la limpieza del filtro

Contenedor fácil de vaciar

Filtro higiénico para aire de escape limpio

Sistema de limpieza fácil: fácil de quitar y limpiar el cepillo giratorio

Mango suave al tacto

Stand-up y recarga

Kit de accesorios opcionalmente disponible (BHZKIT1): conecte la aspiradora con una manguera y una correa para el hombro, incluidos los muebles y la boquilla para hendiduras, ideal para limpiar tapicerías y áreas de difícil acceso.

Un aspirador sin cables que promete hasta 60 minutos de uso, gracias a su tecnología te indica cuanto tiempo te queda de batería. Tiene luz LED para iluminar la base de área de trabajo. Además tiene un sensor de suelo que avisa cuando es hora de limpiar el aspirador y poder seguir manteniendo el mismo poder de succión. Ver precio en Amazon.

Se aguanta de pie

Se aguanta de pie Cabezal pivotante

Cepillo rotativo fácil de extraer y poner (cómoda limpieza)

Sensor de Batería - El indicador de batería LED muestra la carga restante y te alerta cuando la batería está baja

Compactador de polvo (de 3Kg a 1 Kg)

Tecnología Smartech

Tecnología Smartech Potencia 18 V / 45 W h

Potencia (vatios aéreos) 49 W

Capacidad del depósito para polvo 1000 ml

Autonomía +/-60 min

Autonomía +/-60 min Pantalla digital, tocando la pantalla controlas la potencia del aspirador, función

Smart Tech: sensor de filtro, sensor de batería y sensor de suelo.

Este modelo es una de las compras ‘maestras en Amazon’ con más de 300 opiniones de consumidores Amazon y un 4.3 sobre 5. Especialmente diseñado para recoger pelo de animales. Con sistema inalámbrico que permite limpiar desde cualquier rincón de la casa. Batería de Ion-Litio, ligera y duradera. Ver en Amazon.

Tecnología SensorBagless: ayuda a mantener el flujo de aire optimizado con un mínimo mantenimiento.

El cepillo motorizado funciona a 5.000 revoluciones por minuto y logra una limpieza eficaz en todo tipo de suelos. Además, pensando en las necesidades de los hogares con mascotas, incluye un cepillo adicional especialmente ideado para la máxima recogida de pelo de perros, gatos y otros animales de compañía.

-El aspirador incluye de serie el kit de accesorios ProAnimal compuesto por un mango corto adicional, un adaptador acoplable con manguera y una correa para el hombro, boquilla para la limpieza de rincones y juntas, cepillo para tapicería y boquilla especial ideal para sofás o asientos de coche.

Hasta 60 minutos de autonomía, con indicador de cambio de filtro.

Rápido tiempo de recarga: 80% en 3 horas o 100% en 6 horas.

Indicador led que avisa cuando es necesario limpiar el filtro.

Depósito de gran capacidad, 0,9 litros, con sistema de vaciado fácil.

Sistema EasyClean: el rodillo del cepillo es extraíble y fácil de limpiar.

Escoba aspiradora con cable, gran potencia de succión y una buena relación calidad precio, ver en Amazon.

Aspirador escoba eléctrica sin bolsa

Depósito extraíble

Cuenta con cerdas de crin natural para garantizar el máximo cuidado del parquet y otros suelos delicados.

Filtro H13, 5 fases de filtrado

Aspiración ciclónica

Longitud del cable: 7 m

Esta aspiradora AIR FORCE tiene una cabeza de succión única con forma triangular. Está destinado a llegar más lejos en la limpieza de alfombras y moquetas. El diseño triangular de la aspiradora realmente te ayuda a cambiar las direcciones más fácilmente. El aspirador más vendido en Amazon con más de 250 opiniones y una valoración de 4.3 puntos sobre 5. Ver en Amazon.

Un cepillo motorizado que gira a 3000 revoluciones por minuto ayuda a limpiar el pelo de las mascotas y otros tipos de desechos

Tecnología ciclónica Air Force Extreme con 25,2 V de potencia, garantiza unos resultados de limpieza óptimos

Autonomía de 45 min gracias a la batería de ión-litio; el indicador LED avisa de la carga completa, transcurridas 10 horas

Cabezal de aspiración Delta con un cepillo motorizado, optimizado para esquinas y diseño ultrafino para un fácil acceso bajo los muebles

Tres posiciones de potencia ajustables, potencia media en suelos duros y más alta en alfombras; deposito para la suciedad de 0,5 l, extraíble

Nuevo tubo flexible más aerodinámico y resistente; ruedas de goma más blandas para el cuidado del parquet

Peso del producto: 4.2 Kg

El filtro de espuma es lavable

