Novedades en videojuegos mayo 2018

Mayo se estrena con novedades en videojuegos como City of Brass para PS4 y XBOX One, Megadimension Neptunia VIIR o Super Mega Baseball 2, no es un mes con demasiados estrenos, veremos más de cara al verano. Si estás esperando algún videojuego en concreto o te gusta curiosear lanzamientos de las distintas plataformas Nintendo Switch, XBOX One, PS4, PC o WII U, en Periodista Digital te las contamos.

Los videojuegos que más se han vendido en marzo 2018

El dato del último mes de abril todavía no ha sido publicado por la Asociación española de videojuegos AEVI, que suele hacer análisis rankings mensuales, sin embargo tenemos el del mes de marzo 2018, que al ser un mes bastante cercano nos marca claramente las tendencias de lo que más triunfa en el mundo de los videojuegos en España. Estos análisis los encarga la AEVI a una consultora la Gfk.

En las distintas plataformas

FAR CRY 5 (INCL. EXCLUSIVE ED.) (PS4) FIFA 18 (PS4) KIRBY STAR ALLIES (SWITCH) SUPER MARIO ODYSSEY (SWITCH) MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH) CALL OF DUTY WWII (INCL. EXCLUSIVE ED.) (PS4) SPLATOON 2 (SWITCH) GRAND THEFT AUTO V (PS4) THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD (SWITCH) ASSASSIN’S CREED: ORIGINS (INCL. EXCLUSIVE ED.) (PS4)

Novedades en videojuegos para mayo 2018

Nintendo Switch

Donkey Kong Country: Tropical freeze→ fecha de salida el 4 de mayo

XBOX ONE

Super Mega Baseball 2→fecha de salida: 1 de mayo

City of Brass →fecha de salida: 4 de mayo

En PS4

Killing Floor: incursion→fecha de salida: 1 de mayo

City of Brass→fecha de salida: 4 de mayo

Megadimension Neptunia VIIR→fecha de salida: 8 de mayo

Pc

A total war saga thrones of Britannia→fecha de salida: 2 de mayo

Amazon: las novedades en videojuegos para mayo

Desarrollado por Retro Studios, es un juego de acción y plataformas 2D. El videojuego obtiene 88 puntos sobre 100 en el prestigioso portal de videojuegos Metacritic. Los críticos que han tenido ocasión de probar el juego opinan muy favorablemente. Ha mejorado la edición del 2014, ahora tiene mejor diseño y dificultades. Un juego que merece la pena tener en tu colección. Ver precio en Amazon.

La Isla de Donkey Kong ha sido invadida por unos vikingos, congelándola con un hechizo. Únete a Donkey, Funky, Diddy, Dixie y Cranky Kong en una aventura en la que tendrán que nadar, volar entre lianas, saltar y surfear para recuperar su isla.

Sumérgete en los distintos escenarios del mundo de Donkey Kong: avanza entre molinos y canales ascendiendo montañas, explora cavernas sumergidas en el mar, afronta aguas heladas o explora un bosque frutal lleno de sorpresas pegajosas

Usa los movimientos únicos de cada personaje para explorar cada rincón de las seis islas y encontrar objetos especiales y salidas ocultas.

Busca objetos coleccionables ocultos para desbloquear contenido extra, o intercambia monedas plátano por objetos útiles en la tienda de Funky Kong.

Descubre los distintos modos de juego: juega en solitario, comparte tu experiencia con el modo cooperativo, acepta el desafío del modo original o disfruta de una experiencia más relajada con el modo funky.

Modo cooperativo para dos jugadores: pásale un Joy-Con a un amigo para poder usar distintos personajes. Cuando Diddy, Dixie o Cranky se suban a los lomos de Donkey Kong, tendrás nuevos movimientos disponibles.

Modo Funky: nueva versión de la aventura de Donkey Kong, con más corazones para todos los Kongs y un suministro de oxígeno sin límite bajo el agua para Funky Kong. Si un nivel es demasiado complicado, podrás saltártelo y volver a intentarlo más tarde.

Este producto lo puedes comprar en opción ‘preventa’, saldrá el 18 de mayo. Videojuego desarrollado por Koei Tecmo Games.Una nueva versión del emocionante juego de acción ambientado en el universo de Zelda incluirá todos los mapas y misiones, además de los 29 personajes jugables de las versiones Wii U y Nintendo 3DS del juego, ver en Amazon.

Tras una larga batalla, Link y las fuerzas de Hyrule han expulsado a los invasores del reino, pero algunos han conseguido colarse en el castillo y la princesa Zelda ha desaparecido. Sumérgete en la piel de Link y realiza, con Impa, un viaje a los reinos Hyrule del pasado para reclutar a grandes guerreros que te ayuden en tu aventura.

A medida que acabes con los enemigos, irás ganando energía para lanzar devastadores ataques especiales. Además de derrotar a tus enemigos, tendrás que controlar la zonas que ganes durante la batalla y dar apoyo a tus aliados

Visita la Sala de entrenamiento para practicar con los personajes con menos habilidades, elabora pociones en la Tienda de elixires o combina armas en la Armería para conseguir el arma que mejor te convenga. Encuentra las Skulltulas doradas en la batalla para desbloquear mejoras en el Bazar y seguir así desarrollando a tus personajes.

Descubre los distintos modos y lucha en múltiples frentes. El nivel de tu personaje, sus insignias y las armas que lleve se transfieren a todos los modos de juego, por lo que si estás atascado podrás cambiar a otro modo para entrenar.

Modo multijugador cooperativo: pasa un Joy-Con a un aliado para uniera fuerzas e intentar salvar Hyrule a pantalla partida. Podréis luchar juntos, o separaros para cubrir más terreno.

Disfruta de una historia épica y lucha en Hyrules del pasado en el modo Leyenda: sumérgete en la piel de algunos de los más grandes guerreros de Hyrule, rescata a la princesa Zelda y lleva a tu ejército a la victoria ante miles de enemigos. Intenta sabotear los planes de Cya, la hechicera oscura.

Encuentra a tu guerrero perfecto en el modo Libre, donde puedes enfrentarte a misiones del modo Leyenda con cualquier personaje que hayas desbloqueado. Repite niveles con distintos jugadores, armas u objetos, descubre nuevas estrategias o atrévete con un desafío más intenso.

Explora mapas de misiones pasadas de manera diferente en el modo Aventura. Elige cuadrículas en el mapa para enfrentarte a desafíos únicos como enfrentarte a varios jefes o derrotar a enemigos contrarreloj

Una edición creada para conmemorar los 30 años de esta serie. La exitosa serie cuenta con más de 39 millones de unidades vendidas en todo el mundo y regresa por su 30 aniversario con un recopilatorio de 12 clásicos títulos arcade en un pack para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Battle Chasers: Nightwar es un juego de rol inspirado en los éxitos del género de consola y el cómic de culto de los 90. Experimenta el buceo profundo en mazmorras, el combate por turnos presentado en formato JRPG clásico y una historia impulsada por la exploración del mundo. Ver en Amazon.

Ábrete paso por tus recuerdos: revisa momentos históricos de la serie y explora una línea temporal interactiva de eventos que ayudaron a crear una de las principales series de juegos de lucha del mundo. Puedes ver alucinantes piezas de arte conceptual y descubrir datos no conocidos de cada lanzamiento del juego

Aprende más acerca de tus personajes favoritos: Recorre las biografías de los personajes y descubre datos poco conocidos de la serie, al tiempo que disfrutas de los sprites y las animaciones clave para ver cómo los luchadores clásicos han evolucionado con el paso del tiempo

¡Recuerda las melodías!: toma asiento y disfruta las melodías más memorables de Street Fighter en la colección incluida en el reproductor musical

Nuevas opciones de juego, entre las que se incluye el juego online: Los jugadores pueden salvar estados a medida que progresen en el juego offline; además, los jugadores pueden competir en línea con cuatro títulos clásicos (Street Fighter II: Hype Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 and Street Fighter III: Third Strike); además de las opciones partida casual y por clasificación, hasta cuatro jugadores pueden unirse a un lobby donde jugar contra la máquina al tiempo que esperan su partida; cada título cuenta con su Clasificación global y la tecnología de "rebobinado" asegurará una baja latencia en las batallas online

Este videojuego saldrá a la venta a final de mes, el 29 de mayo, pero lo puedes comprar ya a traves de la opción pre-compra de Amazon. El cobro no se realizará hasta que se te envíe el videojuego, no hay cargos adicionales por reservar el juego. Ver en Amazon.

Incluye póster de doble cara: Street of Rage y Golden Axe

Guarda la partida en cualquier momento

Rebobina cuando tengas algún contratiempo

Personaliza tus controles

La mayor colección de clásicos retros en un solo pack

Este producto saldrá a la venta el 29 de mayo, sin embargo puedes reservarlo comprando anticipadamente. El juego ha sido desarrollado por Capcom, es de acción y lucha. Street Fighter V: Arcade Edition es un nuevo disco que incluye todo el contenido base del lanzamiento original de Street Fighter V, Arcade Mode y un código para Character Pass 1 y 2, que incluye 12 personajes jugables y 12 disfraces de primera calidad. Ver en Amazon.

MODO ARCADE

Elige entre seis diferentes caminos temáticos después de los clásicos juegos de Street Fighter.

Galería

Desbloquea cientos de ilustraciones mientras juegas en el modo Arcade.

EQUIPO DE BATALLA

Reúne a los equipos locales, establezce sus propias reglas y vea quién sale en la cima.

BATALLA EXTRA

Complete los desafíos en línea para ganar Fight Money, EXP, trajes únicos y más.

NUEVOS V-TRIGGERS

Cada personaje tendrá dos V-Triggers, agregando más profundidad al sistema de combate.

Nuevos efectos visuales

La interfaz de usuario está diseñada con nuevos esquemas de colores y un emocionante efecto de lucha previa y posterior

Aprovecha las ventajas del Twitch Prime de Amazon

