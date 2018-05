¿Buscas las mejores batidoras de vaso 2018? Parece sencillo, pero con una oferta tan amplia no es fácil elegir. En las batidoras de vaso pasa como en los coches, los tienes de alta gama de gama media y las más económicas que no llegan a los 30€. A las batidoras de vaso también se les llama ‘americanas’, son electrodomésticos que no faltan en cualquier hogar norteamericano. En España también se van imponiendo para preparar batidos o smoothies. En Periodista Digital te contamos más sobre las mejores batidoras de vaso 2018.

Claves para elegir una batidora de vaso

Hay quien no puede vivir sin su batidora de vaso, incluso tiene una batidora con jarra grande y otra portátil para poder llevarse al trabajo o al gimnasio. En cambio otras personas prefieren usar otro tipo de batidoras como las de brazo. Si estás pensando comprarte una ‘Jar Blenders’ o batidora de vaso te contamos algunas claves para acertar.

¿Jarra de vidrio o plástico?

Respuesta rápida, las mejores batidoras de vaso llevan la jarra de vidrio, pesa más pero es fácil de limpiar y dura más que las de plástico. Puedes encontrar con jarra de plástico pero mucha gente prefiere el cristal. El vidrio no se decolora ni ralla, además no mancha ni absorbe olores como suele pasar con el plástico. Si por ejemplo trituras hielo con el tiempo la de plástico puede llegar a rayarse con el uso. Una vez se raya al triturar otros alimentos de colores intensos como el tomate, el plástico puede ir empañandose.

Por otro lado el plástico tiene sus ventajas pero también inconvenientes. Se pueden romper y son más pesadas que el plástico. El peso total de una de estas batidoras es de unos 3 kilos, fácilmente la jarra puede pesar entre 900 y 1.000 gramos. Otra alternativa si te gusta el vidrio pero prefieres una batidora más ligera es buscar los tamaños mini, o para menor capacidad.

Potencia

Estas batidoras las tienes de potencias muy distintas, desde las de 300 W, que no sirven para triturar bien, pero sí para batidos o smoothies, hasta batidoras de vaso de más de 1.000 W.

A la hora de comprar opta por al menos una potencia de 600 W para arriba, ya que te permitirá picar hielo, frutos secos, almendras o soja para elaborar leches vegetales, u otros alimentos duros sin problemas. Es una clave importante fijarte en la potencia. Por encima de 1.000 W tienes una batidora capaz de triturar con facilidad cualquier alimentos. Vitamix es una de las marcas de batidoras de vaso más potentes con hasta 1.400 W, son batidora de gama pero con una gran resistencia ya que duran hasta 10 años.

Precio

Un factor que condiciona la elección. Las de gama alta puede sobrepasar los 450 euros, algo que sin duda sorprende en una batidora, esto sucede con Vitamix. Son batidoras que por su alta resistencia se usan en hostelería, bares o restaurantes. Hay quien nunca invertiría ese dinero en una batidora y hay quien busca la mejor e invierte pensando le durará más, hablamos más bien de un robot de cocina, ya que son máquinas que baten, pica, rayan o incluso son capaces de amasar gracias a cuchilla o accesorios específicos.

Las Vitamix y las Ninja son dos marcas de batidoras americanas consideradas ‘tope de gama’. Sin embargo entre las tope de gama y las más baratas está la gama media con precios entre 40 y 99 euros que ofrece una buena relación calidad precio. Las batidoras de vaso económicas de menos de 30 euros, pueden ser prácticas si va a usarlas de vez en cuando.

Los materiales suelen ser menos resistentes que las batidoras mas caras y de ahí que si se usa de forma intensiva acaben rompiéndose. El motor puede funcionar, pero alguna pieza de plástico puede tomar holgura o romperse. Lo barato a veces sale caro…

Mejores batidoras de vaso 2018

Procesador de precisión : procese alimentos con control y confianza. Prepare y cree platos rápida y fácilmente. Corte, desmenuce, ralle; haga masas, dips o salsas; hasta puede hacer los platos favoritos de la familia, como albóndigas, hamburguesas y muchísimos más. Ver precio en Amazon.

: procese alimentos con control y confianza. Prepare y cree platos rápida y fácilmente. Corte, desmenuce, ralle; haga masas, dips o salsas; hasta puede hacer los platos favoritos de la familia, como albóndigas, hamburguesas y muchísimos más. Nutri Ninja: batidora individual integrada para zumos y batidos. Cree zumos y batidos deliciosos y nutritivos en segundos pulsando un solo botón.

Características: base con motor de 1200 W, tecnología Auto-iQ, tecnología Smooth Boost

Contenidos: batidora BL490UK, bol con tapa de 1,2 l, cuchilla picadora, cuchilla para masas, vaso Ninja de 500 ml, vaso Ninja de 650 ml, cuchilla Pro Extractor, 2 tapas Sip & Seal, libro de 30 recetas y manual del usuario

‘El Mercedes’ de las batidoras, omás bien el ‘Cadillac’ porque esta marca es un mito en los Estados Unidos. Creada en 1921 en la actualidad está especializada en este tipo de batidoras. Este modelo tiene una potencia de 1380 W con una velocidad de hoja: 386 km/h (26.000 revoluciones por minuto, 430 revoluciones por segundo). Con cuchillas de acero cortadas con láser. Se incluye libro de recetas y DVD con instrucciones. Ver precio en Amazon.

Batidoras de gama media

900 W de potencia

Jarra de 1.5 litros de capacidad termorresistente, aguanta cambios de temperatura sin romperse hasta 90 grados

4 cuchillas revestidas de titanio de mayor resistencia y más afiladas que las cuchillas de acero inoxidable tradicionales

Partes extraíbles aptas para lavar en el lavavajillas

Cierre de seguridad imantado, ver en Amazon.

Vaso termoresistente altamente resistente a cambios de temperatura, ver en Amazon.

Control de velocidad electrónico de 11 velocidades con opción Pulse

3 funciones pre-programadas: pica-hielos, purés y batidos

Taza de medir con funcion dual

Cuchilla de triturar de arco inoxidable extraíble, ver en Amazon.

Batidora con motor de alto rendimiento de 1200 W de potencia, acabados en acero inoxidables e iluminación LED, ver en Amazon.

potencia, acabados en acero inoxidables e iluminación LED, Jarra de cristal graduada con una capacidad de 1.75 L

5 niveles de velocidad para controlar la potencia y función turbo para triturar a máxima velocidad

Pica hielo, para preparar batidos, cócteles y granizados

Cuchillas de 6 filos en acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad

La batidora de vaso más vendida en Amazon con una valoración de 3.6 sobre cinco y más de 850 comentarios. Un 46% de los usuarios le da 5 estrellas y un 20 % le otorgan 4 estrellas, así que tenemos un 66% de cliente que opina muy favorablemente de esta batidora, su precio no llega a 40 euros. Ver en Amazon.

Batidora con acabados en acero inoxidable de 1250 W de potencia. Incluye función Turbo: tritura y pulveriza a máxima velocidad. Pica hielo. 5 niveles de potencia + Pulse.

Cuchilla de 6 hojas con recubrimiento de Titanio que mejora la dureza y mantiene el afilado durante más tiempo. Cuchillas desmontables. Piezas no eléctricas aptas para lavavajillas.

Jarra termorresistente de cristal fundido de alta resistencia contra impactos con capacidad de 1,8 litros.

Incluye filtro para conseguir licuados sin pulpa. Tapa con cierre hermético y pequeño filtro para servir sin retirar la tapa. Apertura con tapón dosificador para introducir ingredientes durante el funcionamiento.

Base antideslizante para un mejor control. Security check system: sistema que asegura el funcionamiento sólo con el vaso bien colocado

