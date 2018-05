Llega el verano y es tiempo de revisar las mejores cremas solares 2018. Los protectores solares, tienen un período de uso de 12 meses (puedes ver la cifra en el envase aparece un número en forma de tarro abierto). Ante la duda si tienes que comprar nuevas cremas solares te contamos un ranking de las más recomendadas y consejos útiles para tomar el sol, con más seguridad.

Si has conservado bien tus cremas solares, "no tiene restos de arena", y su aspecto y olor es bueno, las puedes usar de nuevo, siempre que no haya transcurrido más de 12 meses. A partir de entonces pierden eficacia. A menudo, casi cada año acabamos comprando al menos algún producto nuevo de protección solar, sobre todo si en casa hay niños o personas con pieles muy claras.

Uno de los productos de belleza que no puede faltar durante todo el año es un buen protector solar. Varias investigaciones han demostrado que el uso de protectores solares todo el año reduce el envejecimiento cutáneo. Si quieres que tu piel parezca más joven usa protector solar todo el año, ¡notarás la diferencia!

¿Cómo escoger bien la crema solar?

El concepto del capital solar es importante para entender porqué es importante protegernos del sol. Todos tenemos un capital solar, según nuestro fototipo de piel desde las pieles más claras hasta la piel negra. Este capital solar condiciona el número de horas que podemos exponer nuestra piel al sol sin riesgos de sufrir quemaduras. Por ejemplo, pasando el mismo tiempo al sol, una persona de piel morena adquiere un tono bronceado sin quemarse y otra de piel blanca se pone roja y su piel le quema. Usar una crema solar te ayudará a adquirir un bronceado natural sin necesidad de quemarse.

Los factores de protección solar o SPF

En las cremas solares podemos ver reflejados números que van desde un SPF 15 hasta los factores máximos SPF 50+. Estos SPF son filtros solares que combinan varios ingredientes para ayudar a evitar la radiación ultravioleta. Existen dos tipos de radiaciones ultravioletas, la UVA y la UVB, ambas dañan la piel. La radiación UVB es la responsable de las quemaduras solares y puede aumentar el riesgo de cáncer de piel, mientras que los rayos UVA afectan a la elastina de la piel, provocando la aparición de arrugas y envejecimiento prematuro.

Para escoger bien, hay que saber que cuanto más alto el número SPF más capacidad de protección. Por ejemplo un SPF 15 filtra el 93% de los rayos UVB , si subimos a un SPF de 30 ya estamos en una filtración del 97%de los UVB, y los factores SPF 50 logran un 98%. Aparentemente las diferencias no son muchas, entre los diferentes SPF, y sin embargo para personas con pieles muy sensibles, con intolerancia al sol o para bebés, la diferencia entre un 93% y un 98% de filtración es notable. Por esto ante la duda siempre escoge un SPF mínimo de 30, que te asegura una protección bastante alta.

Si tienes tendencia a quemarte con facilidad, a las manchas o tienes la piel muy seca opta por una protección 50. Este mismo factor de protección es recomendable si practicas esquí o si sueles correr a pasear a pleno sol. Parece, que practicar deporte bajo el sol ‘no quema’ pero lo hace, y también hay que protegerse.

Los niños y bebés necesitan una protección alta, por ejemplo 50 o como mínimo 30, y si es posible que sean ‘resistentes al agua’. Recuerda aplicar la crema en casa antes de ir a la playa o la piscina y luego ir añadiendo un poco más cada hora y media dos horas. No es recomendable estar ‘a pleno sol’ mucho rato, lo ideal es tener un toldo o sombrilla, además de llevar gorro y gafas. También existe ropa con protección solar que puedes encontrar a precios bastante asequibles.

Las mejores cremas solares 2018

La OCU publica análisis sobre una amplia selección de cremas solares de distintas marcas y precios. Cualquiera de estas cremas tiene una buena calidad y te protegerá bien del sol. Recuerda que si tu piel es blanca o es para niños debes optar por la opción de protección´n más alta (la mayoría de productos recomendados son protección alta o SPF 30 pero está también el mismo producto exacto con protección 50).

La marca francesa fundada en 1952 no deja de investigar para crear productos destinados al cuidado de la piel. El Spray Solaire Lacté, combina una avanzada protección, UVA/UVB y Life Plankton™, que ayuda a proteger mejor la piel. Su textura ligera y lechosa la hace de fácil aplicación. La piel estará protegida y se logra un bronceado uniforme. Ver precio en Amazon.

Esta crema solar contiene Mexoryl SX, un filtro patentado muy eficaz contra los rayos UVA y UVB, incorpora un complejo hidratante con vitamina E y nutriflavonas de cactus. No es grasa ni pegajosa. Muy fácil de aplicar, ver en Amazon.



La Roche Posay comenzó a crear productos para el cuidado de la piel en 1928 en Francia, hoy es pionera con gama para productos de dermo cosmética. Este protector solar,está destinado a pieles muy sensibles al sol, y con intolerancia solar. Tiene una alta protección solar, y un sistema de filtro con Mexoplex, combinado con agua termal de la Roche Posay. Efectos calmantes y antioxidantes. Ver precio en Amazon.

Protector solar con textura muy ligera, pero con una alta protección. Útil para cara y cuerpo, con un acabado seco e invisible, prevención de las manchas solares, se absorbe muy rápido. Ver precio en Amazon.

Nivea es un clásico en el cuidado de la piel, y este producto tiene una nueva fórmula más eficaz contra las radiaciones solares. Tiene Pantenol y glicerina que ayudan a mantener la piel hidratada. Su fórmula patentada reduce las manchas en la ropa y se absorbe más rápido. 24 horas de hidratación, resistente al agua, protección inmediata contra quemaduras solares. Ver precio en Amazon.

