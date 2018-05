Una de las mejores cámaras de vigilancia 2018 es Amazon Cloud Cam, que capta cada momento y te mantiene conectado 24/7 estés donde estés. Forma parte de Amazon Key, se lanzó a finales del 2017, pero por ahora solo está disponible en los Estados Unidos. A falta de que este modelo llegue a España tenemos otras alternativas para proteger nuestro hogar. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de cómo elegir un patinete eléctrico. Hoy hablamos de cámaras de vigilancia.

La Protección de Datos y las cámaras de vigilancia

Si piensas instalar una o varias cámaras de vigilancia en tu casa y solo capta imágenes del interior de la vivienda, se considera afecta al ámbito personal y no está sujeto a la ley de Protección de Datos. En este caso, no podrán captarse imágenes de la vía pública a excepción de una franja mínima de los accesos a la vivienda. Tampoco podrán ser captadas imágenes de terrenos y viviendas colindantes. Ten en cuenta que la contratación de servicios de video vigilancia de terceros no exime al titular del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

Si tienes una cámara en el exterior de una vivienda, en un jardín, puerta o garaje que pueda grabar a terceras personas, sí está sujeta a la legislación de protección de datos. Está prohibido grabar imágenes de la vía pública. Cámaras instaladas en el exterior de una vivienda por ejemplo entradas, fachadas, salida de garajes, todas están sujetas a la legislación de protección de datos. En la AEPD (Agencia Española de protección de Datos) ofrecen una guía para el uso de videocámaras.

En estos casos se deberá colocar un cartel lo suficientemente visible en los accesos a las zonas vigiladas que informe de la existencia de video vigilancia. Este cartel debe informar también de la identidad del responsable de la instalación y, si constituye un fichero, ante quién y dónde dirigirse para ejercer los derechos que prevé la normativa de protección de datos. Puedes descargarte el modelo de cartel de la Agencia de Protección de Datos para este fin.

Mejores cámaras de vigilancia 2018

La web CNET, pionera en reviews de todo tipo de productos ha publicado análisis sobre las mejores cámaras de vigilancia 2018. Además de la Amazon Cloud Cam que obtiene un 8,5 sobre 10, — pero que todavía no tenemos en España—, hay otras alternativas interesantes.

Obtiene una calificación de 8.3 sobre 10, destaca su rápida instalación y su resolución 1080 HD. Tiene sensor de movimiento integrado y sirena. Además funciona con Alexa y Google Assistant. Detección avanzada de movimiento. Crea y personaliza tus propias áreas de movimiento para que puedas centrarte en las áreas de tu jardín. Si se detecta movimiento recibirás una alerta instantánea para avisarte si alguien está acercándose. Ver precio en Amazon.

Con focos incorporados y visión nocturna, obtendrás video nítido 24/7, con o sin las luces encendidas.

Los focos son activados por movimiento o controlados con la aplicación

Sensores infrarrojos de visión nocturna

Alarma de sirena de 110 decibelios

La Netgear Arlo Pro, obtiene un 7,8 sobre 10, valoran esta cámara como una buena opción tanto para interiores como exteriores, zonas como jardines o patios. Se obtiene siete días de almacenamiento gratis en la nube basado en eventos y se supone que la batería recargable dura hasta 6 meses. Ver precio en Amazon.

La Arlo Pro tiene la comodidad de no usar cables, y estar preparada para exteriores con audio y un ángulo de visión de 130°.

Calidad en HD, transmisión en directo y visualización de las grabaciones con más detalle que nunca.

Visión nocturna que se activa de forma automática por la noche para iluminar los lugares más recónditos.

que se activa de forma automática por la noche para iluminar los lugares más recónditos. Sirena inteligente, tiene una sirena de más de 100 decibelios que se puede controlar de forma remota, o activar por movimiento o audio.

Copias de seguridad, c onecta una unidad de USB a la estación base de la Arlo Pro y tendrás una copia de seguridad local.

onecta una unidad de USB a la estación base de la Arlo Pro y tendrás una copia de seguridad local. Audio bidireccional, habla y escucha a través de un micrófono y altavoz incorporados directamente desde tu smartphone.

Preparada para las condiciones atmosféricas. Lluvia, viento, nieve o sol. Tiene certificación IP65, así que es capaz de soportar un amplio rango de temperaturas y climatología adversa.

Vídeo nítido en 1080p - Gracias a la lente de cristal de alta calidad, el sensor de imagen y el zoom digital Clear Zoom de 8 aumentos de la Nest Cam, puedes ver todos los detalles en Full HD 1080p.Almacenamiento en la nube - Con Nest Aware, la Nest Cam guarda de forma segura tu historial de vídeo en la nube para que puedas acceder a él en cualquier momento. Ver precio en Amazon.

Vigila desde cualquier dispositivo - Inicia sesión en la aplicación Nest en cualquier momento desde un teléfono, tablet u ordenador. Grabación continua las 24 horas - Con Nest Aware, puedes visualizar todo el episodio, no solo el incidente

Visión nocturna clara y luminosa - Los ocho LED infrarrojos te ayudan a ver toda la escena incluso en la oscuridad.

- Los ocho LED infrarrojos te ayudan a ver toda la escena incluso en la oscuridad. Gracias al Asistente En casa/Ausente, la aplicación Nest puede decirle a tu Nest Cam Indoor que se active automáticamente cuando salgas de casa o que deje de enviar alertas al volver.

Transmisión en directo las 24 hora s - Nest Cam funciona enchufada a la corriente para que no dependa de baterías. Así puedes echar un vistazo tan a menudo como quieras.

s - Nest Cam funciona enchufada a la corriente para que no dependa de baterías. Así puedes echar un vistazo tan a menudo como quieras. Tiene micrófono y altavo z, para que puedes hablar habla si lo deseas y oír su respuesta.

z, para que puedes hablar habla si lo deseas y oír su respuesta. Alertas de personas - Con Nest Aware, la Nest Cam puede distinguir entre una persona y un objeto. Así recibes las alertas que te interesan.

La cámara de vigilancia mejor valorada en Amazon

Este modelo obtiene un 4.7 sobre 5 de puntuación según clientes de Amazon, algo que nos da una cierta garantía. Aplicación intuitiva y fácil de usar con configuraciones personalizables.

Visión nocturna avanzada con 10 LED infrarrojos incorporados para una resolución óptima. Doble micrófono - Audio bidireccional, está equipada con chips de audio de intercomunicación 3D únicos para transmitir y recibir audio en tiempo real, para disuadir a los intrusos y calmar a sus niños y mascotas de forma remota. Ver en Amazon.

Lente gran angular y video, lente de cristal de alta definición, imágenes y videos extraordinarios Con una rotación horizontal de 355 ° y una vertical de 100 º

720 P, graba videos con buena calidad de imagen, con alta definición de megapíxeles.

Control remoto: admite visualización y reproducción remota en teléfonos inteligentes . Android IOS, tabletas a través de Wi-Fi, 4G / 3G.

Android IOS, tabletas a través de Wi-Fi, 4G / 3G. Configuración y aplicación intuitiva e inteligente:

Fabricada en material de alta calidad, estas cámaras de seguridad QZT tiene una garantía de 1 año.

¿Conoces las ventajas de ser cliente Prime de Amazon?

Ser cliente Prime es formar parte de una gran comunidad de usuarios, solo en Estados Unidos son ya 80 millones. Los clientes Prime no pagan gastos de envío en sus compras, y además los envíos pueden llegar incluso en un día en muchos artículos (en ciudades como Madrid y Barcelona). Además tienes Amazon Vídeo acceso a series y películas, Sneaky Pete, The Grand Tour o The Man in the High Castle, son algunos de los contenidos que puedes encontrar.

Para los amantes de los videojuegos, está Amazon Twitch con streaming sin anuncios, descuentos en lanzamientos de juegos, y para las familias, Amazon Family ideal si tienes bebés en casa ya que obtienes descuentos en productos para bebés.

Amazon Pantry es otra de sus ventajas, puedes comprar productos del día a día como alimentación o cuidado para el hogar, recibes todo tu pedido junto en una sola entrega. Ser cliente Prime es gratis durante un mes, transcurrido el período de prueba solo cuesta al año 19,95 euros. ¡Solo con los gastos de envío de varias compras ya ahorras dinero! Si quieres hacer un regalo original, que además te salga económico, piensa en regalar una suscripción a Amazon Prime, por muy poco tendrás un montón de ventajas.