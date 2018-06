Lanzamientos videojuegos junio 2018

Mario Tennis Aces, o MotoGP 18 son algunos de los lanzamientos de videojuegos de junio 2018. El verano anima los lanzamientos y se nota en todas las plataformas PS4, Nintendo Switch, XBOX One, PC o WII U. Si estás esperando ver la nueva película de la saga Parque Jurásico, también llegará un videojuego de estreno. Jurassic World Revolution se filtró que su salida sería entre el 12 de junio y el 3 de julio, y finalmente la salida será a primeros de julio. En otro artículo de Periodista Digital repasamos las consolas más vendidas, hoy vamos a los videojuegos que se lanzan este mes de junio.

La AEVI, Asociación Española de videojuegos publica un ranking de juegos más vendidos cada mes, el de mayo aún no lo tenemos, pero sí el del mes de abril 2018. Triunfan títulos tan conocidos como God of War Edición exclusiva en PS4, Far Cry 5 Edición Exclusiva, también para PS4. FIFA 18, Super Mario Odyssey en Nintendo Switch, y Mario Kart 8 Deluxe. Algunos de estos títulos llegan al mercado al mismo tiempo en los Estados Unidos y Europa y otras se lanzan primero en Europa y más tarde en los Estados Unidos o viceversa.

Novedades en videojuegos para junio 2018

En PS4

BlazBlue: Cross →fecha de salida: 5 de junio

Vampyr:→fecha de salida: 5 de junio

Shape of the world→fecha de salida: 5 de junio

Shaq Fu: A Legend Reborn→fecha de salida: 5 de junio

The Elder Scrolls Online: Summerset →fecha de salida: 5 de junio

Halmrlk→fecha de salida: 5 de junio

ONRUSH→fecha de salida: 5 de junio

Moto GP 18 →fecha de salida: 7 de junio

Super Bomberman R →fecha de salida: 12 de junio

Jurassic World Evolution →fecha de salida: 12 de junio (finalmente el 3 de julio)

Lego: The Incredibles →fecha de salida: 15 de junio

New Gundam Breaker →fecha de salida: 22 de junio

Far Cry 3 Classic Edition→fecha de salida: 26 de junio

Lumines Remastered →fecha de salida: 26 de junio

The Crew 2→fecha de salida: 29 de junio

Nintendo Switch

BlazBlue: Cross Tag Battle → fecha de salida el 5 de junio

The Infection Madness of Doctor Dekker→ fecha de salida el 5 de junio

Shaq Fu: A Legend Reborn→fecha de salida: 5 de junio

Happy Birthdays → fecha de salida el 5 de junio

Flashback: Remastered Edition - 7 de junio

Lego: The Incredibles →fecha de salida: 15 de junio

Minecraft: Edition Nintendo Switch→fecha de salida: 21 de junio

Mario Tennis Aces→fecha de salida: 22 de junio

Lumines Remastered →fecha de salida: 26 de junio

Ys VIII: Lacrimosa de Dana →fecha de salida: 26 de junio

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy→fecha de salida: 26 de junio

Wolfenstein II: The New Colossus (Switch) - 29 de junio

XBOX ONE

Vampyr:→fecha de salida: 5 de junio

Halmrlk→fecha de salida: 5 de junio

ONRUSH→fecha de salida: 5 de junio

Flashback: Remastered Edition - 7 de junio

MotoGP 18 - 7 de junio

Super Bomberman R →fecha de salida: 12 de junio

Lego: The Incredibles →fecha de salida: 15 de junio

Lumines Remastered →fecha de salida: 26 de junio

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy→fecha de salida: 26 de junio

Far Cry 3 Classic Edition→fecha de salida: 26 de junio

The Crew 2→fecha de salida: 29 de junio

PC

BlackFaith →fecha de salida: 4 de junio

BULLETLINE→fecha de salida: 4 de junio

Corpse MOB →fecha de salida: 4 de junio

Shining Hotel: Lost in Nowhere -4 de junio

Sel Ships →fecha de salida: 4 de junio

BlazBlue: Cross →fecha de salida: 5 de junio

The Elder Scrolls Online: Summerset →fecha de salida: 5 de junio

Shaq Fu: A Legend Reborn→fecha de salida: 5 de junio

Vampyr (PS4, Xbox One, PC) - 5 de junio

Moto GP 18 →fecha de salida: 7 de junio

Super Bomberman R →fecha de salida: 12 de junio

Lego: The Incredibles →fecha de salida: 15 de junio

New Gundam Breaker →fecha de salida: 22 de junio

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy→fecha de salida: 26 de junio

The Crew 2→fecha de salida: 29 de junio

3DS

Games for Toddlers 2→fecha de salida: 7 de junio

Storm Cheaser: Tornado Alley→fecha de salida: 7 de junio

Sushi Striker: The Way of Sushido→fecha de salida: 8 de junio

Captain Toad: Treasure Tracker→fecha de salida: 13 de junio

