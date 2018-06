¿Es eficaz la ropa de protección solar para niños?

Sabemos la eficacia de las cremas de protección solar, pero ¿y la ropa?, ¿protege igual cualquier camiseta que la ropa de protección solar? El sol brinda beneficios cuando se toma de forma moderada pero también puede ser muy perjudicial, en España el cáncer de piel, aumentó el pasado año 2017 en más de un 38%.

La protección de la piel comienza en la infancia, ya que todos tenemos “un capital solar” que no dura para siempre. El capital solar varía según cada persona, viene determinado por la genética supone una ‘reserva’ que nos protege de los rayos ultravioleta a lo largo de la vida.

Cuando se cometen excesos, ese capital solar disminuye, y las células pierden la capacidad de regenerarse. Es decir los daños que provocan los rayos del sol son acumulativos. Por esto es importante proteger la piel desde la infancia. En Periodista Digital hablamos de la ropa de protección solar.

¿La ropa de protección solar es útil?

La Academia Española de Dermatología y Venereología comenta desde su página web que la ropa,— (cualquier tipo de ropa)—, es ya una buena medida de fotoprotección. Una camiseta, gorra o pantalón es ya útil para proteger del sol, sin embargo la ropa de protección solar, está diseñada para proporcionar un grado de protección extra con tejidos que tiene factor de protección solar hasta 50+.

Pensemos por ejemplo en niños y niñas que hacen deportes náuticos, y pasan varias horas expuestos al sol. Este tipo de prendas son importantes, ninguna crema les dará el nivel de protección que se consigue con estas prendas. Los tejidos pueden ser de poliéster con un nivel de protección de UPF50+ que bloquea hasta el 95% de los rayos UV, y también de neopreno.

Los efectos del sol son acumulativos

Según skincancer.org, una web de referencia en la divulgación de noticias sobre investigación del cáncer de piel. La gran mayoría de estos cánceres se debe a la luz ultravioleta. A ser acumulativo este daño hay evitarlo desde que somos niños. ¿Cómo? Tomando medidas de protección, no podemos exponer la piel al sol durante mucho tiempo sin usar fotoprotectores, gafas de sol, gorras o ropa.

A veces en la playa vemos a personas que se pasan horas al sol, esto no es recomendable ni aún usando cremas de protección solar. Si se van a pasar horas al sol, por ejemplo practicando deporte o caminando, se debe proteger la cabeza con gorras o sombreros. Además, llevar ropa, crea una barrera sobre la piel. Es la mejor protección, si además esta ropa tiene un factor de protección solar mejor.

Muchos bañistas usan solo el bañador, pero los estudios demuestran que es aconsejable cubrir la mayor cantidad de pie antes y después de agua (sobre todos si el baño es prolongado).

Por eso en muchos países donde hace mucho calor es habitual que se bañen con ropa ligera, como túnicas o sarongs. No quiere decir que no nos podamos bañar con bañador o bikini, podemos usar cremas solares resistentes al agua. Pero si vas a practicar deportes náuticos o pasar bastante rato expuesto a sol lo mejor es usar ropa específica con protección solar. En el caso de los niños recuerda que no se debe exponer al sol directo durante los primeros meses de vida.

¿Se puede ir con bebés a la playa si van protegidos con ropa?

Los pediatras recomiendan no ir a la playa con un bebé menor de 6 meses. La Academia Americana de Pediatría recomienda, que los bebés hasta 6 meses no reciban nada de sol. A estos bebés no se les debe poner cremas de protección, ya que no están indicadas para esta edad.

Deben ir protegidos con gorra y ropa y además estar a la sombra bajo una sombrilla. Las sombrillas protegen bastante pero no al 100 % de ahí que si tienes un bebé es mejor lleve una camiseta, y gorra aunque esté debajo de la sombrilla. A partir de 6 meses puedes llevarlos a la playa con protección, pero nunca las horas centrales (desde las 10-16 horas).

Ropa de protección solar para niños

Este bañador ofrece una protección solar UPF 50+. Ideal para usar dentro de la piscina o fuera de ella. El tejido es de secado rápido y la costuras son planas para una mayor comodidad.

El cuello ofrece protección solar extra. La managa larga l y piernas proporcionan una mayor cobertura y protección. La cremallera trasera del bañador hace que los niños se lo puedan quitar con más facilidad. Además, cuenta con el divertido dibujo de un tiburón. Ver en Amazon.

Tejido de 6 oz Poliéster/spandex elástico en 4 direcciones

Protección UPF 50 +

Protección UV, de secado rápido

Rash protection-performance Fit

Paneles sin costuras estratégicamente diseñados para resultar fuertes pero cómodos. Ver en Amazon.

Protección solar UPF 50+.

Excelente protección solar tanto dentro de la piscina como alrededor de la misma.

Cremallera trasera para mayor facilidad al cambiarse.

Mangas largas para cubrir los hombros y los brazos.

Ligero y resistente a la intemperie. Ver en Amazon.

Confeccionado con lycra 100% ofrece una completa protección UPF 50. Es perfecto para niños con problemas de piel como los eccemas. Es transpirable y cómodo y además seca en muy poco tiempo. Ver precio en Amazon.

Monoshort infantil mixto de Neopreno Y Elastano

Es una excelente prenda polivalente para piscina y/o playa

Protege a los pequeños del frío, el sol, las medusas

Neopreno 1,5mm

Costuras planas pasantes con hilo anti rozaduras, ver precio en Amazon.

Traje de manga larga con protección solar. Tela suave y elástica, evita a pérdida de la temperatura corporal. Para deportes acuáticos o para jugar en la playa. Tiene protección UPF 50+.

Incorpora una cremallera larga en la espalda, es fácil de poner y quitar. Ver en Amazon.

