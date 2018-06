Piscinas desmontables baratas para jardín

Las piscinas desmontables permiten tener un jardín con piscina por menos de 90 euros. Una piscina convencional cuesta miles de euros, y sin embargo estas desmontables son muy accesibles. Tienes piscinas desmontables baratas de jardín, de varios tamaños, fáciles de montar duraderas y resistentes. Refréscate este verano en tu propia piscina por poco dinero. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de pérgolas de jardín, hoy sobre piscinas desmontables a buen precio.

¿En qué fijarse a la hora de comprar piscinas desmontable?

La gran mayoría de las piscinas son las convencionales, enterradas en el suelo, pero estas requieren de obra una inversión alta. Una piscina desmontable puede ser bastante económica pero a la hora de escoger hay que tener en cuenta varios detalles.

Piscinas desmontables puedes encontrar desde los 60 euros a más de 600 euros. La diferencia está en el tamaño cuanto más grande más cara.

Los materiales, las piscinas desmontables económicas están fabricadas con materiales de una resistencia media. La mayoría son piscinas desmontables tubulares, estos tubos son de acero además llevan revestimientos de PVC reforzados o liners de piscinas. En cambio las caras suelen tener materiales extra fuerte, la superficie exterior puede ser de madera, acero o composite. Además incorporan de serie otras tecnologías. Por ejemplo la capacidad de filtrado es mejor o llevan depuradora.

Tamaño

Hay que adaptarse al espacio disponible, aunque nos guste una piscina más grande. Ten en cuenta que la piscina no puede estar ‘encajada con calzador’ requiere tener un espacio mínimo alrededor para poder ser segura. Si apuras mucho las medidas es posible que luego no te quepan las patas u otros elementos de la piscina. Muchas patas o refuerzos de las piscinas se instalan en ángulo no pegados.

Es recomendable dejar un mínimo de espacio libre 1.5 metros alrededor de la piscina desmontable. Antes de comprar asegúrate de este detalle, opta por una piscina más pequeña con menor capacidad. Si tienes dudas. Afortunadamente encontramos una amplia variedad de tamaños. Desde piscinas desmontables de 221 x 150 x 43 cm, con capacidad de 1.200 litros. A piscinas de 549 x 274 x 132 cm con capacidad para unos 17.000 litros.

El peso una vez llena

Este detalle no es tan importante si la piscina está en un jardín con un suelo firme, pero ¡atención si quieres poner la piscina en un patio, o PVC ! Una piscina desmontable de un tamaño de 305x76 cm tiene un peso vacía de unos 20 Kg , pero su capacidad es de unos 4.678 litros. Es decir 4-678 kilos una vez llena más el peso de las personas. Es mucho peso para el suelo de una terraza o un patio, si es para un interior, busca piscinas desmontables más pequeñas cuyo peso no suponga un riesgo.

El presupuesto

Según sea el acabado y el tamaño de la piscina el precio aumenta. Por ejemplo las que por fuera son de composite, de imitación madera o piedra son más caras que las que tienen un revestimiento de PVC azul (el típico de estas piscinas desmontables). Si buscas piscinas desmontables baratas opta por las tubulares con revestimiento de PVC.

Piscinas desmontables baratas para jardín

Piscina de forma rectangular, tubular con una estructura metálica. Con capacidad para 3.834 litros, y unas 6 personas. Esta piscina tiene piezas independientes que al ensamblarse unas con otras forman un armazón rígido que ofrece una buena estabilidad y seguridad. Ver en Amazon.

Lona con tecnología tricapa Super-Tough, cuenta con tapón de vaciado conectable a manguera de jardín para facilitar el desagüe

No incluye depuradora pero cuenta con conexiones de 32 mm para poder adaptarla.

Una piscina ideal para espacios pequeños o para niños. Las paredes laterales son de un revestimiento de tres capas una interior de poliéster laminada y dos exteriores de PVC. Ver en Amazon.

Tiene una capacidad de 1200 litros

Medidas 221 x 150 x 43 cm

Esta piscina por su tamaño capacidad 6.473 litros te permite disfrutar con tu familia o amigos. Está fabricada en PVC laminado con tres capas. Lleva marcos de acero para conseguir una mayor estabilidad. El montaje es muy rápido. Se necesita una superficie plana y estable. Se monta primero la estructura y luego se llena de agua. Incorpora válvula de drenaje para vaciar de forma rápida. Tiene dos conexiones, para añadir una bomba de filtración. Ver en Amazon.

Color: Azul

Estructura de acero duradero

Paredes reforzados con malla de poliéster

Tamaño de la piscina: 366 x 76 cm (diámetro x alto)

Diámetro de la conexión: 32 mm

Capacidad: 6473 L

Material: PVC: 100%

Una piscina que vas a disfrutar este verano. Se monta en unos 10 minutos, tiene una capacidad de 2.300 litros. Tiene bomba con filtro de 1.249 litros por hora. Las paredes tienen tres capas de PVC. Ver en Amazon.

Tiene una capacidad de 580 Litros

De forma redonda, color azul y estructura metálica

Recomendado para niños mayores de 3 años, ver en Amazon.

¡Aprovecha las ofertas diarias de Amazon!

En accesorios para el deporte, cosmética o pequeño electrodoméstico. Amazon tiene muchas secciones y todos los días ofrece ofertas con descuentos. ¡Más cómodo y rápido que ir de tiendas! En pocos minutos revisas, si ese día hay algo que necesitas, lo compras más barato y lo tendrás en casa en poco tiempo. Tiempo invertido muy poco y además ahorrando dinero. Si te preocupan los gastos de envío: en Amazon tienes varias opciones, como la estándar que cuesta 2,99 euros y te llega a casa el pedido en dos o tres días.

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 80 millones (por algo será). Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas. Acceso a las ofertas, a Amazon Video y mucho más. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son menos de 20 euros al año, 19.95 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!