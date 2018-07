Casetas de madera para jardín desde 85 €

¿Cómo elegir una caseta de madera para jardín? El precio es un factor importante pero no el único. Hay casetas de jardín de distintos materiales como el composite, el acero o la resina, pero sin duda las casetas de madera son las que más encanto tienen. Antes de comprar una caseta para tu jardín, en Periodista Digital te damos unas claves a tener en cuenta.

¿En qué fijarse al escoger una caseta de madera?

Existe una oferta muy amplia en tamaños, diseños y precios. A veces casetas que nos pueden parecer similares en tamaño y diseño pero tiene un precio muy distinto entre sí. Te contamos algunas claves para acertar a la hora de comprar una caseta de madera.

El tamaño

El uso determina el tamaño. Lo primero es determinar el espacio que tenemos disponible en nuestro jardín. Hay que medir antes para ir sobre seguro. Es recomendable que la caseta se instale sobre una solera de hormigón, no directamente sobre la hierba o la tierra ya que estas superficies puede estar desniveladas. Si es solo para dejar herramientas, y la caseta no es grande, quizás esto no sea tan importante y se puede instalar sobre el césped . En cambio si la caseta es mediana o grande y está destinada a otros usos usos es importante tener una solera de hormigón firme.

Deja un espacio de unos 60 cm entre la caseta y paredes o muros cercanos. Es recomendable tengas espacio alrededor para poder meter y sacar enseres. Tienes casetas de tamaño pequeño, mediano y grande. Las de tamaño pequeño tiene alrededor de 1.5 m² suficiente para una cortadora y algunos enseres de jardinería.

Si necesitas guardar la barbacoa, bicicletas o sillas de jardín, la caseta debe tener entre 3-4 m². De estos tamaños encontrarás muchas casetas de jardín ya que son las más comunes. Si quieres tener una caseta de madera para albergar un banco de bricolaje además de la cortadora de césped y barbacoa necesitarás una caseta de entre 6-10 m².

Casetas de jardín más espaciosas entre 12 y 20 m ² (el tamaño de una habitación media es de unos 12 m ²) las puedes usar incluso como habitación de invitados o como un espacio alternativo a la vivienda.

Si la madera está tratada (para resistir hongos e insectos)

Hay casetas que vienen ya tratadas con un producto especial una laca con efecto fungicida y para evitar termitas o carcoma. También encontrarás casetas de madera para jardín de madera sin tratar generalmente de pino. Son más baratas pero antes de proceder al montaje tienes que darles una laca o barniz para protegerlas de hongos e insectos.

Tanto si la compras lacada o si la lacas tú, ten en cuenta la madera requiere un mantenimiento. Cada dos o tres años según donde vivas (más en lugares húmedos que secos) hay que renovar esta capa y revisar el estado de la madera.

Con doble puertas – con o sin ventanas

El uso determina también estos detalles, por comodidad si en la caseta vas a tener objeto pesados o voluminosos necesitarás un tamaño más ancho y dos puertas. Una caseta con ventanas es más luminosa, si vas a instalar un banco de herramientas o una habitación para invitados debe tener ventanas. Si es para guardar enseres no son necesarias.

El presupuesto

Desde 85 euros tienes pequeñas casetas de madera hasta casetas de más de 3.500 euros. Las diferencias de precios no solo están en los tamaños. También en la calidad de materiales. Maderas tratadas y de mayor grosor.

Hay casetas de madera con paredes de 12 mm y otras con un grosor de 34 mm, cuanto más gruesas aíslan más del exterior, para una habitación de invitados mejor paredes más gruesas. En cambio para guardar herramientas de jardín una de 12 mm es suficiente.

Casetas de madera para jardín desde 85 €

Si en tu jardín tienes poco espacio esta caseta alta y estrecha te facilita espacio de almacenamiento extra. Dispone de dos estantes y un buen espacio en la parte inferior. El techo tiene un tratamiento especial para ser impermeable. Por su diseño de tejado a dos aguas queda bien en cualquier jardín, por fin tendrás un lugar ideal para guardar toda las herramientas de jardín en el mismo lugar. Ver en Amazon.

Incluye montaje instrucciones de materiales e instalación

Dimensiones: 190x79x49 cm

Una caseta que te permite guardar muchas cosas ya que dispone de un buen espacio. La barbacoa, el cortacésped, o incluso sillas de jardín apilables te caben perfectamente. El techo va protegido para la lluvia con un material alquitranado. La madera ha recibido un tratamiento para prevenir los daños por humedad o por los insectos. Ver precio en Amazon.

Una caseta de jardín con un espacio amplio para herramientas o muebles de jardín. Doble puerta y tejado con tela asfáltica.Además incluye pared trasera y suelo. Peso 191 kg.

Medias de 200x196x218 cm, ver en Amazon.

Si te gusta el diseño moderno esta caseta de madera no se parece a las tradicionales. Cuadrada y con pérgola permite crear un espacio de sombra en el jardín. Viene en kit para su montaje. Incluye paneles preinstalados, perfiles de subsuelo impregnados. Doble puerta con cerradura y ventanas con placas de polietileno. El techo está impermeabilizado con fieltro asfáltico. Ver en Amazon.

Una caseta de jardín con encanto con su techo a dos aguas, y doble puerta con ventanas. Espaciosa para guardar muebles u otros enseres. Ver en Amazon.

Caseta de madera de pino tratada contra la humedad. Las paredes tienen un grosor de 12 mm y tiene una ventana de 40 x40. Ver en Amazon.

Una gran casa de madera con un grosor de 28 mm en sus paredes y una mucha amplitud. Ideal como casa de invitado o una habitación auxiliar. El techo va recubierto con tela asfáltica para resistir la lluvia. Con dos entradas de luz, en puerta y ventana. Ver en Amazon.

