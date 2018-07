5 cámaras deportivas baratas que triunfan en Amazon

¡Nada menos que dos cámaras de la misma marca están entre las cámaras deportivas baratas de esta lista! También son las más vendidas en Amazon y una de ellas no pasa de 30 euros. Gran angular, resolución Full HD, sumergibles, WIFI y HDMI. También tienes cámaras deportivas económicas con resolución 4K desde 50 euros. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los móviles más vendidos, hoy de cámaras deportivas baratas que puedes encontrar en Amazon.

La GoPro: las cámaras deportivas que cambiaron la historia de la fotografía

Fueron las primeras, son las más buscadas pero no las únicas. Seguramente la historia de las GoPro, no hubiera sido un éxito a no ser por el tesón de su creador, Nick Woodman. Un joven norteamericano que siempre quiso montar su propio negocio y a pesar de sus fracasos no se desanimó.

En Estados Unidos es muy frecuente preguntar a cualquier emprendedor por sus fracasos, porque saben muchas veces es quien lo intenta varias veces quien al final triunfa, ‘El fracaso es la madre del éxito’.

Antes de crear la GoPro, Nick Woodman, llevó a la quiebra dos empresas. Una era una página web para vender productos electrónicos a bajo costo, se llamaba empowerall.com, la otra una una plataforma de juegos y márketing que daba la opción a sus usuarios de ganar distintos premios, tuvo tan pocos usuarios que tuvieron que cerrar.

Durante un verano en el 2001, cuando Nick Woodman tenía 26 años, viajó a Australia para hacer surf. Pensó que le gustaría filmar lo que veía cuando hacía surf. Ya que grabar desde la distancia no era lo mismo que de cerca. Un equipo de filmación era caro y no estaba al alcance de todo el mundo. Nick vendía cinturones de cuentas que recogía por la playa en su camioneta Volkswagen, y pensando se le ocurrió que se necesitaban correas flexibles que permitieran llevar una cámara pegada al cuerpo para surf, o snowboard.

Pensó en unas correas para llevar la cámara en la muñeca y lo probó mientras hacía surf. Más tarde pensó que podría fabricar la cámara, la carcasa y la correa todo junto. Después de dos años de trabajo lanzó su primera cámara en la Feria de deportes Actions Sports Retailers de San Diego en el 2004. Llevaba una película de 35 mm.

En en 2006 vino la Hero, que permitía hasta diez segundos de vídeo 320 x340 en imágenes de resolución 640x640. En el 2010 llegó la Hero HD, la primera cámara que permitía grabar e 1080p en 25/30 fotogramas por minuto. Más tarde vendrían a Pro Hero4 Silver, la Black, La GoPro Hero5.

Aquel emprendedor que tenía que vender cinturones de conchas en su camioneta. Hoy es el CEO de una empresa que vale millones, si embargo en el 2018 GoPro tampoco atraviesa el mejor momento, cuando salieron eran las primeras ahora hay muchas cámaras deportivas más baratas que la GoPro y las ventas se resienten. Incluso se habla que la compañía Xiaomi podría adquirir GoPro. El modelo más barato de esta marca sale por unos 185 euros, en esta lista tenemos cámaras por unos 30 euros.

5 cámaras deportivas baratas que triunfan en Amazon

Todas estas cámaras te ofrecen muy buenas prestaciones por un precio asequible, incluso alguna más sencilla te permite un uso básico y cuesta 20 euros.

Si buscas una cámara completa con resolución 4K, sensor Sony capaz de hacer fotos con 20 MP y un ángulo de visión amplio ajustable hasta 170 grados. Este modelo de Victure es una gran opción. Logra un 4,8 sobre 5 entre los usuarios de Amazon, que la cataloga como ‘Amazon choice’ o 'elección de Amazon'.

Incorpora pantalla LCD de 2 pulgadas para ver las fotos o vídeos grabados. Podrás reproducir o borrar si no te convencen.

Con HDMI y WIFI. Puedes transferir vídeos e imágenes a tu móvil, tablet o a la televisión. Graba tus aventuras y luego reproduce para recrearlas. Comparte contenido en Youtube, Instagram, Twitter o Facebook, de forma muy fácil.

Graba timelapse, disparo continuo, zoom 4K , modo noche, modo inmersión.

, modo noche, modo inmersión. Sumergible hasta 40 metros. Cuenta con una carcasa acuática hasta 40 metros, para que puedes llevar la cámara de acción a la piscina o a la playa.

Ahorra el tiempo para cargar 2 baterías de 1050mAh a la vez, la cámara deportiva 4k te permite grabar hasta 180 minutos con una carga.

Esta segunda cámara de la misma marca es más barata que la anterior apenas llega a 40 euros, pero es muy completa. Con resolución Full HD. Captura videos a 1080. Con gran angular ajustable y pantalla LCD de dos pulgadas. También recibe buenas críticas en Amazon un 4.5 sobre 5.

Es sumergible a 30 metros ideal para deportes acuáticos. Viene con 25 accesorios que admiten la fijación a cascos, bicicletas, tablas de surf, automóviles y otros objetos fácilmente, ideal para entusiastas de los deportes extremos. Ver en Amazon.

WIFI y HDMI incorporados, con 2 baterías de 1050 mAh, puedes estar grabando hasta 240 minutos.

Esta cámara deportiva full hd viene con 25 accesorios que admiten la fijación a cascos, bicicletas, tablas de surf, automóviles y otros objetos fácilmente, ideal para entusiastas de los deportes extremos.

Otro modelo de cámara deportiva que no llega a 50 euros y sin embargo viene muy bien equipada. Con resolución 4K y fotos a 16 MP. Podrás hacer tus vídeos de alta resolución. Con mando a distancia 2.4 GHz en a muñeca, la cámara se puede controlar de forma remota para poder tener las manos libres. Ver en Amazon.

Es sumergible a 30 metros gracias a su carcasa de agua, ideal si buceas o practicas deportes acuáticos.

Después de conectar con con el móvil vía WIFI, puede funcionar directamente la cámara en la aplicación "iSmart DV" en móvil, como grabar videos, tomar fotos. Además, puede descargar, eliminar y ver todos los archivos

Viene con dos baterías y muchos accesorios.

La visión angular de 170 ° le ofrece una lente de cámara de vidrio óptico más amplia. 6 capas, todas brindan imágenes vívidas. Las lentes pequeñas pueden abarcar un campo de visión más amplio, y un ángulo de visión amplio presenta un tipo diferente de impacto visual.

Disponible en cinco colores, esta cámara es muy sencilla de usar con sus dos botones. Puedes grabar vídeos, hacer fotos y soporta tarjeta TF. El precio no podrás creerlo, ver en Amazon.

Carcasa impermeable.

Pantalla LCD de 2 pulgadas

Consigue fotos de gran calidad gracias a la cámara de 20 MP. Graba vídeo Ultra HD con tecnología 4K. Ver en Amazon.

Wifi y HDMI, varios modos de fotos como el ‘modo buceo’, la captura de temporizador o el time lapse. Graba detalles únicos gracias al temporizador.

Equipada con accesorios completo. Las dos baterías mejoradas de 1050mAh pueden grabar hasta 180 minutos en total y la bolsa diseñada especialmente es perfecta para deportes al aire libre

¿Cómo ahorrar dinero en gastos de envío si compras en Amazon?

Si necesitas algo para tu cocina y te cuadra su precio pero pero te olvidaste de sumar los gastos de envío. En Amazon tienes varias opciones y las económicas están por 2.99 euros de gastos que no está muy caro, sin embargo también puedes ahorrarte los gastos de envío durante todo el año.

Si visitas Amazon a menudo seguro ya lo sabes, los clientes Prime tiene envíos gratis y rápidos en millones de productos. Esto significa que lo que compres te costará ese precio del artículo pero nada más ¡Haz cuentas de lo que te ahorras!