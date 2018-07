Amazon Prime Day 2018: ofertas exclusivas por tiempo limitado

Quedan pocos días para el Amazon Prime Day 2018, para celebrarlo Amazon novedades exclusivas por tiempo limitado, ofertas muy atractivas para los clientes Prime. Batidoras de vaso, sillas para gamers o robots aspiradoras. En Periodista Digital te contamos más sobre estas ofertas por tiempo limitado previas al Prime Day 2018.

¿Qué tiene de diferente el Amazon Prime Day 2018 del Black Friday o el Cyber Monday?

El Prime Day de Amazon 2018 comienza el 16 de julio a las 12:00 de mediodía y durará hasta el día 17 de julio a las 23:59. En esas 36 horas, se lanzará más chollos que nunca, ¡un millón de ofertas ! Para poder optar a estas ofertas tienes que ser miembro de Amazon Prime, a diferencia del Black Friday donde cualquier cliente dado de alta en Amazon puede comprar. En Prime Day, se trata de ofertas exclusivas para los clientes de Amazon Prime.

Habrá superchollos en todas las categorías. Si no eres todavía cliente Prime, buenas noticias: es gratis durante un mes. ¡Apuntarte no te costará nada! Tendrás acceso a las ofertas para encontrar lo que más te interese, ¡móviles, portátiles, videojuegos o hasta muebles de jardín!

Ofertas exclusivas por tiempo limitado del Amazon Prime Day 2018

Thomas Sabo diseña productos expresivos y vanguardistas para hombres y mujeres en el campo de la joyería y relojería. Esta pulsera de nylon tiene un diseño delicado y sencillo, la cuerda de nylon de color turquesa contrasta con el corazón de plata de ley 925. Ahora novedad en Amazon, ideal para regalar.

Para jugar videojuegos o trabajar delante de una pantalla es importante una silla adecuada. ¡Evita sobrecargar el cuello y la espalda! Con una silla anatómica puedes lograr una mejor postura cuando trabajes.El respaldo acolchado de 85 cm, que se adapta perfectamente a su cuerpo. El acolchado está hecho de espuma moldeada de alta densidad con una gran elasticidad que no se deforma después de largos períodos de sentado. Ver en Amazon.

Ajuste los apoyabrazos hacia arriba o hacia abajo según sus preferencias; máx. ángulo reclinable hasta 135°, con función de inclinación; con reposacabezas y soporte lumbar ajustables y extraíbles; el asiento se puede girar en 360° y se ajusta hacia arriba y hacia abajo en un rango de 8 cm para mantener la vista en la posición justa .

Ruedas silenciosas mejoradas

El resorte de gas ha sido probado por TÜV Rheinland según DIN4550 CLASE 4

Oro líquido, aceite de oliva virgen extra aromatizado con albahaca. La planta aromática más usada en Italia junto con el orégano. Este aceite es de procedencia italiana y se ha elaborado con aceitunas puestas en almazara a las 6 horas de su recogida. El aroma de albahaca combina a la perfección con ensaladas de pasta o pizzas. Ver su precio en Amazon.

Si estás buscando una solución para proteger tu hogar, esta cámara reúne los requisitos más exigentes. Graba en 1080 p, proporciona una visión horizontal de 115 ° y 135 ° diagonal de gran angular para eliminar puntos ciegos. Con audio bidireccional para que puedas hablar con tu familia mientras ellos te ven.La cámara se puede acceder y controlar de forma remota a través de dispositivos Android y iOS. El almacenamiento en nube ANNKE Nova, ver en Amazon.

Detección del movimiento. Es compatible con IFTTT para que puedas controlar libremente el estado de vigilancia, incluyendo los períodos de activación de programación, seleccionar refugio de privacidad y seguimiento basado en GPS, etc.

Si te gusta elaborar tu propia cerveza en casa, ahora tienes una buena oportunidad. Este kit es exclusivo de Amazon, y en 8 pasos sencillos tendrás tu cerveza casera. Contiene todo lo necesario para la elaboración de cerveza artesana en casa, tal como lo harías en una fábrica profesional, hasta 5 litros de cerveza sin moverte de casa. Con cubo fermentador con grifo para facilitar el embotellado. Ver en Amazon.

¡¡Si todavía no has probado una pizza con trufa, (el hongo), no sabes lo que te pierdes! La trufa con poca cantidad aromatiza, en realidad es su sabor es muy suave lo que cuenta es su aroma y cómo potencia el de otros alimentos. Las trufas viven enterradas junto a raíces de árboles como los avellanos, los robles, pinos o las encinas. La reproducción es en primavera cuando aparecen pequeña bolitas que meses después creerán.

Esta caja contiene dos masas para cocinas dos Pizzas Gourmet: una con anchoas y trufa y a la otra "siciliana" con caponata y almendras. Disfruta de tu pizza gourmet en casa o para hacer un regalo. Ver el precio en Amazon.

Un reloj de diseño con caja de acero, diámetro 33 mm, con movimiento de cuarzo. Vidrio mineral y resistencia al agua de 5ATM. Cierre AD Ardiglione. Ver en Amazon.

No es solo una batidora de vaso, es un completo juego de 15 piezas. Con dos tipos de cuchillas, 1 botella 900ML, 2 botellas de 600ML , 1 botella para llevar de 700ML con tapa para beber, 2 tapas que se pueden cerrar, 2 manijas de botella, 1 guía de recetas, 1 manual de usuario y 1 tarjeta de servicio.

Tiene una potencia de 900 W, es capaz de picar hielo, mezclar frutas y verduras, se puede usar para batidos o cócteles. Ver en Amazon.

Más ofertas interesantes:

¿Cómo acceder a las ofertas del Amazon Prime Day 2018?

Para disfrutar de las ofertas del Prime Day deben ser miembros de Amazon Prime. Si todavía no eres cliente Prime puedes apuntarte a tu periodo de prueba gratis durante 30 días, antes del 16 de julio (para no perderte las mejores ofertas.

Si te gusta la música al ser cliente Prime tendrás derecho a 40 hora de música al mes con más de 2 millones de canciones. Podrás escuchar la música en streaming en todos tus dispositivos. Si quieres más y si límites, más tienes 4 meses de Amazon Music solo por ¡0,99 euros!