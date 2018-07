Prime Day 2018 de Amazon: 20% descuento en productos reacondicionados

¡Encuentra videojuegos, consolas, o cafeteras Nespresso más baratas! Nuevas promociones de Amazon Prime Day 2018. Productos reacondicionados con un 20% de descuento para clientes Prime. Estos productos han sido revisados, funcionas y además tienes garantía de devolución. Si no te convencen los puedes devolver en un periodo de 30 días y te devuelven el dinero. En Periodista Digital te contamos más sobre estas ofertas en productos reacondicionados.

¿Qué es un producto reacondicionado?

Se trata de un producto que tiene la caja abierta, ha sido dañado en el transporte o en el almacén y por este motivo o por otros los clientes lo han devuelto. El producto pasa a un departamento de revisión en Amazon. El producto se prueba, si no funciona se retira, si el producto funciona y está en un estado óptimo Amazon puede venderlo con un precio inferior y avisando siempre que es reacondicionado.

Amazon te avisa en la parte izquierda de la página donde te pone 2ª mano y el estado.

El estado puede ser ‘nuevo ’: la caja no ha sido abierta pero está dañada.

Como nuevo, está en perfecto estado pero la caja no cumple los estándares de Amazon para los productos nuevos. Esto suele pasar cuando un cliente abre la caja y luego al devolver la caja está ligeramente rasgada. Si solo es la caja y el producto está perfecto se clasifica en 'como nuevo'. En este caso Amazon envía el producto en una nueva caja no en el embalaje original ya que este puede no estar en condiciones.

Muy buen estado : un producto que funciona pero puede tener defectos estéticos como arañazos o pequeñas manchas. Pueden faltar accesorios poco importantes y el embalaje se ha sustituido por otro.

Buen estado: parecido al caso anterior pero en en este caso los defectos estéticos pueden ser más visibles o faltar más accesorios, pero el producto funciona. La mayoría de los productos Amazon suelen tener el sello de 'muy buen estado'.

¿Los productos reacondicionados se pueden devolver, tiene garantía?

Si se pueden devolver, como cualquier otro producto de Amazon tienes 30 días para devolver y recibirás el dinero. En este caso no te lo pueden cambiar por otro producto ya que al ser reacondicionados son productos únicos. Garantía del fabricante no tiene al ser productos reacondicionados o usados, pero como si tienes la garantía de devolución de Amazon, si no te convence lo puedes devolver y recibirás el dinero.

Prime Day 2018 de Amazon: 20% descuento en productos reacondicionados

Recuerda que para aprovecharte de estas ofertas y productos de Amazon Prime Day 2018, tienes que ser cliente Prime. Puedes empezar ya tu periodo de prueba gratis durante un mes. Sin permanecía, te das de baja a lo largo de ese mes si no te convence (pero podrás aprovechar estos descuentos)

Si siempre has querido tener la Nintendo 2DS, esta es una buena oportunidad. Es plegable y fácil de guardar y además puedes jugar en 2D todos los juegos de Nintendo 3DS.

La pantalla es y todo la consola es muy resistente, a prueba de niños.El 2DS funciona como un 3DS o un 3DS XL. La interfaz es idéntica y la pantalla 3DS incluso parpadea entre los juegos de arranque. La pantalla superior es de 3,53 pulgadas y la inferior es de 3,02 pulgadas. Juego Mario Kart 7 preinstalado. Ver en Amazon.

Nintendo afirma que obtendrás de 3,5 a 5 horas de juego con juegos 3DS y de 5 a 9 horas con títulos DS más antiguos.

También se necesitan alrededor de 3 horas para cargar hasta su capacidad máxima.

Hay un amplio catálogo de juegos disponibles.

Incluye cargador compatible con consolas Nintendo 2DS, 3DS y New 3DS XL

La consola está diseñada para ser lo más asequible posible

Incluye cargador

Rápida, con calentamiento en 25 segundos. Modo apagado después de 9 minutos. Diseño compacto y ligero. Bandeja de goteo plegable, programable. Ver en Amazon.

Capacidad del tanque: 0.7 litros

Presión de 19 bares

Clase de eficiencia energética: A +

Salió al mercado en noviembre del 2017, tres días después de su lanzamiento había generado 500 millones de dólares en ventas. Uno de los videojuegos más valorados. hoy se cuenta por miles de millones. El juego se cuenta desde la perspectiva de un joven alistado en la Primera División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, una unidad de servicio activo que cumplió 100 años en el 2017. Esta División de Infantería, en sus inicios, tenía más de 18,000 hombres. Pero, aparte de su tamaño, su estructura era única. Ver en Amazon.

WWII de la Segunda Guerra Mundial involucra a los jugadores en un combate sobre el terreno en las ubicaciones más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial.

El modo cooperativo de Call of Duty: WWII de la Segunda Guerra Mundial desencadena una historia nueva y original.

Una aspiradora, sin cable y sin bolsa pero con una tecnología (Air Force Extreme Advance) que asegura un alto nivel de absorción. Cepillo activo motorizado de alta velocidad Power Brush, para una limpieza óptima. Ver en Amazon.

Cabezal de aspiración Delta con luz LED, con un cepillo motorizado, optimizado para esquinas y diseño ultrafino para un fácil acceso bajo los muebles

Tres posiciones de potencia ajustables, potencia media en suelos duros y más alta en alfombras; depósito para la suciedad de 0,5 l, extraíble

Otra consola Nintendo pero en este caso la 2DS XL. Con un nuevo diseño más alegre y ergonómico. Es ligera pero con un procesador rápido y potente. Con soporte incorporado amiibo ™ en el lector de comunicación de campo cercano (NFC). Más ligera que la New Nintendo 3DS XL, pero con una pantalla del mismo tamaño y la misma potencia. Ver en Amazon.

DS retrocompatibilidad, puedes jugar todas las Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS y la mayoría de los juegos de Nintendo DS en 2D en este sistema. El C Stick trae controles mejorados ** (como el control intuitivo de la cámara) a juegos compatibles, mientras que los botones ZL y ZR le brindan muchas opciones.

Incluye cargador y tarjeta de memoria micro SDHC 4GB

Con un diseño minimalista y un rendimiento notable. contiene un altavoz principal con 40W RMS, dos altavoces satélite de 80W y un único subwoofer de 24W. Gracias a sus 40 watios RMS/80 de potencia , el Z337 puede convertir perfectamente el contenido digital a la vida con un sonido ultra claro y graves potentes. Ver en Amazon.

Envía audio sin cables desde cualquier ordenador, tablet o smartphone Bluetooth

Subwoofer de salida frontal para graves potentes

Controles sencillos: Emparejamiento Bluetooth, encendido y volumen en sección de control