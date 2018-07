Destiny 2, Call Of Duty WWII o Mario Kart 8 Deluxe, y muchos más títulos. Videojuegos con hasta un 74% descuento. El Amazon Prime Day 2018 viene cargado de chollos y los videojuegos no podían faltar. Si pensabas regalar o comprar para ti alguno, echa un vistazo a estos títulos por si alguno te convence, ¡si lo encuentras y encima más barato eso que ganas! En Periodista Digital te contamos más sobre estos videojuegos a precio de chollo.

Festival de ofertas en el Amazon Prime Day 2018

Seguro te suena lo del Amazon Prime Day 2018, quedan pocos días se celebra el lunes 16 de julio a mediodía, a partir de las 12:00 pm, dura hasta el día 17 a las 23:59. A lo largo de estas 36 horas Amazon lanzará hasta un millón de ofertas. Este es el cuarto año que se celebra el Prime Day y tiene una diferencia con otros eventos masivos de ventas como el Black Friday.

Este Prime Day es exclusivo de Amazon y sus ofertas solo estarán disponibles para los miembros de club Amazon Prime.

¿Qué ventajas tiene ser cliente Prime? Si sueles comprar en Amazon muchas: entregas sin gastos de envío, y más rápidas incluso en un día. Acceso prioritario a las ofertas flash, Prime Video con series y películas, Prime Music con hasta 40 horas de música al mes.

Videojuegos con hasta un 74% descuento, chollos previos al Amazon Prime Day 2018

Este videojuego salió a la venta en otoño del 2017. Se trata de un juego de acción de tirador en primera persona. El juego recibió buenas críticas con un 85 sobre 100 en el portal especializado de juegos Metacritic. Destiny 2 es la última ciudad segura de la Tierra, pero ha caído y ahora está en ruinas ocupada por un ejercito de invasores. La Legión Roja. En el juego cada jugador crea su propio personaje llamado ‘Guardián’, que son los protectores escogidos para salvar la humanidad. Ver en Amazon.

Call of Duty es una de las franquicias de juegos más grandes del mundo y, en algunos niveles, la más divertida. WWII es tres juegos en uno. Una campaña para un jugador que muestra una unidad de soldados estadounidenses ganando la guerra; un modo multijugador competitivo en línea con una docena de modos; y luego Nazi Zombies.

En el modo multijugador de la Segunda Guerra Mundial, empiezas eligiendo una de las cinco especializaciones para tu soldado, que pronto se desbloquean. Hay una docena de maneras de derribar a otros jugadores. Ver en Amazon.

Desarrollado por Blizzard Entertainment Overwatch es un juego de disparos basado en equipos y recreado en futuro cercano. Cada partido es un intenso entrenamiento multijugador, tendrás que combatir con mercenarios, soldados y aventureros en un mundo lleno de peligros.

Ha recibido buenas críticas, para algunos es el mejor FPS competitivo de año. Un videojuego divertido, inteligente y bien diseñado. Lo bueno de Overwatchh es que no importa seas un jugador experto o un novato, ofrece diversión para todos. En el portal Metacritic obtiene un 90 sobre 100. Ver en Amazon.

Dejando atrás la vida en la ciudad. Si alguna vez soñaste con un cambio de vida, este juego te dará a oportunidad de experimentar esta aventura. Comienza con su personaje trabajando duro como empleado de una oficina de Joja Corporation. Cansado de la rutina diaria el personaje (puedes elegir él o ella), encontrará una carta de su abuelo fallecido donde descubre que ha heredado una granja en Stardew Valley. Sin mirar atrás cambia la vida en la ciudad por la vida en el campo. Ver el precio en Amazon.

Desarrollado por Press Play este videojuego es de acción, aventuras y fantasía. Donde Max se enfrentará a distintos retos para tratar de salar a su hermanito Félix de poder de Mustacho, un personaje cruel que quiere usar a Félix para recuperar su juventud.

Max para rescatar a su hermano, recorrerás espeluznantes pantanos, desiertos, exuberantes bosques, durante el trayecto irá ganando poder. Es un juego de puzzle-plataformas lleno de colorido que quizás a principio los primeros niveles no te parezcan tan atractivos pero una vez te vayas metiendo en el juego, te mantendrá entretenido hasta el final. Ver en Amazon.

Creado por Bigben Interactive es un juego de simulación de tenis creado por veteranos. Juega como uno de los 30 jugadores profesionales de tenis, aprende todos los tiros, domina cada tipo de superficie y experimenta un modo de carrera realista. ¡Defina su estilo de juego y táctica para convertirse en el n ° 1 en el mundo! Ver precio rebajado en Amazon.

Reproducción perfecta de los jugadores y sus movimientos, gracias a la captura de movimientos y la fotogrametría

Todos los modos de juego: exhibición, World Tour, individuales y dobles, local y online

Un completo modo carrera: entrenamiento, torneos, gestión de personal, compra de equipo; cada jugador puede experimentar la carrera de un auténtico profesional

Una dimensión táctica nunca antes vista en un juego de tenis; los jugadores pueden definir las habilidades clave que usarán durante el partido

Un juego diseñado para la competición; además de un sistema de clasificaciones mundiales permanentes, hay nuevos desafíos online disponibles cada semana

Desarrollado por Square Enix, Acquire, es un juego de Role-playing al estilo japonés. Vivirás una gran aventura como uno de los ocho viajeros con sus propios orígenes y objetivos. El juego es una mezcla de efectos visuales pixel at y Hd-2D. ¿Con quien formar equipo, qué camino tomar? Solo tú puedes decidir. Entre los individuos el guerrero puede desafiar a la gente en duelo o la ‘bailarina’ seducir para que otros la sigan. Experimenta la historia a través del papel que juegas en ella. Ver en Amazon.

Este juego fusiona el combate por turnos con mecánicas novedosas como el sistema de impulsos, que permite acumular puntos de impulso en cada turno de combate para aumentar la potencia de tus golpes o tus habilidades para encadenar ataques

Otro éxito de Nintendo con el que pasarás buenos momentos. Hasta 12 jugadores, con los personajes conocidos de Mario, como King Boo, Bowser Jr o Dry Bones. En Mario Kat 8 puedes planear por el aire, subir paredes y techos.

Los jugadores pueden elegir entre 42 personajes con temática de Nintendo, incluidos algunos nuevos como Inkling Girl e Inkling Boy de Splatoon. A diferencia de Mario Kart 8 para la Wii U, todas las pistas y personajes están disponibles desde el principio. Los conductores veteranos también disfrutarán de las características nuevas de Deluxe, como el tercer nivel agregado en el impulso turbo que se obtiene al deslizar por las esquinas. Ver en Amazon.

Mario Tennis es la séptima entrega de una serie que comenzó en 1995. El juego publicado en el año 2000, fue uno de los que más éxito tuvo. El modo Aventura en Mario Tennis Aces presenta una serie de niveles distribuidos en un mapa.

la aventura es como los juegos de Super Mario de antaño, al principio, bastante lineal. Durante el juego habrá que viajar por el Reino de los Lamentos para recoger piedras con poderes y vencer al malvado Lucien que está controlando a Wario y Waluigi y tiene a Luigi como rehén. Ver en Amazon.

