The Big Bang Theory, Mozart in the Jungle, Goliath, Vis a Vis y muchas más. Las mejores series, con todas sus temporadas y también películas, están en Prime Video, incluida en la suscripción a Amazon Prime. Tienes mes de prueba gratis para ver tus series favoritas, con alta calidad de imagen y sin publicidad, puedes empezar desde ya. A lo largo de este mes disfrutarás de otros beneficios, como no pagar gastos de envío en millones de productos, Amazon Music o Amazon Photos. En Periodista Digital te contamos más sobre las series que puedes encontrar en Amazon Prime Video.

Si eres un ‘serie-adicto’ y te gusta ver las temporadas una tras otra, en Prime Video, tendrás donde escoger. Ofrece miles de películas y serie conocidas, y está disponible en más de 100 países. Si te molesta ver series o películas en streaming y que se te abran molestas ventanas de publicidad o que la calidad de imagen y sonido sean mejorables, en Amazon Prime Video disfrutarás. Recuerda tienes un mes de prueba gratis, una vez pasado el mes de prueba ser cliente Prime cuesta 19. 95 euros al año, ¡más o menos 1.66 euros al mes! Por ese precio ver series sin anuncios y con alta calidad. Si decides marcharte antes del mes, no hay problema, te apuntas, lo pruebas y te quedas si te convence.

¿Qué series puedo ver en Amazon Prime Video?

Además de series míticas como Grimm, Anatomía de Grey, Fear the Walking Dead, o ‘La que se avecina’. En Amazon Prime Video tienes en exclusiva las series Prime Original, producidas por Amazon Studios. En Amazon Studios crean contenido audiovisual exclusivo que ofrece a sus clientes Prime. A finales de julio lanzará la primera serie Prime Original en España. Six Dream una docu serie deportiva que sigue a seis estrella de la liga como Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid. La serie ha sido producida también por LaLiga y Mediapro.

Es serie Six Dreams se incorporará al catálogo de Amazon Prime Video y la podrán ver en otros países, al igual que en España tenemos series de Prime Original producidas en Estados Unidos o Reino Unido.

En cine Amazon Studios produce y también compra películas originales para su distribución en cines. En los Oscar 2017, ´películas producidas Amazon Studios lograron premios: The Salesman, Oscar mejor película extranjera y Manchester by the Sea, mejor guionista y mejor actor.

A partir del 2018, Amazon ofrecerá muchas novedades. Por ejemplo ha comprado a Mediaset los derechos de series como: Perdóname Señor, Sé quién eres, El accidente, La Verdad. También todas las temporadas de La que se avecina. Con respecto a Atresmedia, también Presunto Culpable, series como Velvet, Vis a Vis. De RTVE, series como Reinas, IsabeL, Estoy vivo. Entre las series que puede ver ya en Prime Video están:

The Big Bang Theory (2007)

11 temporadas

The Remix (2018)

1 temporada

All or Nothing: New Zealand All Blacks (2018)

1 temporada

Kokkoku: Moment by Moment (2018)

1 temporada

Goliath (2016)

2 temporadas

The Missing (2014)

2 temporadas

Anatomía de Grey (2005)

15 temporadas

Carlos, Rey Emperador (2015)

1 temporada

Pulseras rojas (2011)

2 temporadas

Community (2009)

6 temporadas

Philip K. Dick's Electric Dreams (2017)

Red Oaks (2014)

3 temporadas

Dora Exploradora (2000)

8 temporadas

Lost in Oz (2015)

1 temporada

The Bold Type (2017)

1 temporada

El padre de Caín (2016)

1 temporada

The Grand Tour (2016)

2 temporada

The Office (2005)

6 temporadas

Jean-Claude Van Johnson (2017)

1 temporada

Bosch (2014)

Temporadas 4

Taken 2017

2 temporadas

Estoy Vivo (2017)

1 temporada

Z: Con ella empezó todo (2017)

1 temporada

American Gods (2017)

1 temporada

The Man in the High Castle

2 temporadas

La Señora (2008)

3 temporadas

Crisis in Six Scenes

1 temporada

La sonata del silencio (2016)

1 temporada

Mozart in the Jungle(2014)

4 temporadas

La que se avecina (2013)

7ª temporada

Gran Hotel (2013)

3ª temporada

El tiempo entre costuras (2013)

1 temporada

Vis a vis (2016)

(2ª temporada)

Bajo sospecha (2015)

2 temporadas

Pulsaciones (2016)

1 temporada

Long Strange Trip (2017)

1 temporada

Velvet (2014)

4 temporadas

El barco (2011)

3 temporadas

The Kicks (2015)

1 temporada

El Príncipe (2014)

1 temporada

Parks and Recreation (2009)

1 temporada

Héroes (2008)

3ª temporada

Heroes Reborn (2015)

1 temporada

Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales (2000)

2ª temporada

Grimm (2017)

6ª temporada

Dos hombres y medio (2011)

9ª temporada

Seinfeld (1997)

9ª temporada

Con C mayúscula (2011)

2ª temporada

This Is Us (2016)

2 temporadas

Fear the Walking Dead (2015)

4 temporadas

El infiltrado (2016)

1 temporada

El exorcista (2016)

2 temporada

The Good Wife (2015)

(7ª temporada)

Lo que escondían sus ojos (2016)

1 temporada

Daños y perjuicios- Demages -2012

(4ª temporada)

NCIS: Los Ángeles (2011)

(3ª temporada)

Downton Abbey (2015)

(6ª temporada)

CSI: Las Vegas (2010)

(11ª temporada)

The Shield (2007)

Reinas (2017)

1 temporada

(6ª temporada)

Blue Bloods (2011)

(2ª temporada)

Hawai 5.0 (2010)

8 temporadas

Los Tudor (2010)

(4ª temporada)

Dawson crece (1999)

6 temporadas

The Man in the High Castle

4 temporadas

La maravillosa Sra. Maisel (2017)

1 temporada

Matrimonio con hijos (1987)

11 temporadas

Doctor X (2012)

5 temporadas

¿Cómo acceder a las ofertas del Amazon Prime Day 2018?

El lunes 16 de julio a las 12:00 del mediodía comienza el Amazon Prime Day, y durará hasta el 17 a las 23:59 de la noche. Será la mayor venta de Amazon ya que este 2018 habrá 6 horas más de ofertas. Para disfrutar de las ofertas del Prime Day deben ser miembros de Amazon Prime. Si todavía no eres cliente Prime puedes apuntarte a tu periodo de prueba gratis durante 30 días, antes del 16 de julio (para no perderte las mejores ofertas.

Si te gusta la música al ser cliente Prime tendrás derecho a 40 hora de música al mes con más de 2 millones de canciones. Podrás escuchar la música en streaming en todos tus dispositivos. Si quieres más y si límites, más tienes 4 meses de Amazon Music solo por ¡0,99 euros!