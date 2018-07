¿Qué almohadas usar para problemas cervicales?, ¿qué almohadas no dan calor? o ¿qué son las almohadas inteligentes? En definitiva, nos interesa saber qué almohadas son las mejores para cada necesidad. Tipos de almohadas hay varios y saber escoger según nuestras preferencias es acertar. En Periodista Digital repasamos las mejores almohadas.

¿Qué debe tener una buena almohada?

Almohadas de viscoelástica, de plumas, de gel, de látex o microfibra. Las opciones para escoger almohadas son variadas, incluso en hoteles de lujo se ofrece un menú de almohadas para que el cliente escoja la que más le gusta. Una almohada debe tener estas características:

Ser transpirable

Ofrecer un buen soporte para la cabeza y cuello (no debe ser excesivamente blanda)

Debe ser suave

Depende la elección de tu postura al dormir. Si por ejemplo duermes boca abajo, busca una almohada fina y muy ligera que no te oprima, no te de calor y te deje respirar. Rechaza las almohadas gruesas o que sean muy blandas. Si duermes de lado, busca una almohada ancha, con cierta firmeza para poder apoyar bien el cuello. Por último si duermes boca arriba.

A menudo la gente escoge su almohada por el grado de dureza. Esto lo determina el relleno y aquí reside una de las claves para acertar a la hora de comprar nuestra almohada. Fíjate que el relleno no debe ser irregular, sino formar un cuerpo homogéneo. No deben quedar zonas de la almohada vacías.

Una almohada ni fina ni gruesa, y no demasiado dura para que no te provoque dolores de espalda.

Los tipos de almohadas: ventajas e inconvenientes

En general lo que cambia es el tipo de relleno, repasamos los más populares:

Almohadas con relleno viscoelástico – almohadas inteligentes

Esta espuma viscolástica fue lanzada por la NASA en 1980 pero en aquel momento trabajar con este material era difícil. En 1991 la empresa Tempur Pedic comenzó a fabricar colchones Tempur a nivel mundial. En la actualidad es muy común en colchones y almohadas.

Se trata de una espuma especial fabricada en poliuretano y otros productos químicos lo que aumentan sus densidad y viscosidad. Tiene mayor densidad a la presión y queda como un molde cuando se presiona sobre esta superficie. Es el llamado efecto memoria o efecto ‘almohadas inteligentes’.

Entre sus ventajas son más resistentes a los ácaros, son cómodas y ayudan a mejorar el descanso de personas con problemas de cervicales.

La contrapartida, Kathy R. Gromer, MD, especialista en el sueño con el Instituto del sueño Minnesota, comenta que como esta espuma efecto memoria retiene el calor corporal. Esto significa que estas almohadas dan más calor, en invierno pueden ser perfectas pero en verano si vives en una zona muy cálida seguramente dormirás mejor con otra almohada que no sea visco elástica. ¡Ojo, esto depende de las personas, pero en general las viscoelásticas está demostrado retienen más el calor!

Almohadas con relleno de látex

Otro de los rellenos más novedosos, es antialérgico, adaptable y resistente al hundimiento. El látex proviene de la savia del árbol del caucho, el árbol Hevea-Brasiliensis.

Esta savia se procesa en forma de espuma y mantiene una gran elasticidad y maleabilidad, sin dar al durmiente la sensación de estar ‘atrapado o hundido en la almohada. Por otro lado son almohadas indicadas para personas que sufren dolores de cuello o cervicales al ser menos blandas. Proporcionan un soporte ideal para mantener la cabeza, cuello y hombros en una posición adecuada.

Otra gran ventaja, las almohadas de látex son hipo alergénicas. Ideales para personas alérgicas (salvo que tengas alergia al látex). Son resistentes al moho, ácaros y polvo. Entre los inconvenientes, suelen ser más caras, su textura (son menos envolventes) no gusta a todo el mundo. Tienen un diseño algo menos ergonómico que las viscoelásticas.

Almohadas con rellenos de plumas

Las hay de relleno de plumas de ganso, que son las más caras, muy esponjosas y mullidas. Si te gustan las almohadas blandas. También las encuentras de plumas sintéticas como los rellenos de los nórdicos y este caso el precio disminuye. En los dos casos. Estas almohadas dan calor, son adecuadas para el invierno en zonas frías. No son recomendables si sufres dolores de cuello, al ser tan blandas.

Almohadas de poliéster (microfibra)

Son la opción más barata, son muy fáciles de limpiar, este tipo de almohadas son gruesas y firmes. Son cómodas al principio, pero duran poco ya que tiende a deformarse, no se calientan demasiado, pero no son las más adecuadas para personas alérgicas.

Almohadas de gel

Sin duda una de las mejores ya que reúne las ventajas de las viscoelásticas para personas que tienen dolor en las cervicales, y además son muy frescas. Se trata de una almohada viscoelástica que se recubre de una capa de gel que logra un ‘efecto frío’. Al no darte a penas calor no sudas, y la sensación es muy agradable.

