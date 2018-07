¿Cómo se usan los aceleradores del bronceado para ponerse moreno sin dañar la piel?, ¿llevan protección solar ?, ¿es lo mismo que un autobronceador? Si comienzas tus vacaciones, y quieres ponerte morena, este producto puede ser un gran aliado. En Periodista Digital te contamos los mejores aceleradores del bronceado 2018.

¿Cómo funciona un acelerador del bronceado?

Un acelerador de bronceado y un autobronceador no son exactamente lo mismo, aunque tienen alguna similitud.

El autobronceador

Un autobronceador proporciona color a la piel sin necesidad de tomar el sol. Gracias a un ingredientes llamado la dihidroxiacetona (DHA). Es un azúcar simple que se puede sintetizar de forma química. Es completamente seguro. Evita pasar largas horas al sol para ponerse moreno.

Este compuesto provoca una reacción química sobre las células superficiales de la piel oscureciendo el color. El DHA no daña la piel solo la colorea de forma superficial. Los efectos duran entre 24 y 72 horas. Los autobronceadores no suelen llevar protección solar, ya que no son productos pensados para tomar el sol. Se aplican en casa o en cualquier lugar, no en la playa.

El acelerador del bronceado

Un acelerador del bronceado a diferencia del producto anterior está pensado para tomar el sol. Funcionan estimulando la producción de melanina. Cuanta más melanina produces más intenso el moreno. El color que se adquiere es más natural que el de autobronceador, ya que aquí sí interviene la melanina. Muchos de estos productos llevan incorporada protección solar, pero no todos. Además es frecuente que lleven un poco de autobronceador, (para que al ponértelo antes de ir a la playa notes que la piel toma color).

Para que surtan efecto hay que usarlos y tomar el sol un cierto tiempo. Entre 25 y 30 minutos durante varios días. ¡Importante, te lo tienes que poner antes de ir a la playa, primero el acelerador de bronceado, dejar que se seque unos minutos y luego te aplicas el protector solar. Si acelerador del bronceado ya lleva protección solar no hace falta. En caso contrario 1º acelerador, masaje y 2º protector solar.

¿Qué pasa si solo me pongo el acelerador del bronceado sin protección solar?

Lo mismo que si pones aceite en una sartén y la calientas, que tarde o temprano quemará. Si la piel recibe una sustancia que ayuda a broncear sin protección alguna y te expones al sol, no te vas a poner morena ‘antes’ vas a ponerte roja y seguramente te quemarás. Si eso pasa la piel se reseca y pela, en lugar de lograr broncearte antes tardarás más. ¿Dañarías tu piel solo por ponerte morena un poco antes?

Nunca uses el acelerador del bronceado sin protección solar 20 o 30 según tu tipo de piel. Si tienes la piel muy clarita y usas protección 50, sería el mismo proceso, la protección solar primero y luego este producto. Ten en cuenta con la piel muy clarita con solo 15 minutos durante varios días, la piel irá tomando un ligero color. No pretenda si eres muy blanca ponerte moreno ébano.

Entre los ingredientes que encontramos en estos productos aceleradores del bronceado:

Siliconas, que sirve para humectar la piel.

L-tirosina, que favorece la producción de melanina, el pigmento que provoca el bronceado.

DHA (dihidroxiacetona), el ingrediente que antes habíamos comentado en los autobronceadores, ayuda a dar un ligero color a la piel sin necesidad de sol.

Extractos vegetales como el de coco o cáscara de nuez que ayudan al bronceado

Vitaminas como la A o la B5 que son beneficiosas para la piel.

Mejores aceleradores del bronceado 2018

Basado en reviews de distintos portales webs como lighttherapydevice.com o www.tanningreview.com

Un producto con fama mundial por su buena relación precio-calidad. Uno de los aceleradores del bronceado más vendidos en Amazon. Con extracto de cáscara de nuez, aloe vera que protege la piel, y vitaminas A, B5 y E.

Este aceite se aplica antes que el protector solar, se masajea por la piel y después se aplica el protector solar. No lleva protección solar incorporada. Con aceites nativos de Australia proporciona moreno intenso. Gracias a la silicona deja la piel muy suave. Aroma a coco. Uno de los mejores productos si deseas broncearte cuidando la piel. Ver en Amazon.

Lancaster tiene una amplia experiencia en productos solares, y este es toda una maravilla. Su textura, como lo absorve la piel, su olor. Ayuda a broncearse, neutraliza los radicales libres. Deja la piel suave, flexible con un brillo muy bonito. Para presumir de moreno radiante. No lleva protección solar incorporada, hay que aplicar primero este producto, luego la protección solar. Dermatológicamente probado. Ver en Amazon.

Delial es una de las marcas líderes en gama solar, sus productos están en cualquier supermercado o perfumería. Ayuda a adquirir un bonito bronceado y cuida la piel aportándole suavidad. No lleva protección solar, como en los productos anteriores se aplica este producto primero, luego una vez la piel lo absorba el protector solar. Dermatológicamente probado, ver en Amazon.

Aceite acelerador del bronceado con protección solar 20, con extracto de coco y papaya. Dermatológicamente testado y recomendado por la Skin Cancer Foundation. Se trata de un aceite seco, en spray, sin textura pegajosa. Con una fórmula enriquecida con vitamina C y E, para una protección eficaz contra los rayos UVA-UVB. Producto hipoalergénico y resistente al agua. Ver en Amazon.

Esta marca de Milleium Tanning es muy conocida en Estados Unidos, ofrece resultados de un moreno muy intenso. Si lo has probado todo y no logras broncearte, con Paint It, lograrás un bonito color en unos 5 días de uso. Huele muy bien y no es pegajoso. Con siliconas para humectar la piel. Ver en Amazon.

Tus marcas de cosmética favoritas al mejor precio

L´Oreál, Shiseido, Clinique, Orlane, en Amazon puedes encontrar los productos de belleza que buscas con descuentos. Cremas anti edad, serum, iluminadores o cremas para atenuar las manchas. Aceites esenciales, cosmética natural y también todos los perfumes y aguas de colonia. Si tienes que pensar un regalo en Amazon seguro encontrarás ideas. En Amazon los productos tienen precios de envió reducidos. En el envío económico, son 3,95 €/envío en pedidos de un importe inferior a 29 €. En cualquier centro comercia te cobran más por llevarte a casa la compra (entre 6-7 euros),

Si prefieres una ‘tarifa plana’ para ahorrarte los gastos de envío en la gran mayoría de los productos tienen una opción. Los clientes Prime no pagan gastos de envío, acceden a entregas más rápidas y además disfrutan de un mes de prueba gratuito. Entre las ventajas de los clientes Prime: Series y películas gratis en Prime Video y también hasta 40 horas de música de entre 2 millones de canciones.

¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son menos de 20 euros al año, 19.95 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!