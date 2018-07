Consolas retro baratas desde 16 €

La Nintendo Game Boy de 1989 o la Sony PlayStation del 94, inspiran hoy consolas retro baratas. La primera consola de la historia fue la Magnavox Odyssey, en 1974 , costaba un equivalente a 579 dólares ( 496 euros). Es decir eran más caras que cualquier consola actual.

En cambio la Nintendo cuando salió en 1989, costaba unos 89 dólares, que al cambio actual serían unos 178,50 dólares. Lo retro está de moda, la diferencia está en el precio, es posible encontrar consolas estilo retro desde 16 euros, perfecta para regalar, y no solo a niños, los que más compran este tipo de objetos son adultos, ¿nostalgia quizás? En Periodista Digital te contamos más sobre estas consolas tipo retro.

5 consolas retro que hicieron historia

¿Pero qué es retro? Seguramente la palabreja la has visto a menudo, casi le gana otra llamada ‘vintage’, se suelen usar de forma a veces sinónima. Sin embargo si hablamos de algo con una antigüedad entre 100 y 20 años (es decir entre 1918-1998) es un objeto vintage. Sin embargo si es un objeto fabricado en la actualidad pero con un diseño que imita lo antiguo es retro.

Vintage se usa más a menudo, porque ‘retro’ tiene connotaciones algo negativas, (nos suena a retrógrado), en cambio vintage suena bien, como a campiña. Esto en realidad son términos de marketing. Un objeto antiguo es vintage, un objeto que parece viejo pero no lo es solo sigue una tendencia, como las neveras de colores americanas. Se fabrican en la actualidad con el diseño años 50.

Atari 2600 en 1977

Es posiblemente la consola que inspiró a todas las demás, pionera en el mundo de los videojuegos. El Atari 2600 con sus paneles de madera, es la viva imagen de lo retro, tendencia en aquel momento a finales de los años 70. Se lanzó por 199 dólares, precisamente el mismo precio que costaría la consola Sega Dreamcast 22 años después. Hay que decir que 199 dólares de 1977, hoy serían aproximadamente 818 dólares, la inflación no perdona. Hubo otras consolas Atari, pero ninguna como esta. Juegos destacados: Pitfall, Frogger o Yar's Revenge.

The Pc Engine Platform – en 1987

Fue el resultado de que NEC y Hudson Soft se unieran para saca a la Nintendo fuera de su posición como líder de ventas del momento. No lograron su objetivo, pero la colaboración entre estas empresas fue todo un éxito. Lograron una GPU de 16 bits que permitía renderizar sprites más grandes, coloridos y detallados que la consola de Nintendo. La PC Engine fue la primera consola en usa medios basados en el CD. Tenía un complemento de unidad óptica. En Estados Unidos fue todo un éxito, con títulos como Dracula X: Rondo of Blood, Lords of Thunder, PC Genjin .

Nintendo GameBoy en 1989

Esta consola cuando salió parecía destinada al fracaso, su diseño parecido a un ladrillo nada ergonómico, al contrario más bien voluminoso y color gris poco atractivo. Necesitaba cuatro pilas AA, y sin embargo este pequeño dispositivo enamoró al público logrando competir con otros rivales de precios superiores como Atari. La Nintendo GameBoy salió a la venta por un precio de 89 dólares (que hoy serían alrededor de 178). Seguiría siendo un buen precio, la mayoría de las consolas pasan de los 200 euros incluso algunas rondan los 350 euros. Los juegos más destacados de la Nintendo GameBoy: Super Mario Land, Pokemon, o el Tetris.

Sega Génesis en 1989

Sega se recuperó de un fracaso en el Master System de 8 bits y con el Génesis pasó justo lo contrario. Una consola que estuvo a la altura de Super NES durante las guerras de los 16 bits. Se benefició del éxito de los arcade.

Juegos como Strider, o Afterburner, otros deportivos como Sports Talk y Mario-Killer. Estaba claro que gráficamente era inferior a sus rivales, pero supo competir. Además de esto, Sega lanzó un sangriento y violento juego ‘Mortal Kombat’ en un momento donde la violencia asociada a los videojuegos estaba de plena actualidad. Juegos destacados, Street of Rage 2, Gunstar Heroes.

Sony PlayStation en 1994

Si viviste esta época lo de ‘’jugar a la Play’ te traerá gratos recuerdos. En realidad la PlayStation no hizo nada innovador, ya que sistemas de juegos basados en CD ya existían antes de esta fecha. Sin embargo Sony hizo historia creó el concepto de ‘videoconsola como centro de entretenimiento en el hogar’. La consola salió a la venta primero en Japón, y no era nada baratita. Costaba unos 39.800 yenes que al cambio eran, 360 dólares de la época, (hoy serían alrededor de 605 dólares). Los juegos dejaron también de ser solo para niños y comenzaron a verse otros más para adultos. Como Resident Evil 2, Xenogears o Metal Gear Solid.

Consolas retro baratas desde 16 €

