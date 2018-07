¿Qué termostato inteligente comprar?

La domótica llega a nuestras casas con dispositivos como los termostatos inteligentes para ajustar la caldera, la calefacción o el aire acondicionado. El concepto de ‘smart home’ dejó de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de aires acondicionados, guía para elegir. Hoy de los termostatos inteligentes.

¿Cómo funciona un termostato inteligente?

La calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano aumentan la factura de la luz. El uso de un termostato inteligente ayuda precisamente a optimizar el uso de la calefacción, el aire acondicionado u otros dispositivos. Estos termostatos son capaces de controlar de forma remota la temperatura de tu hogar a través de una conexión a internet y un smartphone.

Estos termostatos están compuestos de tres componentes básicos.

Una parte se conecta a su sistema HVAC. Esta parte se comunica directamente con el segundo componente, –el control del termostato –. La tercera parte es la que dota de ‘inteligencia’ al termostato. Funciona siguiendo las órdenes de una aplicación, que el usuario se descarga de en su móvil, tablet u ordenador. Gracias a estos programas y una conexión a internet podremos controlar la temperatura de casa de forma remota para que cuando llegues estár fresca en verano o calentita en invierno.

Estos son los componentes básicos de un termostato inteligente, pero algunos modelos de gama alta ofrecen más, como control de temperatura por zonas, memoria para aprender lo que programas y no tener que repetirlo o incluso seguimiento a través de la ubicación de tu teléfono móvil con geolocalización.

Diferencias entre los termostatos inteligentes y los convencionales

¿Qué ofrece realmente esta tecnología en comparación con los termostatos programables anteriores?

Los más antiguos eran los analógicos que funcionan al ajustarlos directamente, no se podían programar.

Los digitales son una evolución ya que podías escoger la temperatura adecuada, aún así tampoco se podían programar.

Los termostatos programables, los más usuales antes de la llegada del termostato inteligente. Son digitales, están diseñados para ofrecer un mejor control del termostato. Nos permiten programar según nuestras necesidades. A diario, o incluso por semanas. Estos termostatos pueden ayudar al ahorro de energía entre un 10 y un 20% según varios estudios. Seguramente porque favorecen un uso más selectivo del aire acondicionado o la calefacción.

Finalmente los termostatos inteligentes: A las ventajas de los modelos programables suman que puedes controlarlos a distancia usando una aplicación y tu móvil, ordenador o tablet. También te ayudan a ahorrar porque no tienes que dejar puesta la calefacción más tiempo del programado o el aire acondicionado, programas el tiempo que estimes oportuno.

Termostatos inteligentes más vendidos en Amazon

Con este termostato inteligente programar el encendido y apagado de la calefacción te será muy fácil. Dispone de pantalla LCD retroiluminada. Es fácil de instalar, lo instalas donde te sea más accesible. Funciona con pilas y controla de remota la caldera gracias a dos cables de control. Funciona con calderas de gas, pellets o de gasoil. Controla la temperatura, gracias a su sensor. Determina cuando la temperatura es más baja que la temperatura de confort programada, envía una señal a la caldera para que la encienda. Si en la temperatura es más alta que la fijada corta el circuito.

Ahorra en la factura de gas al conectar la caldera solo cuando estéis en casa y apagándola cuando no estéis. Ver en Amazon.

Desde tu oficina, o desde el gimnasio. Antes de llegar a casa puedes usar tu móvil para para programar tu calefacción. Este termostato es capaz de reducir el gasto de calefacción en un 31%. Tiene control de geolocalización, la previsión meteorológica y la integración de las características de edificio.

Dispone de un algoritmo optimizador multizona, es capaz de calentar distintas habitaciones de forma independiente. Integración Home Smart Home, Apple Homeit, Google Assistan. Idea para hogares con calefacción con suelo radiante o gas. Ver en Amazon.

Gracias a su conexión WIFI se puede manejar desde una App gratuita. Con pantalla de LCD de alto contraste y retroiluminada. Se puede programar de forma semanal, diaria. Gracias a que este receptor se coloca junto a la caldera y se conecta usando la electricidad de la caldera, no hace falta alimentar con pilas el termostato. Ver en Amazon.

Termostato programable por semanas o días. Se puede configurar diferentes temperaturas. También con modo manual. Pantalla LCD retroiluminada de 50x65, fácil de leer. Instalación simple va con cable a la pared alimentado con 2 pilas AA. Los materiales son de calidad, con marco de plástico de policarbonato y sensores NTC. Diseño de circuito exacto. Ver en Amazon.

Este dispositivo convierte tu aire acondicionado en un equipo inteligente que podrás controlar con tu smartphone. Con el Air Control siempre sabrás la temperatura y podrás cambiar los ajuste. Programación horaria, encendido y apagado. Modo Auto-sleep para máximo ahorro. Fácil instalación, basta enchufar en una toma de corriente cerca del aire acondicionado. Además descargarse la aplicación y configurar Air Control con la red WIfi de casa. Ver en Amazon.

Este termostato es capaz de ahorrar hasta un 37% de energía, según el fabricante. Podrás controlar la temperatura de tu calefacción, con tu smartphone. Fácil de usar, enchufar y listo. Diseño de Philippe Starck. Compatible con calderas de gas, de gasóleo, o bomba de calor. Ver en Amazon.

