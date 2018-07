Desigual rebajas de hasta un 50% en Amazon

¿Moda de Desigual barata? Ahora puedes aprovecharte de los descuentos de hasta el 59% en Amazon.¡Nos gusta Desigual, sus estampados llenos de colores vibrantes y sus diseños! Ahora puedes encontrar vestidos, blusas, fulares o bolsos con hasta el 59% de descuento en Amazon. En otro artículo hablamos de vestidos cortos de fiesta, hoy de moda de Desigual con descuento en Amazon.

El éxito de Desigual



A veces de ‘un limón sale una limonada’. Esto debió pensar Thomas Meyer cuando en los años 80, abrió una tienda en Ibiza, comenzó a vender vaqueros de mezclilla y las ventas no fueron las esperadas. Tenía mucho género comprado pero no lo vendía. Se le ocurrió sacar partido a su inversión, y convirtió los pantalones vaqueros en cazadoras usando a técnica de los retales o el ‘patchwork’. El éxito no se hizo esperar y en 1984 se fundó Desigual con sede en Barcelona. Desde entonces tiene más de 250 tiendas en 40 países y su facturación no ha dejado de crecer. Moda para toda la familia, además de complementos y línea de baño.

Rebajas de hasta un 50% en moda y complementos de Desigual

Un vestido de cuello redondo, de manga corta, combina rayas horizontales y en diagonal, con un estampado floral. Las rayas en vertical en a zona de la cintura y pecho estilizan la figura. Combina con unas sandalias tipo romanas y tendrás un look veraniego perfecto. Composición: 63% Viscosa, 31% Poliacrílico, 4% Poliamida, 2% Elastano. Ver en Amazon.

¿Qué te parece esta blusa en azul con estampado floral? Tiene un corte irregular que le da un aire hippie. Para combinar con tu moda vaquera, o con shorts. Escote en V y 100 poliéster, se lava a máquina en agua templada. Ahora con un 49% de descuento en Amazon.

Un vestido elegante a la vez que juvenil, un poco más largo, ligeramente por encima de las rodillas. Falda y zona de pecho en color gris antracita, y la zona de la cintura en blanco con estampado en negro. Cuello redondo. Composición 55% poliéster, 41 % viscosa y 4% elastano. Combina con unas sandalias en tonos metálicos o tipo joya y ya tienes completo el look. Ahora con un 49% de de descuento en Amazon.

Este vestido además de bonito disimula si tienes algún kilito de más. Al llevar un cuerpo oscuro y una sobre tela estampada en gasa. Queda original y muy favorecedor. La zona más oscura está en las caderas, mientras que el cuerpo es todo colorido. Cuello redondo y deja los hombros al descubierto, ¡para lucir moreno! Si te preocupa el lavado, es % poliéster así que lava bien, siempre que no pases de 30 grados. Ver en Amazon.

Los bolsos y complementos de Desigual son además de la moda los productos que más triunfan. Este modelo es de 100% poliuretano con revestimiento de poliéster. Combina flores con estampados geométricos en gama de azules, blancos, rojos y rosas. Medidas 28x13x30, ahora con descuento en Amazon.

Bolso con distintos estampados y colores. Material exterior sintético, cierre de cremallera, con un 36 % de descuento en Amazon.

Un foulard multicolor que te permite muchas combinaciones. Es 100% poliéster y se lava a máquina, ver descuento en Amazon.

Para combinar con un traje de chaqueta, o sobre una blusa blanca, este foulard de aspecto bohemio es un complemento ideal como fondo de armario. Combina con casi cualquier color liso. Ahora además con descuento en Amazon.

