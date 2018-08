Juguetes baratos en el Outlet de Amazon

Juguetes baratos para bebés, educativos, juegos de mesa o patines. Una buena ocasión para comprar juguetes ahorrando dinero, pero, ¿cómo saber si un juguete es adecuado? En Periodista Digital hemos hablado de regalos para recién nacido, hoy te contamos más sobre el outlet de juguetes de Amazon.

¿Cómo elegir un buen juguete?

Según AIJU, EL Instituto Tecnológico del Juguete, una entidad sin ánimo de lucro, expertos en ocio infantil. Existen unas pautas claras que pueden ayudarnos a la hora de escoger un buen juguete.

Un buen juguete no tiene porqué ser el más caro, pero si debe cumplir estas premisas:

Debe ser seguro

Un buen juguete no debe tener piezas pequeñas que se puedan desprender, ya que un niño puede llevarse el juguete a la boca y tragársela. Por eso es importante comprar juguetes con el distintivo CE. Esta marca asegura que el fabricante de estos juguetes cumple con los requisitos esenciales de la directiva Directiva 88/378 CE. Para obtener esta certificación el fabricante antes ha pasado varias pruebas entre ella una acreditación ante terceros de que los juguetes cumplen la normativa exigida. Si un juguete no tiene este distintivo no lo compres.

Duradero

Un buen juguete debe estar pensado para aguantar el trato de un niño. Un juguete que se rompe a los dos días de cómpralo no es un buen juguete. Seguramente estará fabricado con materiales poco resistentes. La normativa CE y buscar este sello, también nos ayuda a encontrar juguetes duraderos.

Tener instrucciones manejables y comprensibles

Si compras un juguete y para montarlo ‘tienes que ser ingeniero’, este no es un buen juguete. Debe tener unas instrucciones fáciles de comprender y por supuesto en el idioma de ese país, en España es exigible que el juguete tenga las instrucciones en español.

Si un juguete que se vende en España no lleva las instrucciones en nuestro idioma incumple la normativa europea. El manual de instrucciones debe ir en el idioma del país de origen del producto con copia en castellano (en el caso de España, en Francia la copia sería en francés etcétera). Pero no puede venir un manual en inglés y solo eso.

No debe transmitir valores negativos (sexismo, racismo o violencia)

Un juguete debe transmitir valores positivos como la empatía, la perseverancia, el respeto, la amistad. Jugando se aprende, se recrean roles, por eso es importante que desde la primera infancia los juguetes no fomente los valores negativos.

¿Qué juguetes comprar según la edad?

Unas recomendaciones breves que pueden ayudarnos a la hora de escoger.

Los bebés necesitan juguetes que estimulen sus sentidos. Pelotas, sonajeros, muñecos blandos, móviles que se ponen sobre la cuna.

Los niños de a partir de 24 meses: les gusta imitar, jugar ‘a papás y mamás’ a médicos a las tiendas, o a pasear animalitos de peluche.

A partir de los 4 años, los niños organizan sus juegos y ya les gustan las bicicletas, coches a pedales, juguetes de construcción.

De 5-6 años, la bicicleta con ruedines , plastilina, muñecas para peinar y maquillar, juegos de magia, juegos de habilidad.

, plastilina, muñecas para peinar y maquillar, juegos de magia, juegos de habilidad. De 6-9 años, bicicletas, patines, monopatín. Juegos para aprender inglés, walky-talky, juego de mesa de preguntas, juegos de química.

A partir de los 10 años: bicicletas, monopatines, MP3, coches teledirigidos, trenes y circuitos de coches, microscopios.

Juguetes baratos en el Outlet de Amazon

Algunos con el descuento quedan realmente baratos. Otros parten de un precio superior y en el Outlet de Amazon los puedes encontrar a un precio de chollo.

Este cubo es un rompecabezas tridimensional que salió a la venta en 1980. Desde entonces millones de personas se han enfrentado a reto de lograr dominarlo. Fomenta la capacidad de concentración y a velocidad de procesamiento. Es uno de los juguetes más vendidos del mundo. Para resolverlo se necesita habilidad, imaginación y perseverancia. Ahora rebajado en Amazon.

Para estimular los sentidos del bebé, que en sus inicios es un ‘pequeño explorador’. Este juguete tiene sonidos, colores y una textura que invita a cogerlo. Ayuda al bebé a incrementar la destreza de sus malo. Ver en Amazon.

Desarrolla la empatía del niño. Peluche interactivo con sonido, imita a un gatito de verdad. Si agitas tu mano das golpecitos en su boca con la golosina hará expresiones divertida. Su textura es muy suave además a esta gatita le encanta que la acaricien. Ver precio en Amazon.

Apto para niños a partir de 12 meses, con muchas actividades, letras que giran, formas geométricas. Ábaco, estimula el aprendizaje de letras y números. Ver precio rebajado en Amazon.

Con 5 puntos articulados, altura de 30 cm. Estimula la atención y la imaginación. Ver precio en Amazon.

Un juguete que asombrará a cualquier niños. Con acelerador de puño, freno eléctrico. Funciona con un motor de 12 voltios y alcanza una velocidad de 6-7 km por hora. Soporta un peso máximo de 35 kilogramos. Este juguete se debe usar con casco y siempre bajo la supervisión de un adulto. Al tener ruedines es muy estable, el diámetro de sus ruedas es de 370, 350 mm. Ver en Amazon.

Un superpuzzle de 1000 piezas, dimisiones una vez montado, 68 x 48 cm, ver en Amazon.

Patines para principiantes, facies de controlar muy estables. En color rosa con cordonera azul y freno delantero. Ver en Amazon.

¿Cómo comprar sin gastos de envío en Amazon?

Bicicletas infantiles, accesorios para el deporte, o videojuegos. En Amazon tienes muchas secciones y a diario salen ofertas. Con la app de Amazon estar informado y seguir productos es muy fácil. En Amazon tiene muchas secciones y todos los días ofrece ofertas con descuentos. ¡Más cómodo y rápido que ir de tiendas! Si te preocupan los gastos de envío: en Amazon tienes varias opciones, como la estándar que cuesta 2,99 euros y te llega a casa el pedido en dos o tres días.

Si quieres comprar en Amazon ahorrando los gastos de envío, tienes la opción de hacerte cliente Prime. En Estados Unidos son más de 80 millones (por algo será). Ser cliente Prime te permite comprar sin gastos de envío en millones de productos, además tendrás entregas más rápidas (incluso en un día donde este servicio esté disponible). También acceso a las ofertas, a Amazon Video y mucho más. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son menos de 20 euros al año, 19.95 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!