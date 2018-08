Leches para bebés más vendidas en Amazon 2018

Encontrar las mejores leches para bebés de 0 a 6 meses no es fácil ya que las leches de fórmula tienen un perfil bastante similar. No existe un acuerdo en una única marca que podamos decir ‘’es la mejor’’. Se busca la relación precio calidad, dar lo mejor al bebé dentro de un coste razonable.

Lo que sí podemos observar es, qué leches para bebés se venden más en Amazon. El boca a boca funciona y a menudo lo que triunfa en Amazon es porque da un buen resultado y tiene un precio adecuado. En otro artículo hablamos de los carritos para bebés más vendidos, hoy de la leches de inicio o leches para bebés.

La mejor leche para el bebé es la materna

El ser humano es un mamífero y como tal desde que nace la leche materna es el alimento más completo jamás diseñado. Está siempre a la temperatura idónea y por mucho que las leche de fórmula traten de imitarlo la leche materna sigue siendo el mejor alimento para un bebé. La leche materna es un alimento tan completo que no deja de sorprender a los científicos. Por ejemplo, la leche que una madre segrega para un bebé a término no es igual que para un bebé prematuro.

La leche, que tiene una madre que ha dado a luz a un bebé antes de tiempo, es más rica en proteína, energía y grasas. Además tiene niveles más altos de factores inmunológicos para ayudar al bebé.

Esta leche es muy importante para el desarrollo del sistema gastrointestinal y neurológico del bebé. La Organización mundial de la salud recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Sin embargo no siempre es posible, si una mujer no puede por ‘X’ razones dar el pecho, el pediatra le recomendará la alimentación de fórmula o leche de inicio.

Nadie puede discutir que la lactancia materna es la mejor, lo viene siendo desde el inicio de la humanidad. Pero la leche de fórmula para bebés es un recurso que puede resultar útil. Los bebés alimentados con leche de fórmula no son más enfermizos ni nada similar. Las leches de inicio intentan imitar la composición de la leche materna para ofrecer al bebé todos los nutrientes que necesita. Gracias a estos productos madres que no tienen leche suficiente, o que han tenido cualquier problema para amamantar, han criado a sus hijos.

Leches para bebés de 0 a 6 meses más vendidas en Amazon

La leche Blemil Plus se puede dar al bebé desde el primer día. Los laboratorios Ordesa han mejorado la fórmula a las últimas recomendaciones de expertos internacionales. Por es Blemil Plus ha reducido su contenido proteico para parecerse más a la leche materna, se ha reducido desde 2 g por cada 100 kca a 1,8. Esta reducción no afecta a los niveles de aminoácidos. Aporta ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como el DHA, o ácido decosahexaeoicos y el ácido araquidónico o ARA. Ácidos Omega-3 que son muy importante para el desarrollo del cerebro.

El ß-palmitato: es muy importante para el sistema digestivo de lactante, así como el óseo y el metabólico. La leche Blemil Plus Forte está enriquecida por fosfolípidos indipensabes en el desarrollo cerebral, como los gangliosísidos o la esfingomielina. Ver en Amazon.

Dosificación

Salvo que el pediatra recomiende otra cosa, esta leche se prepara con una medida de 4,5 g por cada 30 ml de agua.

Las primeras semanas (1-2) se recomienda 3 medidas de 4,5 g y 90 ml de agua. En total al día 6 biberones.

A partir de la 3-4 semana se aumenta a 4 medidas de 4,5 g de la leche, ahora en 120 ml de agua, y también 6 biberones al día.

El 2º mes de bebé cinco medidas y 150 ml de agua, 6 biberones al día.

El 3º mes, 6 medidas de 4,5 g y 180 ml de agua, ahora 5 biberones

El 4º y 5º mes 7 medidas de 4,5 g, y 210 ml de agua, 5 biberones diarios.

Una fórmula pionera desarrollada por expertos que contiene una mezcla patentada de ácidos grados Omega-3, fibras y nucleótidos. Aporta una amplia gama de vitaminas y minerales a bebé. Además proteínas e hidratos de carbono. Ver en Amazon.

Dosificación

Si el pediatra recomienda otras pautas de dosificación, siempre hacer caso, esta dosificación es orientativa según los laboratorios responsables del producto.

1ª y 2ª semana 3 cacitos o medidas de polvo de leche y 90 ml de agua – 7 biberones a día

3ª y 4ª semana 4 cacitos diluidos en 120 ml de agua, – 6 biberones

2 mes. 5 cacitos diluidos en 150 ml de agua, 5 biberones

3 mes 6 cacitos de la leche en polvo diluídos en 180 ml de agua - 6 biberones

4 –5 mes 7 cacitos diluidos en 210 ml de agua – 7 biberones

Nidina 1 Premium es adecuada desde el nacimiento. Aporta ácidos grasos poliinsaturadas, nucletoidos, vitaminas, proteínas y minerales. Seguir las recomendaciones del pediatra en cuanto a su dosificación. En la parte posterior del bote viene indicada la dosificación del fabricante. Ver en Amazon.

Enfamil Confort es un alimento dietético para usos médicos especiales, siendo una leche para lactantes parcialmente hidrolizada, lo que significa que las proteínas han sido fragmentadas en tamaños más pequeños, haciéndola más fácil de digerir.

Contiene una cantidad reducida de lactosa, lo que favorece los bebés digieran mejor la leche. Recuerda consultar con tu pediatra el uso de esta leche, Enfamil Confort es un alimento dietético para usos médicos especiales y debe utilizarse bajo supervisión médica. La dosificación te la recomendará el pediatra, y además el mismo fabricante en el producto te deja recomendaciones. Ver precio en Amazon.

El mejor alimento para un lactante es la leche materna, pero en si criar al bebé con leche materna no fuera posible, Enfamil Premium 1 es una leche de fórmula adecuada desde el nacimiento. Contiene una mezcla especia de DHA, Taurina, Nucleótido y GOS, que contribuyen el crecimiento y desarrollo del bebé. También contiene fibra, vitaminas y minerales. Seguir las recomendaciones del pediatra en cuanto a dosificación de producto. Ver en Amazon.

¡Ahorra en Amazon Pantry!

Las despensa de Amazon, pañales, champús, alimentación, productos de limpieza y también alimentos gourmet, jamón de ibérico, quesos o bebidas. En Amazon podemos encontrar de todo y con precios rebajados, todos los días hay ofertas. En su sección Amazon Pantry tiene envio gratis comprando cinco productos de una selección.

Con todas tus marcas favoritas, y formatos especiales, packs ahorros o tamaños grandes o a veces más pequeños. Si compras habitualmente en Amazon, existe una forma de ahorrarte los gastos de envío. Se llama Amazon Prime. Entre otras ventajas estos clientes tienen tiene envíos gratis y rápidos en millones de productos. Ser cliente Prime es gratis de prueba el primer mes. Luego transcurrido ese mes cuesta 19.95 euros.

Además si te gusta ver series y películas en Amazon Prime tienes incluido Amazon Vídeo, también Amazon Music y espacio de almacenamiento gratis en la nube con Amazon Photos. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son menos de 20 euros al año, 19.95 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!