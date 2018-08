¿Azúcar o miel cuál engorda menos?, ¿es más saludable la miel que el azúcar, ¿puedo tomar miel si soy diabético? Si te haces alguna de estas pregunta, en este artículo de Periodista Digital te damos respuesta claras.

Azúcar y miel comparativa de calorías

Entre los tipos más comunes de azúcar encontramos: la fructosa y a glucosa, ambos están presentes tanto el azúcar de mesa (sacarosa), como en la miel. El azúcar aporta 16 calorías por una cucharadita de 4 gramos, pero si nos vamos a 100 gramos y tiramos de ‘regla de tres’, nos da 400 calorías. Aquí está la razón de por qué abusar del azúcar engorda, ¡es muy calórica! La miel sigue de cerca al azúcar pero aporta un poco menos. Tiene 330 calorías por cada 100 gramos.

Los porcentajes de glucosa y fructosa de la miel y el azúcar son distintos:

El azúcar de mesa tiene un 50% fructosa y otro 50% de glucosa

La miel tiene un 40% fructosa y un 30% glucosa. El 30% restante de su composición son agua, polen y minerales. Precisamente este 30% convierten la miel en un alimento más interesante nutricionalmente que el azúcar. Se considera que la miel aporta cerca de 200 sustancias distintas especialmente antioxidantes. El azúcar no aporta proteínas, ni vitaminas, ni apenas muchos minerales. En cambio la miel aporta vitaminas B3, B2, B6, ácido fólico o B9, 25 ug de vitamina K, 1,30 mg de hierro, 5,9 mg de calcio, 45 mg de potasio, 1,70 de magnesio. Una pequeña cantidad de proteínas 0,38, y casi 5 mg de fósforo.

¿Podemos decir que la miel es más saludable que el azúcar?

A las pruebas me remito tomar miel aporta muchos más nutrientes que el azúcar que tiene cero vitaminas y un porcentaje muy bajo de minerales. Otro tema es que la miel aunque tenga un poco menos de calorías que el azúcar de mesa, sigue aportando ‘azúcares’, (fructosa y glucosa). No nos engañemos la miel es saludable pero engorda, la miel no es light ni nada parecido tiene en su composición azúcares que aportan mucha energía. Ahora comparado con el azúcar engorda un poco menos pero a diferencia no es mucha.

¿Puedo tomar miel si soy diabético?

Dentro de los hidratos de carbono tenemos los simples de absorción directa como la glucosa, la fructosa (ingredientes del azúcar y la miel) y los hidratos de carbono compuestos (harinas, pasta, cereales, que se absorben más lentamente). Todos los hidratos de carbono aumentan los niveles de glucemia, aunque lo hidratos simples provocan mayor incremento que lo compuestos. Un diabético debe evitar estos incrementos rápidos en la glucemia.

En general los estudios realizados muestran que la miel aumenta los niveles de azúcar en sangre inmediatamente después de su consumo. Sin embargo pasados 60 minutos los niveles bajan más rápido que después de consumir azúcar de mesa. Esto parece suceder igual tanto en personas sanas como en diabéticos.

Hay estudios realizados en población diabética que ha usado solo miel en lugar de azúcar, eran personas diabéticas tipo 1. Se llevó a cabo durante 12 semanas y se encontró que el uso de miel mejoraba los niveles de azúcar en sangre a corto plazo, así como el colesterol en sangre y la masa grasa total. Pero este estudio no midió los niveles de azúcar en sangre a largo plazo, solo a medio, por lo tanto no sabemos si esta mejora de los niveles de azúcar en sangre se mantenía en el tiempo.

La respuesta a la pregunta: ¿pueden los diabéticos comer miel? En general los médicos no suelen recomendar el uso de la miel, se recomienda más los edulcorantes artificiales. Sin embargo una persona sin sobrepeso, y con una diabetes bien controlada, el uso moderado de la miel no tiene porqué suponer ningún problema. Teniendo claro que sea un uso moderado y siempre con consentimiento del médico.

Marcas de miel y azúcares más vendidas en Amazon

Amazon tienen millones de compradores, los artículos más vendidos en cada una de sus categorías, muestra tendencias claras de lo que la gente más busca. En este caso, los productos más vendidos son Lo más buscadas, son mieles artesanas, ecológicas y también los sustitutos del azúcar como el eritritol.

Posiblemente la marca de miel líder en ventas en nuestro país. La Granja San Francisco lleva elaborando miel desde 1934. Elaborada con néctar de flores y en envase antigoteo. En esta empresa se comprometen a la repoblación de abejas y a la conservación de la biodiversidad. Elaboran miel de colmenas diseminadas en varias zonas de España. Ver precio en Amazon.





Miel casera como las de antes. 100% pura, con flavonoides, y ácidos fenólicos. Esta variedad de romero tiene un aroma más intenso, tienes otras variedades con aroma a almendras, eucaliptus y tomillo. La miel no ha sido calentada ni pasteurizada, su textura es cremosa con todos los nutrientes presentes en este producto de forma natural. Sin conservantes ni aditivos. Ver en Amazon.

Miel de cultivo ecológico, recolectada en Villaluenga de Rosario, Andalucía. Sin aditivos, miel cruda con un sabor como las de antes. Ver en Amazon.

El eritritol es un azúcar procedente de los azúcares alcohólicos o polialcoholes. Dentro de los polialcoholes encontramos el xilitol o el maltitol, pero el eritritol es distinto, se fabrica haciendo fermentar la glucosa con un tipo de levadura. Contiene muy pocas calorías 0,24 y tiene hasta un 70% de poder endulzante. carbo. Su sabor es fresco y aguanta la cocción, algo que otros edulcorantes no soportan. Apto para diabéticos y dietas de control de peso. El Eritritol endulza pero no provoca caries. Ver en Amazon.

Este azúcar se obtiene de la cristalización de los jugos de la caña de azúcar sin pasar por ningún proceso artificial de coloración. Ver precio en Amazon.

¡Tus marcas favoritas en alimentación están en Amazon!

¿Te cuesta encontrar marcas de alimentación o cuidado personal en el supermercado? Las despensa de Amazon se llama Amazon Pantry, puedes localizar desde productos de alimentación para el día a día, y también alimentos gourmet, chocolates, bebidas, alimentación parra bebés. Además secciones de limpieza del hogar y perfumería con todas tus marcas favoritas.

En Amazon Pantry vas a encontrar ventajas:formatos especiales, packs ahorros o tamaños grandes o a veces más pequeños. Si compras habitualmente en Amazon, existe una forma de ahorrarte los gastos de envío. Se llama Amazon Prime . Entre otras ventajas estos clientes tienen tiene envíos gratis y rápidos en millones de productos. Ser cliente Prime es gratis de prueba el primer mes. Luego transcurrido ese mes cuesta 19.95 euros.

Además si te gusta ver series y películas en Amazon Prime tienes incluido Amazon Vídeo, también Amazon Music y espacio de almacenamiento gratis en la nube con Amazon Photos. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son menos de 20 euros al año, 19.95 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!